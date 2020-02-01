Чому жінки-боси частіше розлучаються?

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У Швеції жінки жартують: "Чим краще ти працюєш, тим швидше розлучишся". Вчені з'ясували, що кар'єрний успіх жінки має дуже високу ціну: помітно збільшує ризик розлучення. А от у чоловіків все не так. Чому?

Багато хто мріє об'єднати успішну кар'єру і щастя у родинному житті. Але навіть у країнах з рівними можливостями жінці-босу набагато важче вдало вийти заміж, ніж чоловікові в аналогічній ситуації.

Візьмемо, приміром, Швецію, котра посіла першу сходинку у рейтингу ґендерної рівності країн ЄС, - там надають тривалу відпустку з догляду за дитиною, держава субсидує дитячі сади, батьки можуть працювати за гнучким графіком тощо.

Нещодавно шведські економісти дослідили, як розвиток кар'єри впливає на ймовірність розлучення для обох статей. Результат: у жінок ця ймовірність набагато вища, ніж у чоловіків.

"Підвищення на роботі збільшує рівень розлучень серед жінок-політиків, але не серед чоловіків. А жінки, які стають генеральними директорами, розлучаються швидше, ніж чоловіки у такій самій ситуації", - підсумовує Йоганна Рікне, професорка Стокгольмського університету і співавторка дослідження, опублікованого на початку січня в American Economic Journal.

Вчені спостерігали за життям гетеросексуальних чоловіків і жінок, що працюють у приватних компаніях (від 100 працівників і більше), і виявили, що заміжні жінки протягом трьох років після підвищення розлучалися вдвічі частіше, ніж чоловіки в аналогічній ситуації.

На держслужбі, згідно з даними за 30 років, жінки-мери й депутатки розлучалися вдвічі частіше.

За вісім років після призначення на посаду у шлюбі залишилися лише 75% - проти 85%, котрі не були такими успішними в політиці. Серед чоловіків вчені не виявили нічого подібного.

Жінки-лікарі, поліцейські й священники, підіймаючись кар'єрними сходами, також ризикували своїми стосунками з партнером.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нові соціальні ролі жінок впливають на шлюб - не всі чоловіки до такого готові

Більшість учасників дослідження мали дітей, однак вони вже не жили з батьками, коли ті вирішили розлучитися. Тож розрив не був пов'язаний з труднощами догляду за маленькою дитиною, відзначають автори дослідження.

Як підкреслює професорка Рікне, хоч у Швеції законодавство і соціальна структура теоретично не примушують робити вибір "або робота, або сім'я", дослідження показало, що у професійно успішних жінок все не так просто.

У багатьох пар виникають конфлікти та стресові ситуації через соціальні й економічні зміни. Наприклад, через те, що дружина тепер має менше часу на спільне дозвілля або на хатню роботу.

Чоловіки ставляться складніше до підвищення своїх жінок, ніж жінки до кар'єрного успіху чоловіків Йоганна Рікне, професорка Стокгольмського університету

Хоч Йоганна Рікне не вивчала, хто ініціював розлучення, одна з теорій свідчить: чоловіки ставляться складніше до підвищення своїх жінок, ніж жінки до призначення на керівні посади чоловіків.

Пані Рікне вказує, що сучасний шлюбний ринок просто не встигає за ринком праці у питаннях ґендерної рівності. Досі існує думка, що незвично "бути турботливим чоловіком при дружині, яка має значний кар'єрний успіх".

"Гадаю, до змін ще дуже далеко", - додає вона. Тому результати її дослідження - це урок тим, хто хоче зрозуміти, що чекає на країни, які рухаються у тому ж напрямку, що й Швеція, - до більш егалітарного суспільства.

Що турбує

39-річна Шарлотта Люнг - гендиректорка шведської компанії з продажу елітних меблів. Паралельно вона консультує онлайн тих, хто розлучився. За її словами, результати дослідження пані Рікне описують головні хвилювання жінок, які зробили успішну кар'єру.

"Ми жартуємо: чим краще ти працюєш, тим швидше розлучишся", - сміється вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоч жінок теоретично не примушують робити вибір "або робота, або сім'я", дослідження показало, що все не так просто

Шарлотта Люнг розлучилася, коли її діти були ще малими. Як вона каже, баланс між обов'язками матері й посадою керівника став головною причиною тертя у шлюбі.

Але, на думку пані Люнг, навіть якщо в родині немає дітей, конфлікти виникають через стрес, постійні відрядження та роботу допізна.

"Крім того, постає питання - хто головний? Хто приносить більше грошей?"

"Сьогодні чоловіки часто зустрічаються з жінками, які займають високі посади. Спочатку їх це інтригує, вони намагаються всіляко їх підтримувати, хвилюються за їхні успіхи і поразки. І це дуже добре. Але минає трохи часу, і вони стикаються з реальністю, яку їм непросто переварити", - підкреслює вона.

Правильний вибір партнера

Так що ж робити жінкам, як пом'якшити вплив їхньої посади на стосунки з чоловіком?

