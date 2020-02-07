"Подвійне громадянство узаконять": як Рада хоче змінити правила

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Верховна Рада може вже незабаром проголосувати президентський законопроєкт, який змінює правила отримання українського громадянства.

У науково-експертному управлінні парламенту попереджають, що документ призведе до поширення в Україні "узаконеного подвійного громадянства", що суперечить Конституції.

Опозиція критикує проєкт, а у "Слузі народу" визнають, що це таки є узаконенням подвійного громадянства, чого давно прагнули мільйони українців за кордоном.

Президент Зеленський пропонує полегшити отримання громадянства для української діаспори та військових. І найголовніше - прибрати необхідність обов'язкової відмови від громадянства іншої держави після отримання українського паспорту. Також фактично зникає потреба здавати український паспорт після отримання іноземного громадянства.

Однак експерти нарікають на погану якість і складність формулювань проєкту.

А багато опозиціонерів остерігаються, що полегшення доступу до українського громадянства може бути пов'язаним із запровадженням ринку землів. Мовляв, іноземцям закриють доступ до землі, тому можуть полегшити доступ до громадянства.

Проте у "Слузі народу" заперечують це й обіцяють доопрацювати проєкт.

6 січня голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія обіцяв, що з ухваленням закону про громадянство не затягуватимуть. Але це вже станеться після епопеї із законом про ринок землі.

Присяга і декларація

Володимир Зеленський запропонував розширити коло осіб, які можуть отримати громадянство через родинний зв'язок з людьми, які жили на території УНР та інших українських державних утворень часів визвольних змагань 1917-1920 років та УРСР.

До цих родичів додають прабабу та прадіда.

У проєкті хочуть спростити отримання українського громадянства для багатьох категорій людей, яким не треба буде надавати документи про відмову від першого паспорту. Вони зможуть просто подати новий вид документа - власну декларацію про відмову від попереднього громадянства.

Це стосуватиметься військових ЗСУ, осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або становлять державний інтерес.

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Також за такою процедурою український паспорт можуть отримати громадяни Росії, "що зазнали у країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні переконання".

Експертне управління у своєму висновку відверто написало, що запровадження "декларації про відмову" сприятиме узаконенню "подвійного громадянства".

"Спрощений порядок прийняття до громадянства України шляхом подання окремою категорією осіб лише декларації про відмову від іноземного громадянства, на наш погляд, потенційно призведе до поширення в Україні випадків "узаконеного" подвійного громадянства", - вказали експерти.

Вони наголошують, передбачається, що добровільне набуття громадянства іншої держави перестане бути підставою для втрати громадянства України.

"Це свідчить про втілену у проєкті ідею більш лояльного ставлення до подвійного (множинного) громадянства в Україні", - йдеться у висновку.

Інша важлива новація - для громадян низки країн світу, перелік яких визначить Кабмін (окрім Росії), можна буде отримувати український паспорт через процедуру складання присяги громадянина України.

У цій процедурі знову ж таки не потрібно буде надавати документи про відмову від попереднього громадянства.

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Багато українських організацій за кордоном та діаспора давно просять владу знайти механізм, який би дозволив їм не втрачати українське громадянство, отримуючи паспорт в ЄС чи США.

Проте, як вказують у науково-експертному управлінні парламенту, наразі такий дозвіл все ще суперечить Конституції України.

Одним з головних захисників проєкту у Раді є депутат від "Слуги народу" Святослав Юраш.

"Це фактично і є узаконення численного громадянства в Україні. Це нарешті узаконення ситуації, в якій перебувають наші громадяни по всьому світу. Вони нарешті узаконять своє положення з кількома громадянствами", - заявив ВВС News Україна пан Юраш.

Він вказує, що це давнє прохання української діаспори.

"Ми святкуємо і радіємо, що це є узаконенням численного громадянства в Україні", - додав депутат.

Політик каже, що фактично узаконюється нинішній порядок речей, коли люди і так не здавали українське громадянство, коли брали іноземне.

"Наші громадяни мають бути в безпеці, коли їдуть до України, не боятись, що в них щось заберуть", - вважає пан Юраш.

Також він заперечує, що проєкт щодо громадянства пов'язаний із землею. За його словами, документ розробляли давно й реально він не зможе стати інструментом спекуляцій із землею.

Складний для розуміння текст

Не підтримують документ у такому вигляді опозиційні фракції.

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У розмові з ВВС News Україна депутат від "Голосу" Леся Василенко розповіла, що у нинішньому вигляді проєкт може відкрити "скриньку Пандори".

"Я сподіваюсь, всі депутати свідомі того, що законопроєкт у такому вигляді відкриває "скриньку Пандори" під назвою "подвійне громадянство", - вважає пані Василенко.

Вона вказує, що подвійне громадянство може стати "подарунком" Росії, додатковим аргументом у їхніх заявах про захист прав своїх громадян в Україні.

"Я абсолютно погоджуюсь, що ми маємо спростити процедуру набуття громадянства певним категоріям осіб, особливо тим, які стали на захист України! Але нам нав'язують положення, які несуть пряму загрозу національній безпеці та порушують Конституцію України", - вважає депутатка.

Окрім того, документ жорстко розкритикували за складну мову і заплутаність формулювань, що може призвести до проблем з різночитанням норм.

"Текст поданого законопроєкту є досить складним для сприйняття та тлумачення, оскільки чимало приписів проєкту викладені у громіздких реченнях, зрозуміти зміст яких досить важко. Наприклад, єдине речення, з якого складається нова ч. 3 ст. 25 Закону в редакції проєкту, містить більше 60 слів", - вказано у висновку експертного управління Ради.

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