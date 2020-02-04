Коронавірус: чи може він спровокувати пандемію?

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Новий коронавірус зараз виявили вже у понад 20 країнах. Спалах хвороби розпочався у грудні у Китаї.

Експерти стурбовані тим, наскільки хвороба може поширитися і скільки людей захворіє.

Справжній глобальний спалах або пандемія ще не оголошені.

Але чиновники готуються до можливості того, що коронавірус може стати наступною пандемією, з якою доведеться зіткнутися світові.

Що таке пандемія?

Цей термін застосовується до інфекційного захворювання, яке загрожує багатьом людям у всьому світі одночасно.

Недавній приклад - пандемія свинячого грипу 2009 року. Експерти вважають, що тоді загинули сотні тисяч людей.

Пандемії є більш імовірними, якщо вірус є абсолютно новим, здатним легко заразити людей, може ефективно та стійко поширюватися від людини до людини.

Здається, що коронавірус відповідає всім цим характеристикам.

Без вакцини чи лікування, яке б могло йому запобігти, стримування поширення коронавірусу є життєво важливим.

Коли оголошують про пандемію?

Згідно з описом Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) фаз пандемії, коронавірус знаходиться лише в одному кроці від стану пандемії.

Він передається від людини до людини, випадки захворювання зафіксовані у багатьох сусідніх з Китаєм країнах, і тих, що знаходяться далеко від нього.

Якщо ми побачимо постійні спалахи на рівні місцевих громад у багатьох частинах світу, то це буде пандемія.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поки що коронавірус завдав потужного удару тільки по Китаю

Наскільки це можливо?

Поки незрозуміло, наскільки важкою є хвороба та наскільки далеко вона пошириться.

Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебреісус каже, що поширення коронавірусу за межами Китаю поки що видається "мінімальним та повільним".

У світі станом на 3 лютого зафіксували понад 17 000 випадків коронавірусу та близько 360 смертей, переважно в Китаї.

За межами Китаю на Філіппінах зареєстрували понад 150 підтверджених випадків вірусу і одну смерть від нього.

"Якщо ми інвестуємо в боротьбу в епіцентрі, біля джерела, то розповсюдження в інші країни буде мінімальним, а також повільним", - заявив доктор Гебреісус на засіданні виконавчої ради ВООЗ у понеділок.

Кожна пандемія має свої особливості, і поки вірус не почне циркулювати, неможливо передбачити його повний вплив.

Експерти припускають, що коронавірус може бути менш смертельним, ніж деякі інші недавні спалахи захворювання, такі як Sars (тяжкий гострий респіраторний синдром).

Рішення ВООЗ оголосити надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я (PHEIC) ухвалили насамперед через ознаки передачі захворювання від людини до людини за межі Китаю, та через загрозу розповсюдження вірусу до країн зі слабшою системою охорони здоров'я.

ВООЗ каже, що хоча країни мають вжити заходів для запобігання та обмеження подальшого поширення вірусу, поки немає причин для заходів, які обмежуватимуть міжнародні подорожі та торгівлю.

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