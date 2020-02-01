Чи може спалах коронавірусу стати порятунком для дикої природи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сушених змій використовують в китайській народній медицині

Ймовірним джерелом спалаху коронавірусу в Китаї, на думку фахівців, міг бути рибний ринок в місті Ухань.

Відомо, що на цьому ринку, доки у всій провінції не запровадили карантин, підпільно торгували дикими тваринами - зміями, єнотами і дикобразами - їх тримали в клітках і продавали як екзотичну їжу або ліки.

Китай вважають найбільшим у світі споживачем продуктів з диких тварин, яких добувають як законно, так і нелегально.

Тимчасова заборона

Представники ВООЗ вважають, що найбільш ймовірним джерелом первинного зараження вірусом стали кажани.

Однак вони кажуть, що була поки невідома проміжна ланка, від якої вірус передався людині.

У Китаї споконвіку високо цінувалися дикі тварини. Одних вживають в їжу як делікатеси, інших використовують у народній медицині.

У різних регіонах Китаю в ресторанах можна замовити суп з кажанів (із самою мишею), а в особливо розкішних закладах вам можуть подати смажену кобру, тушковану ведмежу лапу або вино на кістках тигра.

На ринках у бідніших районах продають м'ясо щурів, кішок, змій та різних птахів, зокрема рідкісні та охоронювані види.

Копирайт изображения LIU JIN Image caption Торгівля дичиною в Китаї призвела до того, що принаймні кілька видів птахів опинилися на межі вимирання

Диких тварин широко використовують і в народній медицині, оскільки в Китаї поширена думка, ніби вони мають цілющу силу і лікують найрізноманітніші хвороби - від чоловічої імпотенції і артриту до подагри.

Під загрозою зникнення

Попит на луску панголінів призвів до практично повного зникнення цих тварин у самому Китаї. Та й в інших країнах ці тварини найбільше страждають від браконьєрів.

Інший приклад - непомірний попит на ріг носорога.

При цьому тварини, переважно дикі, є джерелом понад 70% нових інфекцій, якими заражається людина.

Нинішній спалах коронавірусної інфекції знову привернув увагу до китайської торгівлі дичиною. Природоохоронні організації все більше критикують Китай за дії, що ставлять багато видів тварин на межу вимирання.

Останній спалах інфекції змусив владу Китаю тимчасово заборонити торгівлю дикими тваринами, однак природоохоронні організації хочуть скористатися цією можливістю, щоб домогтися постійної заборони.

Копирайт изображения South China Morning Post Image caption Попередній спалах ТГРС викликав вірус, що передається від вівер, яких продають на китайських ринках

Чи захоче Китай прислухатися?

Чи зможе нинішній спалах коронавірусу стати поворотним моментом у міжнародних спробах покласти край нелегальній торгівлі дичиною і захистити здоров'я людей?

За словами фахівців, це вкрай складно, але в принципі можливо.

Віруси, що викликають тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) і близькосхідний респіраторний синдром (MERS) також, ймовірно, пішли від кажанів, але безпосередньо до людей, за даними ВООЗ, потрапили від вівер і верблюдів.

"Сьогодні ми контактуємо з тваринами і їхнім природним середовищем, з якими не стикалися раніше, - пояснив в інтерв'ю ВВС експерт з продовольчої безпеки ВООЗ Бен Ембарек. - Тому з'явилися нові захворювання через контакт людей з раніше невідомими вірусами, бактеріями й паразитами".

Згідно з нещодавніми оцінками, з майже 32 тисяч видів відомих наземних хребетних близько 20% продають і купують на ринках, - законно чи незаконно. Це понад 5500 видів ссавців, птахів, рептилій і земноводних.

Обсяг незаконної торгівлі дикими тваринами сягає 20 млрд доларів, і це найпоширеніший вид злочинної діяльності після торгівлі наркотиками, контрабанди людьми й підробки грошей.

Копирайт изображения AFP Image caption Диких тварин використовують в традиційній медицині та в кулінарії

Тривожна ознака

"Ця криза має стати нагадуванням про необхідність покласти край споживацькому ставленню до диких тварин, яких тримають як домашніх улюбленців, їдять і застосовують в медичних цілях", - йдеться в заяві Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Однак поки китайський уряд чітко дав зрозуміти, що заборона буде тимчасовою.

"Вирощування, перевезення чи продаж всіх видів диких тварин заборонений з моменту цього оголошення і доки національна епідемія не скінчиться", - йдеться в офіційній директиві, яку оприлюднили три урядові агентства.

Подібну заборону Пекін запровадив і 2002 року під час спалаху ТГРС.

Однак представники природоохоронних організацій кажуть, що тоді, за кілька місяців після офіційної заборони, влада закрила на це очі, і ринок диких тварин знову розквітнув пишним цвітом.

Пильна увага

У вересні цього року Пекін приймає у себе делегатів Конвенції про біологічне різноманіття.

Як свідчить торішній урядовий звіт, на межі зникнення перебуває мільйон видів - це більше, ніж будь-коли за всю історію людства.

Після спалаху коронавірусу в статтях підконтрольних уряду ЗМІ почали різко засуджувати нерегульований ринок диких тварин.

Копирайт изображения Ben Davies Image caption Попит у самому Китаї живить ринки диких тварин і в сусідніх країнах

"Ми вбачаємо в цьому можливість постійної заборони на утримання, розведення, одомашнення та використання диких тварин не лише задля харчування, але й як засобів традиційної медицини", - заявили в лондонському агентстві, що займається розслідуванням китайського ринку диких тварин.

Експерти кажуть, що спалах пташиного грипу допоміг зберегти багато видів диких птахів.

Вони також вказують на позитивний бік китайської заборони на імпорт слонової кістки для збереження популяції слонів.

При цьому вони підкреслюють, що заборона на використання диких тварин має бути глобальною.

На їхню думку, очолити ініціативу має саме Китай як найбільший ринок продуктів з диких тварин.

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