"Продайте собаку": новий скандал і вибачення депутата Брагара

Копирайт изображения Facebook Євгенія Брагара Image caption Євгеній Брагар з Києва, йому 25 років

Депутат "Слуги народу" Євгеній Брагар спричинив вже другий скандал за тиждень.

Після заяви у поліцію на волонтерку через російський серіал і "мовну дискримінацію" він порадив пенсіонерці "продати собаку", щоб сплатити рахунки за газ.

Пізніше депутат вибачився.

Продати собаку і спокійно заплатити за газ

Копирайт изображения 112 канал Image caption Євгеній Брагар у п'ятницю ввечері побував на 112 каналі, де заявив, що заява до поліції - це його особиста позиція, а не позиція партії

У студію зателефонувала жінка, яка поскаржилася на велику вартість газу і його транспортування при низькій пенсії.

"Хай пояснить, ми його (Депутата від "Слуги народу". - Ред.) вибирали для чого?" - запитала вона.

Депутат запитав, чи ще хтось прописаний у неї вдома та чи є інше майно.

"Прожити у таких умовах дійсно важко, тому що ми не знаємо, чи є у неї інше майно. Адже субсидія надається залежно від іншого майна та майнового стану. Я особисто зустрічав випадок, коли жінка хотіла отримати субсидію, маючи декілька квартир", - відзначив Євгеній Брагар.

А пізніше припустив, що рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку.

"Якщо [собака] елітної породи у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити", - відзначив депутат.

Після цього аудиторія в студії почала голосно коментувати і ведучий попросив тиші.

Далі Євгеній Брагар пояснив свою позицію: "Дивна ситуація, коли людина, в якої де-факто фінансова ситуація дозволяє демонструвати доходи "нуль". І потім вона ще собі оформлює субсидію. Це є неприйнятною ситуацією".

Його фраза про собаку викликала бурхливу ракцію у соцмережах і навіть серед колег по фракції "Слуга народу" (депутат Гео Лерос навіть вдався до нецензурних висловів).

Сам депутат у згаданому ефірі відзначив, що собак у нього немає, лише кішка.

У соцмережах одразу почали з'являтися колажі про цитату Брагара щодо "продати собаку".

Згадали навіть "Собаче серце" Михайла Булгакова.

Вибачення

Вже у суботу Євгеній Брагар вибачився за свої слова.

"Мені дуже прикро, що мої висловлювання на 112 каналі з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання", - написав він у Facebook.

"Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя", - пояснив депутат.

"Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова", - додав він і відзначив, що питання субсидій дуже делікатне і "потребує не лише особливої уваги з боку держави, а й відповідального ставлення громадян".

Хто такий Євгеній Брагар

Копирайт изображения Фейсбку Євгеній Брагара Image caption Брагара обрали за списками "Слуги народу"

Євгеній Брагар - 76-й номер у списку партії "Слуга народу".

Йому 25 років, він киянин.

До обрання депутатом був аспірантом Київського Національного Університету, а також засновником і викладачем польської мови у проєкті "Лінгвіст", де безкоштовно навчали студентів іноземним мовам.

Копирайт изображения Facebook Image caption Євгеній Брагар став відомим, коль цього тижня зробив ряд заяв через конфлікт в автобусі "Львів-Запоріжжя", водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою

У Верховній Раді він - заступник голови Комітету зі свободи слова.

У п'ятницю подав заяву на волонтерку Анастасію Конфедерат через конфлікт в автобусі, водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою.

Перед цим Євгеній Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав "припинити будь-які утиски" водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.

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