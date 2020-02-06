ЗНО 2020: без нового правопису і обов'язкової математики

Копирайт изображения unian Image caption Так виглядав пакет з тестами ЗНО у 2018 році

В Україні розпочалась нова кампанія "Зовнішнього незалежного оцінювання".

ЗНО-2020, за оцінками, складатимуть близько 350 тис. людей - випускники шкіл цього і минулих років, учні профтехів.

Реєстрація почалась 3 лютого і триватиме до 24 березня 2020 року.

Чи буде у тестах новий правопис, а як з математикою? Розповідаємо про основні нововведення.

Хто здає ЗНО?

ЗНО мають пройти ті, хто цього року закінчує школу, випускники минулих років, які планують вступати до вишів на бакалавра, учні закладів профтехосвіти, випускники закордонних закладів освіти 2020 року.

Учням 11 класу три предмети ЗНО будуть зараховані як державна підсумкова атестація - оцінки підуть в атестат.

Які предмети здавати, чи обов'язкова математика?

На ЗНО-2020 буде одинадцять навчальних предметів:

українська мова і література

історія України

математика

біологія

географія

фізика

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

Серед них випускники обов'язково мають здавати три предмети: українську мову і літературу, математику або історію України (період ХХ — початок ХХІ століття) на вибір, а також ще один предмет з цього переліку.

Для тих, хто закінчує школу, оцінки за ці предмети зарахують як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1-12 балів) і вони підуть в шкільний атестат. Тобто, здаючи ЗНО, випускники шкіл фактично здають і випускні екзамени (ДПА).

Математика цього року не є обов'язковою для ЗНО. Проте стане такою для ЗНО 2021 року.

Для випускників минулих років немає обов'язкових предметів для ЗНО.

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Як зареєструватися на ЗНО-2020?

Щоб зареєструватися для участі у ЗНО, потрібно:

створити й заповнити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО);

підготувати комплект реєстраційних документів;

подати його відповідальному за реєстрацію у школі. Це стосується випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують навчання;

Після реєстрації, на сайті УЦОЯО буде створена особиста сторінка учасника ЗНО.

Випускникам минулих років документи треба надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти. Адреси є на сайті УЦОЯО.

Графік проведення тестів

21 травня — математика

26 травня — українська мова і література

28 травня — фізика

1 червня — іспанська, німецька, французька мови

2 червня — англійська мова

4 червня — історія України

9 червня — біологія

11 червня — географія

15 червня — хімія

Додаткову сесію ЗНО проведуть з 25 червня до 17 липня. Тоді тести писатимуть ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії.

Новий правопис і ЗНО

Українська мова і література - єдиний предмет, який обов'язково мають здавати всі випускники.

Рік тому уряд ухвалив нову редакцію українського правопису, але на тестах ЗНО з української мови це не позначиться.

Хтось з учасників ЗНО вже опанує нові норми правопису, хтось — ні, кажуть в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там вирішили, що протягом п'яти років не буде вважатися помилкою написання слів за нормами попередньої редакції правопису.⠀

Тексти з української мови і літератури матимуть 58 завдань різних форм і складатимуться з трьох частин: "Українська мова" (33 завдання), "Українська література" (24 завдання) і "Власне висловлення" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Історію, яку мають знати

З історії України буде 60 завдань різних форм, тест складається з двох частин: "Історія України ХХ - початку ХХІ ст." (30 завдань) та "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст." (30 завдань).

Наприклад, учні мають знати дати Гадяцького договору і Конотопської битви, розпізнавати на карті території, підвладні гетьманам лівобережної та Правобережної України.

Копирайт изображения unian Image caption ЗНО цього року складатимуть понад 300 тисяч людей

ЗНО з математики

ЗНО з математики будуть писати на вибір. Тести складатимуться з 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповідями.

На виконання тестів з математики дають 180 хвилин.

Учні мають вміти розв'язувати задачі на відсотки на пропорції, розв'язувати рівняння і нерівності, знаходити похідні функцій.

Детальна інформація про теми, за якими пишуть тести ЗНО, є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Сертифікати ЗНО яких років дійсні?

Якщо ви здавали ЗНО раніше, але вступати вирішили цього року, то ця інформація для вас.

