Хто прийшов на день народження Епіфанія: політики й олігархи, але без Зеленського

3 лютого предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відзначав 41-й день народження. В цей же день святкували першу річницю його інтронізації як предстоятеля ПЦУ.

Ввечері у понеділок у виставковому центрі "Парковий" митрополит Епіфаній приймав сотні гостей, виголосив програму про розвиток церкви й презентував два фонди, які мають акумулювати гроші для розбудови ПЦУ.

Такий формат відзначення - дуже незвичний для українського духовенства.

А от Вселенський патріарх Варфоломій часто проводить схожі прийоми: вони стають майданчиком комунікації політиків, журналістів, експертів та представників церкви.

Цю традицію, схоже, вирішив перейняти й Епіфаній.

Копирайт изображения ВВС Image caption Міністр культури Володимир Бородянський з букетом та історик Ігор Козловський, звільнений з полону "ДНР"

На вечір до Епіфанія зібрались багато відомих політиків, депутатів, міністрів і навіть керівників правоохоронних органів.

Прийшов і попередній президент Петро Порошенко, а от Володимира Зеленського чи близьких його соратників на святкуванні не було. В цей час він був на бізнесовому форумі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Image caption Директор НАБУ Артем Ситник

Хоча, як розповів митрополит Епіфаній, пан Зеленський привітав його з днем народження ще зранку 3 лютого - письмово.

Від влади можна було помітити міністрів культури Володимира Бородянського, охорони здоров'я - Зоряну Скалецьку та освіти - Ганну Новосад.

Копирайт изображения ВВС Image caption Голова антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та єпископ Климет

Журналісти просто не давали проходу пану Бородянському, критикуючи за ініціативу схвалити "закон про дезінформацію".

Копирайт изображения ВВС Image caption Політик та бізнесмен Сергій Тарута

Тут же були директор НАБУ Артем Ситник та керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Завітав і колишній генпрокурор Юрій Луценко з дружиною.

Копирайт изображения ВВС Image caption Міністерка охороона здоров'я Зоряна Скалецька

З відомих і заможних людей на святкуванні несподіваною була поява політика та бізнесмена Сергія Тарути.

Копирайт изображения ВВС Image caption Міністр освіти Ганна Новосад

Однак головним промовцем вечора, окрім самого Епіфанія, став не політик, а одна із найвідоміших українських письменниць Оксана Забужко.

Копирайт изображения ВВС Image caption Ексгенпрокурор Юрій Луценко з дружиною

Гостей вечора частували канапками і солодощами, а також італійським вином.

Настрій у гостей, особливо після вина, був піднесений, проте представники ПЦУ у неформальних розмовах визнавали, що зараз ситуація для новоствореної церкви - не найкраща.

Копирайт изображения ВВС Image caption Генерал-майор Сергій Кривоніс - заступник секретаря РНБО

Адже через дії влади і чиновників на місцях фактично заблокована перереєстрація парафій, які бажають перейти до них від УПЦ МП, бідкаються в ПЦУ.

Важлива стратегія ПЦУ, яка стала головним мотивом програмної промови Епіфанія - це зміни. При чому деякі моменти виступу свідчать, що певні ліберальні речі митрополиту Епіфанію не чужі.

"Одна з найскладніших розмов з тих, що є, і які чекають на нас попереду - це розмова про цінності сім'ї та родини. Я чую багато закликів до захисту сімейних цінностей і вони резонують в моєму серці. Водночас, маємо розуміти, що цінності не створюються директивно і не захищаються лише нормативно", - заявив він, натякнувши, що перегинати палицю не варто.

Напередодні в парламенті саме створили депутатську групу, яка і мала ці сімейні цінності захищати.

Копирайт изображения Лана Самохвалова Image caption Письменниця Оксана Забужко та релігієзнавець Віктор Єленський

На думку, Епіфанія, сімейні цінності "виховуються і вони переживаються як досвід".

"Якщо людина зазнавала наруги в сім'ї, то складно буде говорити їй лише про зміцнення сім'ї як найбільшої цінності", - вважає предстоятель ПЦУ.

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