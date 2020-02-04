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На тлі зупинки виробництв та різкого падіння фондових індексів у Китаї, який є одним із лідерів світової економіки, провідні компанії світу та аналітики намагаються порахувати, скільки коштуватиме поширення китайського коронавірусу.

Після завершення довгих вихідних, пов'язаних із початком Місячного нового року в Китаї, фондові ринки відкрилися значним падінням.

У понеділок індекс Шанхайської біржі впав майже на 8%. Це найбільше денне падіння впродовж чотирьох років. Падають також індекси провідних світових бірж від Японії до США.

Низка великих промислових міст Китаю фактично перебувають у блокаді.

Багато китайських підприємств та компаній призупинили виробництво, а там, де можливо, робітникам радять працювати з дому.

Apple, Toyota, Starbucks, McDonald's та Volkswagen - лише кілька із компаній зі світовим ім'ям, які вирішили призупинити виробництво чи продажі в Китаї. Під загрозою опинилися світові виробничі ланцюжки від електроніки й авто до курятини.

Чому всім "не начхати"

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Якщо раніше казали, коли США чхає - весь світ підхоплює нежить, то нині щось подібне можна сказати і про наслідки поширення нового вірусу в Китаї.

Китайський центральний банк вже заявив, що готовий влити в економіку країни понад 20 млрд доларів, аби підтримати фінансову систему країни та виробництво. Удвічі більшу суму можуть отримати китайські банки для позик постраждалим підприємствам.

Але, кажуть оглядачі, більше враження, ніж сума, справляє саме визнання серйозності проблеми китайською владою.

Поки що влада Китаю твердить, що вплив коронавірусу на економіку буде короткостроковим. Проте оглядачі вже починають припускати, що проблеми в китайській економіці можуть виявитися глибшими й тривалішими.

Понад півтора десятиріччя тому, у 2002-2003 роках, наслідки спалаху атипової пневмонії (вірус SARS) у Китаї відчула вся світова економіка. Але тоді Китай був шостою економічною потугою у світі. Тепер він на другому місці за ВВП, і на першому - за обсягами торгівлі.

До того ж поява і поширення вірусу відбувається на тлі ослаблення китайської економіки. За минулий рік вона зросла лише на 6,1%. Це найнижчий показник за три десятки років.

Після того, як Китай та США досягли торговельної угоди, багато хто прогнозував пожвавлення китайської, а відтак, і світової економіки. Нині такі прогнози під великим питанням.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай є лідером світової торгівлі

Що означають прогнози менших темпів росту китайської економіки?

Наприклад, Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Відтоді, як країна повідомила про поширення вірусу, ціни на нафту впали на 16%, а Саудівська Аравія вже скликає термінову зустріч країн ОПЕК на 5 лютого. І це лише одна галузь, де наслідки "нежиті" у Китаї вже є очевидними.

З іншого боку, китайці - найбільша туристична група у світі. До того ж саме туристи з Китаю витрачають найбільше на готелі, ресторани і магазини, де б вони не подорожували. У Європі та США вже відчули цей вплив.

Провідні авіакомпанії світу від Австралії до Британії та США призупинили рейси до Китаю. Американська влада навіть тимчасово заборонила в'їзд іноземців, що були останнім часом у Китаї. Громадяни США мають пройти через карантин.

Що далі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай без перебільшення можна назвати "майстернею світу"

Голова МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що поширення вірусу, очевидно, таки призведе до уповільнення світової економіки у короткостроковій перспективі. Але попередила, що наразі зарано робити більш довгострокові прогнози:

"Ми маємо зрозуміти, наскільки швидкими були кроки на упередження поширення вірусу і наскільки успішними вони були".

"Коментарі великих компаній поки що є обережними. Вони кажуть: якщо це триватиме місяць-два, то вплив на економіку може бути досить обмежений. Якщо ж ситуація вийде з-під контролю, і триватиме довше, звісно, що вплив не лише на економіку Китаю, але й світу буде значно більшим", - каже Андрій Безп'ятов, директор аналітичного департаменту Dargon Capital.

Він додає, що наразі реакція світових ринків є скоріше психологічною, але з кожним днем вона дедалі більше переростає в цифри.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Європі китайські туристи інколи вишиковуються у черги біля магазинів люксових брендів

"Прямі збитки (від вірусу) можуть бути не такими великими, як втрати від погіршення економічних настроїв", - вважає Єгор Киян, експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень.

Разом із тим, каже експерт, для певних країн чи компаній ситуація з Китаєм може відкрити якісь додаткові можливості, "оскільки нині китайська економіка не здатна генерувати стільки товарів, скільки генерувала до цього". З іншого боку, зважаючи на залежність від китайських товарів, багато країн можуть зазнати втрат.

"Якщо ситуація загостриться, плюс паніка, то, звісно, це може призвести і до кризи", - каже Єгор Киян.

Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Cancorde Capital також не виключає, що поширення вірусу може бути спусковим гачком, який запустить світову економічну кризу.

"Поки що про це зарано говорити, але такий ризик є", - каже економіст.

Що з Україною?

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За 11 місяців 2019 року Китай вийшов на перше місце серед країн - торгових партнерів України. Товарообіг зріс майже на третину в порівнянні з попереднім роком і досяг 11,7 млрд доларів. При цьому Україна імпортує з Китаю значно більше, ніж експортує.

Теоретично, українські виробники могли б зараз спробувати зайняти ті ніші на світовому ринку, куди вони раніше не могли потрапити саме через конкуренцію з китайцями, - вважає Єгор Киян.

Водночас він звертає увагу і на залежність від китайської економіки. Вже зараз, наприклад, в Україні починають відчувати брак китайських запчастин та комплектуючих, каже експерт.

Що ж до експорту, то тут, твердить пан Киян, треба враховувати обмеження на пересування товарів, а також те, що "китайська економіка не розвивається такими темпами, щоб споживати усі наші товари".

Те, що особливо зачепить Україну, - це зниження цін на сталь, одну з головних статей українського експорту, - каже Олександр Паращій.

"Ціни на сталь прив'язані до промислового виробництва в Китаї, до будівництва, яке через ці події з вірусом може бути меншим", - пояснює аналітик.

З цим погоджується і Андрій Безп'ятов, додаючи до списку потенційних проблем ще й залізну руду: "В України не так багато товарів, які формують експорт, і метал - один з головних".

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