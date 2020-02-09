Невідомий герой з Уельсу, який розповів світу про Голодомор
Новий фільм польської режисерки Агнешки Голланд "Містер Джонс" (в українському прокаті "Ціна правди") - це історія життя "невідомого героя" з Уельсу.
Так свій задум пояснює сама авторка стрічки, попередня робота якої отримала номінацію на "Оскар".
ВВС Wales присвятило статтю українському фільму.
Головний герой - Гарет Джонс - британський журналіст, уродженець Уельсу, який розповів світові про штучний Голодомор в Україні в 1930-х роках.
Роль відважного репортера втілив на екрані британський актор Джеймс Нортон.
Агнешка Голланд розповіла, що відчуває гордість за те, що ділиться з глядачами історією цієї людини.
Штучний голод, унаслідок якого загинули мільйони людей, навмисно організувало радянське керівництво на початку 30-х років в Україні.
Фільм містить світлини Голодомору та викриває прагнення радянської влади придушити правду про цю страшну трагедію.
Гарет Джонс народився у містечку Баррі на півночі Уельсу. Працював журналістом Western Mail. Під час відрядження до СРСР став свідком нав'язаного Сталіним голоду в Україні й відкрито розповів про це світові.
Але за правду довелося боротися. Свідчення Джонса заперечив його колега, журналіст New York Times Волтер Дюранті.
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Джонса вбили під час подорожі Внутрішньою Монголією. Він трохи не дожив до свого 30-річчя.
Агнешка Голланд в інтерв'ю BBC Wales сказала: "Я сподіваюся, що цей фільм допоможе дізнатися про нього більше. Я пишаюся тим, що я, полячка, розповіла валлійцям про їхнього невідомого героя. Принаймні, не дуже відомого героя".
"Його сміливість, розум і наполегливість можуть стати прикладом для багатьох журналістів", - сказала вона.
На початку березня 1933 року 27-річний Джонс їде до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна про загрозу з боку нацистів.
Але під час подорожі занурюється в іншу, дуже жорстоку реальність, і стає свідком голодної смерті багатьох людей.
"Йому було цікаво, він був честолюбний і хотів з'ясувати правду, - розповіла режисерка. - Коли він побачив на власні очі трагедії мільйонів людей, які помирають від голоду, він став їхнім посланцем.
Він відчував, що його обов'язок - донести всьому світу цю правду. Я хочу, щоб саме це люди знали про Гарета".
Нащадки Джонса довго намагалися висвітлити його внесок у викриття правди про сталінський голод в Україні.
Його документи зберігаються у Національній бібліотеці Уельсу. Про нього написано чимало книжок, знято кілька документальних фільмів.
Троюрідний племінник Джонса, Грем Коллі, підтримав ідею фільму.
В інтерв'ю BBC Wales він сказав: "Історія Гарета Джонса налічує багато років, вона була частиною моєї родини й частиною моєї власної історії. Спостерігати на екрані його драматичну історію - нелегко і водночас прекрасно. Адже це рухає історію вперед".
У фільмі також знімалися зірка серіалу "Корона" Ванесса Кірбі та валлійські актори Селін Джонс і Джуліан Льюїс Джонс.
Джеймс Нортон говорить у стрічці з ледь помітним уельським акцентом, а в кількох коротких сценах у родинному колі навіть переходить на валлійську.
Агнешка Голланд не хотіла обмежитись історією життя мужнього журналіста. Режисерка сподівається, що їй також вдалося показати небезпеку пропаганди та дезінформації у будь-якому суспільстві.
"Це було завжди. Але іноді вони приймають такі форми, що стають дуже небезпечними", - вважає польська режисерка.
Грем Коллі погоджується.
"Гадаю, в останні роки фейкові новини вийшли на перший план. Гарет Джонс опинився саме в такій ситуації. Він розповів правду, за яку його засудили. Звинуватили в брехні", - сказав він.
Він прожив коротке життя, але зробив дуже багато. І зробив би набагато більше, якби мав більше часу.
Те, що Гарет Джонс розповів про Голодомор, стало для багатьох відкриттям. До сих пір багато людей і гадки не має про те, що таке могло бути, і відкривають для себе правду лише зараз.
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