Як підкреслює Йоганна Рікне, навіть в таких егалітарних державах, як Швеція, жінки зазвичай виходять заміж за чоловіків старших за себе, які заробляють більше. Це відлуння минулого, коли дівчата мріяли вийти заміж за казкового принца, коли високо цінувалося вміння знайти собі успішного й багатого чоловіка.

"Однак жінки з високим статусом і прибутком не шукають собі чоловіка з низьким прибутком, який погодиться стати "домогосподарем". Але якщо поглянути на ситуацію реально, то краще від самого початку будувати рівноправні стосунки", - каже вона.

Її дослідження у Швеції виявило, що після підвищення на роботі найчастіше розлучалися пари, де дружина була значно молодшою за чоловіка і брала більшу частину відпустки з догляду за дитиною (у Швеції батьки можуть ділити таку відпустку між собою порівну).

Ті подружжя, де різниця у віці була незначною, і підхід до турботи про дитину був більш рівноправним, набагато рідше розлучалися через кар'єрний розвиток дружини.

Позитивні приклади

38-річну Шарлотту Сундокер призначили гендиректоркою міжнародної освітньої компанії у Стокгольмі за два роки після народження першої дитини.

Її партнеру Крістіану Хагману - 31 рік. На думку Шарлотти, те, що Крістіан молодший, було навіть краще. Він зазнав менше стресу (мовляв, я не такий успішний!), оскільки знаходився на іншому етапі своєї кар'єри.

За словами Шарлотти, Крістіан належить до іншого покоління, представники якого намагаються ламати стереотипи, яким має бути чоловік. Він з розумінням ставиться до її навантаження на роботі.

Але головна причина того, що вони досі разом, пояснюють Крістіан і Шарлотта, - це відверті розмови про труднощі, з якими вони стикаються.

"Коли вона стала гендиректоркою, її це поглинуло, і це нормально, це така робота, - розповідає Крістіан Хагман. - Мені було сумно, що ми рідше спілкуємося ... Але вона прислухалася до мене, і я робив те саме".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У таких країнах, як Швеція, жінки, що добре заробляють, часто намагаються знайти собі тако ж успішного чоловіка

Крістіан і Шарлотта вважають, що корисно бачити перспективу: наприклад, розуміти, що в майбутньому у чоловіка також може наступити період, коли робота і кар'єра зажадають від нього більшого.

Зараз він відкрив своє дизайнерське консультаційне бюро, його дружина також займається власною справою й очолює Ownershift, шведський аналітичний центр, що допомагає жінкам відкривати свій бізнес.

Розлучена Шарлотта Люнг вважає, що обізнаність про загрози у шлюбі, коли жінка стає босом, може збільшити шанси на те, що розриву не буде - навіть серед тих пар, які починали свій шлюб у традиційних ґендерних ролях.

"Не треба поспіхом одягати капелюха феміністки, тикати одне в одного пальцем й шукати винного, тому що чоловікам до таких змін дуже важко, майже неможливо підготуватися, - каже вона. - Нам треба більше і частіше говорити про цю проблему, знаходити інструменти для її вирішення".

Переваги розлучення

Однак розлучення - це не завжди погано. Моллі Мальме, юрист фірми Lexly, вказує, що високий рівень розлучень у Швеції (у порівнянні з іншими країнами ЄС) пов'язаний з ґендерною рівністю, до якої прагнуть шведи.

Значна частка працюючих жінок і закон, за яким обоє батьків після розлучення мають рівні права з догляду за дитиною, дозволяють легше піти на розрив, якщо стосунки не працюють.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Самотнім шведкам стало простіше виконувати обов'язки керівника - як в бізнесі, так і в політиці

"Розлучення - це не завжди кінець світу", - говорить Мальме, наголошуючи, що в Скандинавії наразі вважають нормальним виходити заміж кілька разів або мати протягом життя кілька партнерів.

"Швеція - не дуже релігійна країна ... Ви виходите заміж, тому що це приємно і романтично, це асоціюється зі святом. Якщо ж це не працює, ви розумієте, що можна розлучитися".

Професорка Рікне виявила, що жінки, які розлучилися невдовзі після призначення на високу посаду, рідше за чоловіків у подібній ситуації, знову виходять заміж або зважуються на серйозні стосунки.

Однак її дослідження не вказує причину цього - можливо, жінкам просто краще без партнера, або важко знайти того, хто підходить.

Суспільство нині толерантніше ставиться до розлучень, і це, напевно, добре Йоганна Рікне, професорка

Проте, є й позитивна ознака високого рівня розлучень, стверджує дослідниця: самотнім шведкам стало набагато простіше виконувати обов'язки керівника - як в бізнесі, так і в політиці.

"В інших країнах ... політики повинні мати дружину або чоловіка, якщо хочуть сподобатися виборцям. Те ж саме з гендиректорами - їхні дружини стають необхідним додатком у світі бізнесу. Але у Швеції все не так", - говорить пані Рікне.

"Суспільство нині толерантніше ставиться до розлучень, і це, напевно, добре, - вважає вона. - Якщо жінка у шлюбі з людиною, яка не підтримує її успіхи на роботі, то розлучення дозволяє просуватися кар'єрними сходами вже окремо один від одного, а можливо, й шукати нового партнера ... Прожити все життя з одним партнером - це не завжди ідеальне рішення".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Worklife.