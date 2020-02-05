"Пуповину перерізала, плаценту - в кульок". Як українка прийняла пологи в літаку

Копирайт изображения Facebook Alena Fedchenko Image caption Альоні Федченко довелося приймати пологи у небі

Українка Альона Федченко летіла у відпустку до В'єтнаму, коли у літаку оголосили, що шукають лікаря.

Вже 27 років вона працює лікарем-ЛОРом, але у небі над Індією їй довелося приймати пологи.

Сталося це під час рейсу Qatar Airways з Дохи до Бангкока.

Пані Федченко розповіла ВВС News Україна, як у неї на руках на борту літака народився хлопчик.

"Весь літак спав"

"Була третя година ночі, весь літак спав. Ми летіли десь наді Індією чи океаном, коли оголосили, що шукають лікаря. Я подумала, можливо, у когось піднявся тиск. Пішла".

У приміщені для бортпрацівників Альона Федченко побачила жінку, яка лежала на ковдрах на підлозі. Поруч з нею були стюарди, які давали їй кисень. Жінка народжувала.

"У мене запитали про медичну ліцензію. На жаль, я не пам'ятала свій номер. Подзвонила сину до Києва, він надіслав документи".

"За мить згадала все"

Пані Федченко закінчила Київський національний медичний університет Богомольця, де всіх лікарів обов'язково навчають основами акушерства і гінекології.

"Я за мить згадала все, що колись вчила. Жоден м'яз не затремтів. Я просто почала робити свою роботу. Одягла рукавички, підготувала породіллю. Дитина ось-ось мала з'явитися на світ. Це був вже другий період пологів".

"Пологи пройшли швидко і, на щастя, без ускладнень. Жінка зовсім не кричала. Я весь час їй повторювала, що все буде добре, що я - лікар, вона — в надійних руках. Заспокоювала її. Звісно, у мене були побоювання, а раптом щось піде не так, але я про це мовчала. Десь за 15-20 хвилин народився хлопчик. Все минуло без ускладнень. Я перерізала пуповину. Плацента відійшла".

Копирайт изображения Facebook Alena Fedchenko Image caption Пологи на рейсі Qatar Airways

"Це було екстремально"

Лікарка каже, що за результатами первинного огляду хлопчик народився здоровий, відразу закричав, мав розвинуті рефлекси. Смоктальний - відразу взявся за груди, хапальний - тримав пальчик. У нього був здоровий колір шкіри.

Приймати пологи на борту літака - це було екстремально, згадує лікарка. Їй допомагали стюардеси, які виконували її команди. На борту Qatar Airways була велика аптечка з ліками та інструментами: зажими, кліпси, ліки, стерильні набори для перерізання пуповини, відділення плаценти.

"Мені здається, що пасажири поруч навіть нічого не підозрювали. Мій чоловік і друзі не знали, що я там роблю. Вже пізніше по гучномовцю оголосили, що на борту літака щойно народився хлопчик. Всі почали аплодувати".

Командир літака прийняв рішення сідати в Колкаті, де породіллю забрала швидка.

"Ми ще дуже довго чекали на лікарів. Оформили всі документи, плаценту - в кульок. Відправили маму з сином до лікарні. Весь мій одяг був у крові, стюардеси дали мені їхню запасну форму".

"Її просто не помітили"

За словами лікарки, це не були передчасні пологи. Дитина народилась доношеною.

ВВС News Україна звернулась за коментарем до Qatar Airways щодо того, як жінка змогла потрапити на літак. Зазвичай авіакомпанії не дозволяють перельоти на останніх місяцях вагітності.

"З того, що розповіли мені стюардеси, відомо, що жінка була одягнута у пишний одяг. Живота не було видно. Сама маленька, худенька. Стюардеси кажуть, що не могли обмацувати всім живіт, її просто не помітили. Породілля мені розповіла, що їхала народжувати у Бангкок. В аеропорту її мала зустрічати тітка, вони мали відразу їхати у пологовий. Не доїхала".

Альона Федченко заповнила спеціальний медичний звіт, обов'язковий документ про все, що сталося.

"Я сама собі дивуюсь, що все це сталося зі мною. Але я не розгубилася, не злякалась. Просто робила все, що треба. Почувалася ніби на роботі. От коли дитина вже народилася, то настала ейфорія, я ледь не плакала. Такий гарненький хлопчик народився. Слава богу, що все пройшло без ускладнень. Інакше ми були б до цього не готові", - згадує свої відчуття лікарка.

"Вже після пологів мене запросили до бізнес-класу літака, пригостили шампанським і фруктами. Мені всі дякували, тиснули руки".

Після того, як жінку відправили до лікарні в Індії, з великою затримкою літак продовжив політ до Таїланду.

Пост української лікарки про пологи у літаку зібрав понад шість тисяч лайків і тисячу шерів.

Альона Федченко каже, що хотіла б знати, як склалася доля жінки і хлопчика, але, на жаль, поки що не має жодних контактів та інформації про них.

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