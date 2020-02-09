Невідомий герой з Уельсу, який розповів світу про Голодомор

Копирайт изображения Signature Entertainment Image caption Роль Гарета Джонса виконав відомий британський актор Джеймс Нортон

Новий фільм польської режисерки Агнешки Голланд "Містер Джонс" (в українському прокаті "Ціна правди") - це історія життя "невідомого героя" з Уельсу.

Так свій задум пояснює сама авторка стрічки, попередня робота якої отримала номінацію на "Оскар".

ВВС Wales присвятило статтю українському фільму.

Головний герой - Гарет Джонс - британський журналіст, уродженець Уельсу, який розповів світові про штучний Голодомор в Україні в 1930-х роках.

Роль відважного репортера втілив на екрані британський актор Джеймс Нортон.

Агнешка Голланд розповіла, що відчуває гордість за те, що ділиться з глядачами історією цієї людини.

Штучний голод, унаслідок якого загинули мільйони людей, навмисно організувало радянське керівництво на початку 30-х років в Україні.

Фільм містить світлини Голодомору та викриває прагнення радянської влади придушити правду про цю страшну трагедію.

Гарет Джонс народився у містечку Баррі на півночі Уельсу. Працював журналістом Western Mail. Під час відрядження до СРСР став свідком нав'язаного Сталіним голоду в Україні й відкрито розповів про це світові.

Але за правду довелося боротися. Свідчення Джонса заперечив його колега, журналіст New York Times Волтер Дюранті.

Джонса вбили під час подорожі Внутрішньою Монголією. Він трохи не дожив до свого 30-річчя.

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Агнешка Голланд в інтерв'ю BBC Wales сказала: "Я сподіваюся, що цей фільм допоможе дізнатися про нього більше. Я пишаюся тим, що я, полячка, розповіла валлійцям про їхнього невідомого героя. Принаймні, не дуже відомого героя".

"Його сміливість, розум і наполегливість можуть стати прикладом для багатьох журналістів", - сказала вона.

На початку березня 1933 року 27-річний Джонс їде до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна про загрозу з боку нацистів.

Але під час подорожі занурюється в іншу, дуже жорстоку реальність, і стає свідком голодної смерті багатьох людей.

Копирайт изображения Родинне фото Image caption Гарет Джонс у Баррі, 1930-ті роки

"Йому було цікаво, він був честолюбний і хотів з'ясувати правду, - розповіла режисерка. - Коли він побачив на власні очі трагедії мільйонів людей, які помирають від голоду, він став їхнім посланцем.

Він відчував, що його обов'язок - донести всьому світу цю правду. Я хочу, щоб саме це люди знали про Гарета".

Нащадки Джонса довго намагалися висвітлити його внесок у викриття правди про сталінський голод в Україні.

Його документи зберігаються у Національній бібліотеці Уельсу. Про нього написано чимало книжок, знято кілька документальних фільмів.

Image caption Грем Коллі: "Спостерігати на екрані його драматичну історію - нелегко і водночас прекрасно. Адже це рухає історію вперед".

Троюрідний племінник Джонса, Грем Коллі, підтримав ідею фільму.

В інтерв'ю BBC Wales він сказав: "Історія Гарета Джонса налічує багато років, вона була частиною моєї родини й частиною моєї власної історії. Спостерігати на екрані його драматичну історію - нелегко і водночас прекрасно. Адже це рухає історію вперед".

У фільмі також знімалися зірка серіалу "Корона" Ванесса Кірбі та валлійські актори Селін Джонс і Джуліан Льюїс Джонс.

Джеймс Нортон говорить у стрічці з ледь помітним уельським акцентом, а в кількох коротких сценах у родинному колі навіть переходить на валлійську.

Агнешка Голланд не хотіла обмежитись історією життя мужнього журналіста. Режисерка сподівається, що їй також вдалося показати небезпеку пропаганди та дезінформації у будь-якому суспільстві.

"Це було завжди. Але іноді вони приймають такі форми, що стають дуже небезпечними", - вважає польська режисерка.

Image caption Агнешка Голланд вважає, що Гарет Джонс "ще багато чого зробив би", якби не пішов з життя так рано

Грем Коллі погоджується.

"Гадаю, в останні роки фейкові новини вийшли на перший план. Гарет Джонс опинився саме в такій ситуації. Він розповів правду, за яку його засудили. Звинуватили в брехні", - сказав він.

Він прожив коротке життя, але зробив дуже багато. І зробив би набагато більше, якби мав більше часу.

Те, що Гарет Джонс розповів про Голодомор, стало для багатьох відкриттям. До сих пір багато людей і гадки не має про те, що таке могло бути, і відкривають для себе правду лише зараз.

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