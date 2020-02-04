Копирайт изображения Getty Images Image caption Лукашенко обіцяє директорам цукрових заводів несолодке життя

Дивний інцидент в небі над Європою, який понад тиждень вперто не коментували білоруські спецслужби, нарешті пояснив президент Олександр Лукашенко. Виявляється, таким чином ловили підозрюваних в корупції директорів цукрових заводів.

Літак "Бєлавіа", який виконував 24 січня регулярний рейс з Мінська до Мюнхена, вилетів з майже тригодинною затримкою, а десь над польським Вроцлавом його розвернули і посадили в прикордонному білоруському місті Гродно.

За словами пасажирів, після цього на борт піднялися люди у формі й штатському, зачитали низку прізвищ і вивели з салону 6-8 людей, в тому числі двох дівчат-підлітків.

Решта пасажирів прилетіли в Мюнхен із затримкою майже на вісім годин. Цю ситуацію командир повітряного судна охрестив "несправностями".

4 лютого Лукашенко заявив: це він розпорядився розвернути літак, на якому могли втекти в Європу корупціонери.

"Сказав: всіх під мітлу в камеру. Всіх. Навіть ось літак, не можна було раніше затримати одного з діячів. Повернути, сказав, літак із Західної Європи, посадити і дістати їх звідти. Повернули літак, дістали і відправили до слідчого ізолятора", - розповів Лукашенко.

Кого відправили до СІЗО?

Поки коментатори на сайтах і в соцмережах обговорювали, навіщо знадобилася спецоперація в небі, якщо прізвища пасажирів знали заздалегідь, а самі вони успішно пройшли прикордонний та митний контроль в Мінську, місцеві журналісти намагалися з'ясувати, кого ж зняли з літака.

Виявилося, що на робочих місцях немає директорів усіх чотирьох білоруських цукрових заводів.

В містечку Городея працівники заводу і місцеві жителі розповіли: в будинку й офісі директора Михайла Криштаповича, який офіційно відправився у відпустку, пройшли обшуки. На інших підприємствах повторювали: інформації немає, де керівництво - не знаємо.

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Слідчий комітет, МВС, КДБ та прикордонники понад тиждень не коментували ситуацію. Тим часом в робочих кабінетах не знайшли ще низки керівників, пов'язаних з цукровою галуззю. За неофіційними даними, затримали 11 осіб.

У Комітеті держбезпеки днями докладно розкажуть про справу, пообіцяв у вівторок Лукашенко, попередивши: "Солодко не буде!".

"Забрали всіх"

Лукашенко змалював схему злочинних дій: "Що зробили ці ділки: вони створили в Москві "прокладку" - торговий дім. Звичайна "прокладка". Поставили туди своїх. З заводів за заниженими цінами продавали торговому дому в Москві білоруський цукор. Ті, збільшивши ціну, продавали на ринку. Різницю хабарями роздавали цим директорам заводів".

"Мені доповіли, що задешево продавали торговому дому цей цукор, а частина з якоюсь там збільшеною ціною поверталася в Білорусь. Можливо, цукор навіть не вивозили в Москву і назад не завозили".

"А документи надходили туди, переоформляли і тут прямо з заводів на наш ринок постачали цей цукор з маржею. А потім цю маржу ділили на хабарі. Це що, нормально?" - обурювався Лукашенко.

"Протягом доби забрали всіх - це була моя жорстка команда. Всі дали свідчення. Ніхто їх не гнобив, не бив, пальці в двері не засовував - посадили і сказали: тільки правду. Все написали, з ким були пов'язані, кому відвозили, кому давали. Провели обшуки - власності безмежно", - повідомив президент Білорусі.

Чи будуть затримувати в "цукровому" торговому домі в Москві, Лукашенко не повідомив. Адвокати затриманих звинувачення білоруського президента поки не коментували.

Кілька днів тому білоруському порталу TUT.BY в московському офісі Білоруської цукрової компанії (БЦК) повідомили, що директор компанії Дмитро Кирилов поїхав у відрядження.

Цукрова компанія

Білоруська цукрова компанія - ексклюзивний постачальник білоруського цукру на російський ринок - працює з 2006 року, її засновниками є всі чотири білоруських цукрових заводи (розташовані в невеликих містах Слуцьк, Городея, Жабінка та Скідель).

Заз російськими даними, в 2018 році виторг БЦК склав понад 155 млн доларів.

"У порівнянні з 2016 та 2017 роками він зріс настільки, що дозволив БЦК увійти в десятку найбільших білоруських експортерів в Росію. Перед БЦК в 2018 році були тільки дистриб'ютори БелАЗ, БМЗ, МАЗ і приватних продовольчих холдингів - "Серволюкс" та "Савушкін продукт", - зауважує Микола Вітовт, аналітик білоруського порталу "Завтра твоєї країни".

БЦК співпрацює з понад 40 великими компаніями в багатьох регіонах Росії, наголошує сайт компанії.

Збитки від цукру

Мінськ та Москва неодноразово сперечалися з приводу поставок білоруського цукру на російський ринок.

Мінекономрозвитку Росії двічі (в 2004-2005 і 2005-2006 рр.) проводило розслідування, запідозривши союзника в несанкціонованих поставках в Росію тростинного цукру під виглядом бурякового.

У 2017-му Білорусь звинуватили в закупівлі дешевого цукру-сирцю в третіх країнах і постачанні на російські ринки продукту під виглядом білоруського цукру за демпінговими цінами.

А у 2018 році виявилося, що в білоруських магазинах цукор з марками російських виробників дешевший за вітчизняний. Міністерство антимонопольного регулювання Білорусі запровадило держрегулювання цін, встановивши однакову мінімальну ціну як для вітчизняного, так і для імпортованого цукру; цей принцип діє і зараз.

Втім, білоруські ЗМІ неодноразово повідомляли в репортажах з Росії, що цукор в білоруській упаковці в сусідній країні можна купити на третину дешевше, ніж удома.

Всі чотири білоруських цукрових заводи отримують дотації від держави, а також кредити на модернізацію виробництва. Втім 2018 рік три з чотирьох заводів завершили зі збитками.

Боротьба з корупцією

Антикорупційна боротьба в Білорусі в останні роки характеризується кампаніями, які охоплюють цілі галузі.

В минулому році країну приголомшила "справа медиків". За корупційними звинуваченнями затримали десятки лікарів, керівників клінік, постачальників медичного обладнання та медпрепаратів. Обвинувачені отримали значні терміни позбавлення волі; кваліфіковані доктори працюють в колоніях на робітничих спеціальностях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На тлі конфліктів з Росією Лукашенко диверсифікує міжнародні зв'язки. 1 лютого його відвідав держсекретар США Майк Помпео

Раніше антикорупційні "чистки" торкнулися "Белнафтохіму" і аграрного сектора.

Нещодавно прокуратура передала до суду справу про масштабну корупцію. Серед фігурантів називають ексзаступника держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Втюріна, який багато років очолював службу безпеки президента.

"З урахуванням атмосфери та інвестиційного клімату в країні замість премій "Людина року в бізнесі" або "Інвестор року" варто вручати "Арешт року", "Кримінальна стаття року" або "Звільнення року" - це коли засудженого злодія чи хабарника відправляють там чимось ще керувати", - говорить письменник Віктор Мартинович.

У народі описують стан справ таким чином: "Боротьба з боротьбою бореться, боротьба боротьбу поборює!".

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