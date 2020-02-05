Сексуальне мовчання та одружитись до 30 - чому вчать у школі

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Сімейні пари мають практикувати сексуальне мовчання, одружуватись краще до 30 років і мати по троє дітей. Це лише кілька тез з курсу "Основи сім'ї", який минулого року почали факультативно викладати у 130 школах України.

Дітей вчать, як збудувати щасливу сім'ю, а також зберегти і примножити любов, говорять автори підручників для 10-го і 11-го класів.

А от деякі батьки закликали цей курс скасувати, бо в ньому є сексизм та дискримінація.

Через таку критику в грудні Міносвіти тимчасово призупинило викладання "Основ сім'ї" в школах, а науково-методична рада з питань освіти має вирішити його майбутнє.

ВВС News Україна прочитала ці підручники і розповідає про найцікавіші та найдискусійніші моменти.

"Храм України-матері"

Автори курсу підіймають ряд важливих тем виховання та освіти. Закликають підлітків подумати над тим, як знайти гідного партнера і як самому стати гідним партнером. Ще говорять про марні пошуки ідеалу і важливість сприймати людей такими, якими вони є.

Але поруч з цим використовують досить специфічні твердження.

Так, у розділі, присвяченому сім'ї, йдеться, що "високоорганізована, національно свідома українська сім'я - це духовний храм України-матері".

Учням розповідають про високий рівень розлучень в Україні і пропонують подумати над тим, а що ж було не так у сімейному житті українців.

Копирайт изображения ВВС Image caption За цими підручниками викладали у понад 100 українських школах. Це був факультативний, тобто не обов'язковий урок

Ні слова про презервативи

У підручнику дітям розповідають, що батьківство має бути відповідальним, а дітей треба планувати. Проте, серед засобів планування найбільше уваги приділяють так званому "методу розпізнавання плідності".

Іншими словами у підручнику для 10-го класу учням радять вираховувати дні циклу, а не використовувати контрацепцію.

"Метод розпізнавання плідності" називають найбільш природним і надійним. Автори не розповідають, як саме вираховувати ці дні, але радять дівчатам поспілкуватися з мамами.

Загалом про контрацепцію у курсі "Основи сім'ї" йдеться небагато. Сказано, що вона має "протизаплідну або абортивну дію".

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Згадують такі методи, як кастрація, гормонотерапія, внутрішньоматкові спіралі, які назвали абортивними засобами.

При цьому жодного слова про презервативи. Також автори вважають, що "проблема контрацепції" має біологічні, психічні і моральні наслідки.

Використання контрацепції, на думку авторів, "певною мірою суперечить природі сім'ї". До того ж "завдяки контрацепції сексуальність стає товаром".

Копирайт изображения ВВС Image caption Розділ про контрацепцію у підручнику починається так

Сексуальне мовчання

Кілька розділів присвячено тому, як молодому подружжю побудувати стосунки з батьками, як налагодити діалог між собою і говорити відкрито про свої почуття.

При цьому одруженим людям також радять вчитися практиці "сексуального мовчання".

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"Подружжя мають визначатися разом стосовно неприйнятності "культу спонтанності" та навчитися сексуальному мовчанню", - йдеться у розділі, присвяченому біоетиці.

Автори розмірковують, що у житті бувають моменти, коли від сексу треба тимчасово відмовитись, бо "вміння чекати є вагомим елементом людської зрілості."

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Герпес після сексу

Окремо учням розповідають про те, що до шлюбу варто утриматися від сексу.

За словами авторів, ті, хто не займається сексом до шлюбу, відчувають значно вищий рівень сексуального задоволення у шлюбі.

"Якщо хлопець і дівчина вступають в інтимні стосунки, то за цим майже завжди настає розрив відносин. Тут навіть не потрібно спиратись на якісь наукові дослідження", - стверджують автори.

В цьому курсі, де приділено мало місця контрацепції і жодного разу не згадано слово "презерватив", учням розповідають, що, якщо мати секс "за межами подружжя", то є ризики отримати ВІЛ та генітальний герпес.

Шлюби до 30 і по троє дітей

Також дітям розповідають про небезпеки цивільного, незареєстрованого шлюбу, порівнюють такий шлюб з "гонитвою" за кращими партнерами і "нетривкою угодою", "учасники якої періодично змінюються".

У книжці розглядають основи церковного шлюбу і закликають дітей відвідати вінчання у храмі, щоб поділитися враженнями.

Серед показників, які "свідчитимуть про високий рівень моралі нашого суспільства", автори називають зниження кількості розлучень і шлюбів без реєстрації, а ще "традицію укладання шлюбів до 30 років" і збільшення кількості дітей у кожній родині до трьох.

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Аборти - гріх

Окремий розділ підручника присвячено абортам та їх наслідкам. Аборт називають прямим вбивством і гріхом, а дітям пропонують відповісти на питання, чи існують аргументи, що дозволяють вважати аборт виправданим вчинком.

Що таке любов ?

Учнів закликають пробачати образи, не поспішати з одруженням, їм розповідають про зрілість. Але разом з цим автори пишуть, що "любов залишає людину лише тоді, коли вона перестає на неї заслуговувати".

Виховання

У підручнику зачіпають теми домашнього насильства і проблем підлітків, протидії маніпулюванню і помилок у вихованні. Говорять про важливість активного слухання і враховування інтересів дитини.

При цьому автори вважають, що дружина - більш ефективний вихователь дітей, а тому має допомогти чоловіку стати кращим батьком, скеровувати його, хвалити і підкреслювати його виховний потенціал.

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