Вивозили в ліс, били струмом і погрожували рідним. Як було на підвалі "ЛНР”

Копирайт изображения УНІАН Image caption Анатолій Семиренко і бабуся

Анатолій Семиренко провів три з половиною роки у полоні так званої "ЛНР", хоча звільнити його могли ще у кінці 2017 року.

У "республіці" його звинуватили у "шпигунстві", він пройшов через допити з електричним "тапіком" на підвалі "МГБ", вивозили "розстрілювати" у ліс та погрожували рідним.

В кінці грудня 2019 року чоловіка нарешті обміняли й він готується розпочати нове життя.

Щоправда, ні він, ні інші звільнені все ще не отримали обіцяних 100 тис. грн від держави, хоча у багатьох немає ні грошей, ні домівок.

Мішок на голову і "на підвал"

Копирайт изображения Т. зв. "МГБ ЛНР" Image caption Анатолій після затримання "міністерством держбезпеки ЛНР"

Анатолія Семиренка затримали у серпні 2016 року в центрі Луганська.

Мішок на голову, наручники і "на підвал" у "МГБ ЛНР" ("міністерства держбезпеки ЛНР").

Підконтрольні сепаратистам медіа тоді повідомляли, що затримали "шпигуна СБУ", який вербував бійців "народної міліції".

Сам Анатолій це заперечує і каже, що жив у Біловодську на підконтрольній Києву території, а в Луганськ приїхав до родичів і дівчини.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Так виглядало луганське управління СБУ у травні 2014 року. Зараз тут "МГБ ЛНР"

"Варіантів не підписувати їхні папірці не залишилося, коли почали погрожувати родичам. У мене в Луганську була дівчина, у неї влаштували обшуки зі спецпризначенцями. Шукали зброю і боєприпаси, нічого не знайшли", - пригадує чоловік.

"Мені сказали: не підпишеш папірець - завтра вона буде у підвалі сидіти. І ти знаєш, що там з нею буде", - додає він.

Допити

Допити були жорсткими - бувало, просто били, а бувало вивозили у ліс, де погрожували розстріляти.

Був і сумнозвісний "тапік" - радянський польовий телефонний апарат ТА-57, з якого дістають проводи і через них б'ють током.

Копирайт изображения telhistory.ru Image caption Радянський польовий телефон. З такого роблять "тапік" для допитів

"Багато чого цікавого було", - каже Анатолій.

У підсумку його засудили до 12 років за "шпигунство". Хоча спочатку інкримінували "державну зраду", однак чоловік не визнав себе "громадянином ЛНР".

Звістка рідним

Копирайт изображения Getty Images

Майже рік родичі Анатолія не знали, де він і що з ним - "МГБ ЛНР" не дозволяло ніяких контактів назовні.

"Дали їхнього так званого адвоката, я від нього відмовлявся, але пояснили, що моя думка тут нікого не цікавить. Я його питаю: чим ти по факту мені можеш допомогти? Повідом моїх рідних? Він відповів: не можу, бо мене посадять разом з тобою", - каже Семиренко.

Чотири місяці він провів в одиночній камері "на підвалі" - це було найважче.

Пізніше з'явилися сусіди, а далі його перевели до СІЗО, і вже звідти через десять місяців після затримання Анатолій зміг через інших в'язнів передати рідним, що він живий.

Залишитися на два роки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Потрапити у попердні обміни Анатолію не вдалося

Вийти на волю Семиренко міг ще у грудні 2017 року, на два роки раніше.

Утім, цього не сталося.

Тоді українська сторона вносила його у списки на обмін, однак "ЛНР" не підтверджувала, що він у них.

Анатолій Семиренко дивився по телевізору, як інших в'язнів везли на обмін. З деким з них він сидів разом "на підвалі".

"З одного боку була радість за пацанів - ось їх вивозять звідси. А з іншого - розпач, просто стояв у камері і дивився у вікно", - пригадує він.

Пережити це допомогла Біблія українською мовою, яка потрапила до нього ще "на підвалі": "Багато читав, просто щоб відволіктися і не збожеволіти".

Ту Біблію Анатолію вдалося забрати з собою, коли його обміняли вже 29 грудня 2019 року.

"Ніякого обміну не буде"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навіть коли везли у машині на обмін, полоненим говорили, що вони все одно повернуться в ув'язнення

Реальна надія на те, що його обміняють, з'явилася після "нормандської зустрічі" на початку грудня минулого року.

"Але адміністрація в'язниці нам до останнього казала: хлопці, куди ви поспішаєте? Ніякого обміну не буде, це просто показуха", - каже Анатолій.

