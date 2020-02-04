Хто прийшов на день народження Епіфанія: політики й олігархи, але без Зеленського
3 лютого предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відзначав 41-й день народження. В цей же день святкували першу річницю його інтронізації як предстоятеля ПЦУ.
Ввечері у понеділок у виставковому центрі "Парковий" митрополит Епіфаній приймав сотні гостей, виголосив програму про розвиток церкви й презентував два фонди, які мають акумулювати гроші для розбудови ПЦУ.
Такий формат відзначення - дуже незвичний для українського духовенства.
А от Вселенський патріарх Варфоломій часто проводить схожі прийоми: вони стають майданчиком комунікації політиків, журналістів, експертів та представників церкви.
Цю традицію, схоже, вирішив перейняти й Епіфаній.
На вечір до Епіфанія зібрались багато відомих політиків, депутатів, міністрів і навіть керівників правоохоронних органів.
Прийшов і попередній президент Петро Порошенко, а от Володимира Зеленського чи близьких його соратників на святкуванні не було. В цей час він був на бізнесовому форумі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Хоча, як розповів митрополит Епіфаній, пан Зеленський привітав його з днем народження ще зранку 3 лютого - письмово.
Від влади можна було помітити міністрів культури Володимира Бородянського, охорони здоров'я - Зоряну Скалецьку та освіти - Ганну Новосад.
Журналісти просто не давали проходу пану Бородянському, критикуючи за ініціативу схвалити "закон про дезінформацію".
Тут же були директор НАБУ Артем Ситник та керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Завітав і колишній генпрокурор Юрій Луценко з дружиною.
З відомих і заможних людей на святкуванні несподіваною була поява політика та бізнесмена Сергія Тарути.
Однак головним промовцем вечора, окрім самого Епіфанія, став не політик, а одна із найвідоміших українських письменниць Оксана Забужко.
Гостей вечора частували канапками і солодощами, а також італійським вином.
Настрій у гостей, особливо після вина, був піднесений, проте представники ПЦУ у неформальних розмовах визнавали, що зараз ситуація для новоствореної церкви - не найкраща.
Адже через дії влади і чиновників на місцях фактично заблокована перереєстрація парафій, які бажають перейти до них від УПЦ МП, бідкаються в ПЦУ.
Важлива стратегія ПЦУ, яка стала головним мотивом програмної промови Епіфанія - це зміни. При чому деякі моменти виступу свідчать, що певні ліберальні речі митрополиту Епіфанію не чужі.
"Одна з найскладніших розмов з тих, що є, і які чекають на нас попереду - це розмова про цінності сім'ї та родини. Я чую багато закликів до захисту сімейних цінностей і вони резонують в моєму серці. Водночас, маємо розуміти, що цінності не створюються директивно і не захищаються лише нормативно", - заявив він, натякнувши, що перегинати палицю не варто.
Напередодні в парламенті саме створили депутатську групу, яка і мала ці сімейні цінності захищати.
На думку, Епіфанія, сімейні цінності "виховуються і вони переживаються як досвід".
"Якщо людина зазнавала наруги в сім'ї, то складно буде говорити їй лише про зміцнення сім'ї як найбільшої цінності", - вважає предстоятель ПЦУ.
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