Так, вступати до вишів у 2020 році можна буде, використовуючи результати ЗНО за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.

Але для іноземної мови потрібні сертифікати ЗНО, отримані не пізніше 2018 року.

Тим, хто закінчив школу до 2017 року і хоче цього року вступити до вишу, потрібно писати тести ЗНО.

Як оцінюватимуть тести?

Результати ЗНО будуть рахувати за рейтинговою шкалою 100-200 балів - для усіх учасників, які подолали поріг "склав/не склав".

Від 1 до 12 балів отримають учасники, які обрали певний навчальний предмет для проходження Державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Ця оцінка піде в атестат.

Копирайт изображения unian Image caption Для багатьох учнів ЗНО дало можливість вступу до прсетижних вузів

Як отримати результати?

Результати опублікують на інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 року.

Їх, у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів, передадуть до реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Діти з особливими освітніми потребами

У центрі оцінювання якості освіти обіцяють для дітей із вадами опорно-рухового апарату підібрати пункти тестування із пандусом, або ж пункти тестування, де можна проїхати на інвалідному візку і де є обладнаний туалет.

Дітям із вадами слуху під час ЗНО дозволять мати слуховий апарат. Для тих, хто володіє мовою жестів, в аудиторії працюватиме сурдоперекладач.

Для дітей із вадами зору є кілька варіантів: додаткове освітлення, використання лупи як механічного апарату, тестовий зошит шрифтом "16" або ж тестовий зошит, надрукований шрифтом Брайля.

Шрифтом Брайля будуть зошити з української мови та літератури, математики, історії України та біології.

Копирайт изображения unian Image caption #ЩастиНаЗНО з таким гештегом у соцмережах бажали удачі випускникам під час кампанії ЗНО

Мова тестів

На запит учасників тести можуть перекласти кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Переклад на російську мову замовляють в основному абітурієнти з природничо-математичних предметів, де є якісь відмінності в україномовній або російськомовній термінологіях.

Так, минулого року завдання російською мовою з фізики отримали 10,9% абітурієнтів, з математики - 8,6%, з хімії - 8,3%, з біології - 6,6%, з географії - 6% і з історії України - 3, 4% абітурієнтів. Завдання ЗНО іншими мовами, крім російською, просили лише 0,5% абітурієнтів.

ЗНО для Криму і Донбасу

Люди, які проживають на непідконтрольній уряду території Донбасу і Криму, а також учасники АТО матимуть особливі умови для ЗНО.

Вони матимуть більше часу для реєстрації на ЗНО - з 05 лютого до 25 березня 2019 року, а також з 03 до 20 травня 2019 року. Крім основної, вони можуть скласти ЗНО і під час додаткової сесії - з 26 червня до 12 липня 2019 року.

Люди з неконтрольованих територій, які не можуть відправити документи поштою, можуть надіслати скан-копії на електронну адресу регіонального центру.

Якщо людина не може вказати адресу в Україні для отримання поштового повідомлення, інформацію про реєстрацію надішлють на електронну адресу.

Сертифікати ЗНО зберігатимуть в регіональному центрі. Їх можна забрати в будь-який час.

Щоб взяти участь у ЗНО, випускники, які проживають у так званих "ДНР", "ЛНР" та в Криму, мають бути зараховані у школу на підконтрольній Україні території. При цьому, навчатися можна за будь-якою формою навчання - денна, вечірня, дистанційна, екстернатна.

Наразі 4,5 тисячі дітей з непідконтрольних територій вчаться дистанційно в українських школах.

Коли ЗНО не потрібне?

Діти з непідконтрольних Україні територій Донбасу і Криму можуть вступати до вишів за спрощеною процедурою через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна". При цьому, їм не потрібно складати ЗНО.

Вступникам треба звернутися до освітнього центру, заповнити освітню декларацію та скласти три вступні іспити - з української мови, історії України та профільного предмету (або творчий конкурс).

Діти з цих територій можуть не надавати результати ЗНО, український паспорт чи атестат.

Минулого року за спрощеною процедурою до українських вишів вступили 1600 учнів з Донбасу і 265 — з Криму.

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