І це продовжувалося, навіть коли їх вже вивезли з колонії безпосередньо на обмін: "Нам все одно казали, що все зірветься і вас зараз назад привезуть".

Остаточно Анатолій Семиренко повірив у те, що опинився на волі, лише коли приземлилися у Борисполі.

Image caption Анатолій Семиренко та інший луганчанин Влад Овчаренко, якого звільнили з ЛНР у грудні 2017 року

"Не знаю, як передати ці емоції, коли ще зранку я був у камері, навколо люди в масках, які періодично нас били, а ввечері мене зустрічає бабуся. Повертаю голову - а от Влад Овчаренко, з яким ми "на підвалі" були і якого раніше звільнили", - каже чоловік.

"Але і тоді до кінця не розумів, просто ходив з дурнуватою посмішкою", - додає він.

Ті, хто залишився у "ЛНР"

У колонії в Слов'яносербську, де сидів Семиренко перед обміном, за "шпигунство" та схожими звинуваченнями утримували 17 людей.

Під час останнього обміну на підконтрольні території повернули 11 з них, а шестеро залишилися в полоні.

Анатолій називає ім'я кожного з них:

Сергій Міронич,

Олександр Яковенко,

Віталій Желдак,

Микола Полозов,

Юрій Мерзлий,

Сергій Русинов.

За звільнення декого з них боротися просто нікому.

"Наскільки мені відомо, Сергія Міронича не було у списках на останній обмін. Йому 57 років, його засудили на 20 років за "держзраду" і "тероризм". Сина забрали у дитбудинок в Луганську, а дружина померла", - каже Анатолій Семиренко.

"Родичів немає. Тобто, ніхто не може попіклуватися ні про нього, ні про дитину", - наголошує колишній в'язень "ЛНР".

Копирайт изображения Східна правозахисна група

Інший з тих, хто залишився у полоні - студент Сергій Русинов. Правозахисники також наполягають на внесення його у списки на обмін.

Шестеро бранців - це лише ті, про кого відомо у колонії Слов'яносербська.

"Невідомо, скільки людей залишають "на підвалах". Судячи з моєї історії, про них можуть і не знати. Там можуть бути десятки", - відзначає Анатолій.

Ті, хто повернувся

Image caption Перші години після повернення

Зараз ті, хто повернувся з так званих "ЛНР" і "ДНР" за останнім обміном полонених, завершують реабілітацію у "Феофанії" та санаторії "Лісова поляна".

"У плані лікування і відновлення держава допомогла, дякую всім лікарям і психологам", - каже Анатолій Семиренко

Також йому допомогли відновити паспорт.

І на цьому допомога звільненим від держави поки що обмежується.

"Обіцяли ще компенсацію розміром 100 тис. грн. І ці гроші, ніби, вже виділені, але через якісь юридичні моменти їх не можуть нам виплатити. Кажуть - будуть місяця через два", - нарікає чоловік.

Копирайт изображения УНІАН

Він додає, що такі юридичні труднощі дивують: "Після обміну 2017 року пройшло вже два роки. Невже, не можна було налагодити схему, щоб виділяти гроші хоча б поетапно?"

Сам він планує зараз жити у родичів на підконтрольній частині Луганщини.

Але такі можливості є не у всіх звільнених.

"Багатьом людям реально немає куди піти. Все залишилося на окупованій території, а в них немає ні грошей, ні дому", - каже Анатолій.

"Щоб почати нове життя, людям ця компенсація була б дуже необхідна. До нас приходили з центру зайнятості, пропонували роботу в Києві - зарплати в районі 10-12 тис. грн. Для столиці цього не вистачить навіть, щоб квартиру зняти", - вважає він.

Вижити у полоні

Копирайт изображения Фейсбук Анатолія Семиренка Image caption Вижити "на підвалі" допомогли думки про рідних

Навіть через місяць після звільнення Анатолій на інші колишні в'язні все ще морально відходять від полону.

У багатьох проблеми зі сном, вони приймають заспокійливі препарати.

"Бувають моменти, коли виходимо кудись пройтись, і хтось каже: невже це реальність? Не віриться, що ми на свободі", - розповідає Семиренко.

Зізнається, що у самому полоні думав про смерть: "На підвалі бували моменти, коли ставало все одно, чи буду жити".

Вижити ж допомогли думки про рідних і злість на тих, хто його тримав у в'язниці.

"Пізніше прийшло усвідомлення - виживу на зло їм. І думав про рідних, які мене чекали вдома - ці думки дуже допомагали", - підсумовує чоловік.

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