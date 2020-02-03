"Сказала б йому мозок продати!" Що думає пенсіонерка, якій депутат Брагар порадив продати собаку

Копирайт изображения Валерій Лебідь

66-річна Любов Колюча із села Аджамка, що на Кіровоградщині, й гадки не мала, що стала зіркою. Саме їй депутат "Слуги народу" Євгеній Брагар в ефірі ток-шоу запропонував продати собаку, аби розрахуватись за газ.

"Оце популярним ти став Шарік на старість. І я, і ти", - сміється пенсіонерка.

Проте така популярність їй не дуже приємна. Каже, що від цієї ситуації має "одні нерви".

Під час перегляду політичного шоу жінка вирішила подзвонити до телеефіру, коли мова там зайшла про тарифи.

Їй не зрозуміло, чому вона має платити за транспортування газу, коли мешканці села самі скидались, аби провести газ до своїх домівок, а сам газ і без того дорогий.

"Я пенсіонерка, отримую дві тисячі пенсії. За газ дуже багато платити. А зробили ще й транспортування. У нас навіть не вистачає пенсії. Що нам далі робити?" - запитала жінка в ефірі.

Разом із ведучим вони підрахували, якщо жінка оплатить рахунки за газ і його транспортування цього місяця, то віддасть всю пенсію і залишиться винна ще 7 гривень. Тобто на життя чи сплату інших послуг нічого не лишається взагалі.

Бабуся отримує субсидію, але вона близько 1 300 гривень і не покриває всіх комунальних витрат.

Копирайт изображения Валерій Лебідь

Любов Колюча каже, що під час ефіру відповідь депутата не почула: побігла на кухню, де пікся хліб. Аж раптом їй почали дзвонити односельці й журналісти, які розповіли жінці про пропозицію депутата продати собаку, аби сплатити комуналку.

Каже, навіть не повірила, що це правда, поки сама не переглянула відео в записі.

"Як це так на всю країну можна було казати про собаку? Можна було сказати, що в нас тяжке становище, що якось воно та й буде, що будемо допомогу виділяти, - дивується жінка. - Тим паче за них ми голосували, їм ми повірили. А тепер довіри ніякої".

Жінка має 31 рік стажу. Працювала диспетчеркою на автовокзалі, а згодом в дитячому інфекційному відділенні лікарні у Кропивницькому. У сільській хаті живе сама. За компаньйонів має старенького Шарика - чорного і кудлатого безпородного пса, який має солідний собачий вік (14 років), і кицьку Марусю.

"Ой, він вже нічого не бачить. Всі заходять і його гладять", - розповідає Любов Колюча. Продавати Шарика жінка не планує.

Копирайт изображения Валерій Лебідь

Під час спілкування з журналістами вона розповідала, що попри публічні вибачення депутата і його партії, особисто з нею ніхто не зв'язувався.

"Сказала б йому мозок продати! І хай думає, кому, де і що казати, - обурюється жінка. - Він просто себе опозорив. Показав свою гуманність, свій розум і показав, хто знаходиться в "Слузі народу".

(У неділю ввечері Любов Павлівна повідомила журналістам, що Євгеній Брагар таки подзвонив їй і вибачився за свої слова - Ред).

Ситуація обурила й односельців, які влаштували збори й хочуть, щоб депутат Брагар побачив, як жінка живе на свою пенсію.

"Запрошуємо депутата відвідати наше село. Можливо, зможемо допомогти йому розробити якийсь законопроєкт щодо сплати за газ. І нехай побачить реалії життя села - можливо, з Києва не так видно", - каже Тетяна Зайченко, голова Аджамської сільської ради.

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