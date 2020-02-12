Як порахувати страховий стаж і як його довести

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Майбутні пенсіонери, а також ті, хто вже отримує пенсію, постійно стикаються з проблемою підрахунку страхового стажу. Дізнатися, яким він є, нескладно. Набагато складніше - довести усі свої місяці і роки трудової діяльності.

ВВС News Україна зібрала інформацію про те, що треба знати і що робити, аби встановити свій страховий стаж і домогтися якомога більшої пенсії.

Що таке страховий стаж і чому він важливий

Страховий стаж - це період, впродовж якого ви чи хтось замість вас (наприклад, учбовий заклад, роботодавець) сплачував страхові внески до Пенсійного фонду України.

Поняття страховий стаж з'явилося в Україні у 2004 році. До цього стаж називався трудовим. Трудовий стаж - це той період роботи, що підтверджується записами у трудовій книжці або іншими документами, а не сплаченими страховими внесками, як це є зараз.

Для нарахування пенсій тепер важливим є тільки страховий стаж. Але оскільки відповідний закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" діє лише із 2004 року, то законодавці встановили, що увесь трудовий стаж, який людина мала до 2004 року, автоматично перетворився у страховий.

Усі дані про сплачені внески, починаючи із 2004 року, внесені у Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування. Через це, починаючи з 1 січня 2004 року, для підтвердження стажу фактично трудова книжка не потрібна, бо вся інформація про працівника є у цьому реєстрі, до якого має доступ Пенсійний фонд України.

Може бути ситуація, коли людина працює, але роботодавець не сплачує за неї страхові внески. Такі місяці чи роки роботи не врахують у стаж, коли настане час отримувати пенсію. Усі інші роки до 2004 року рахуватимуться за трудовою книжкою та іншими документами.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Трудові книжки підуть у минуле, але не для всіх

Подивіться у трудову книжку

Тому найперша порада - перевірте, чи сплачує ваш роботодавець внески за вас. Бо від цього напряму залежить не лише розмір пенсії, але й чи взагалі вам вистачить встановлених законодавством років страхового стажу для отримання пенсії. Про це - згодом.

Зазирніть також у трудову книжку. Кожен працівник має право цікавитися веденням книжки у відділі кадрів чи у бухгалтера. Це особливо важливо для тих, хто почав трудову діяльність до 2004 року і кому трудовий стаж буде зарахований як страховий.

Вивчіть усі записи у трудовій книжці. Чи збігаються вони із вашою реальною трудовою діяльністю, чи немає там виправлень?

Якщо є, важливо якомога швидше звернутися до ваших нинішніх чи колишніх роботодавців, аби вони надали офіційний документ про те, коли і на якій посаді ви працювали. Бо навіть незначне виправлення у трудовій книжці (наприклад, у даті наказу про зарахування вас на роботу) може призвести до того, що вам не зарахують увесь час роботи на цьому місці і доведеться пройти довгий шлях, щоб довести свою трудову діяльність.

Автор цієї статті знає людину, яка не може впродовж шести років довести 19 років роботи в одній установі. А все через те, що Пенсійний фонд вважає невелике виправлення у трудовій книжці грубим порушенням її ведення. Архіви цієї установи зникли, правонаступника - немає. А треба було всього лише вивчити свою книжку раніше і попросити відділ кадрів зробити у ній запис "виправленому вірити" і поставити печатку.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Фахівці кажуть, що літнім людям, які працювали ще з радянських часів, довести стаж легше, ніж тим, хто починав трудову діяльність в часи економічної кризи після встановлення Незалежності

Як перевірити страховий стаж

Перевірити свій стаж можна кількома способами.

Це можна зробити через інтернет - на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, але спочатку слід пройти реєстрацію. Щоб користуватися цим порталом, треба або створити свій електронний підпис, або отримати реєстраційний код у відділенні Пенсійного фонду. І для цього треба туди прийти.

Досвід показує, що уся ця процедура досить непроста не лише для людей старшого віку, але й для молодших.

Крім того, у багатьох відділеннях Пенсійного фонду встановлені "інформаційні кіоски". Але отримати інформацію звідти можна лише, маючи Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке має видавати роботодавець. Пристрій зчитує штрих-код з цієї посвідки і за декілька секунд демонструє потрібну інформацію на екрані.

Але, мабуть, найпростішим способом є звернення до інспектора Пенсійного фонду, який має доступ до порталу, і може за кілька хвилин видрукувати інформацію про ваш стаж. Обов'язково треба мати паспорт та ідентифікаційний код платника податків. Ви також зможете поставити працівникові фонду питання, в тому числі про те, чи платить (платив) ваш роботодавець за вас страхові внески.

У довідці буде повна інформація про сплату страхового внеску та кількість років, місяців і днів страхового стажу на момент звернення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юристи радять цікавитися своєю майбутньою пенсією вже зараз, не чекаючи настання пенсійного віку

Що входить до страхового стажу

Перелік періодів трудової діяльності, що входять до стажу, визначається законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

трудовий стаж до 1 січня 2004 року (який перетворився у страховий)

періоди навчання у вищих, середніх, спеціальних закладах, в училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною формою навчання до 1 січня 2004 року.

з 1 січня 2004 року - офіційна робота, але за умови сплати страхових внесків.

служба в армії

перебування на фронті чи участь у бойових діях

догляд за дитиною до 3-х років

догляд за інвалідом I групи, за дитиною-інвалідом до 16-ти років

перебування на обліку в Центрі зайнятості

Звісно, для включення до страхового стажу цих видів діяльності потрібні документи, що їх підтверджують.

Той, хто працює не на повну ставку, має право на те, щоб страховий стаж включав повний місяць, а не половину чи чверть місяця. Але це буде можливим лише за умови, якщо страховий внесок буде не меншим, ніж мінімальний. А для цього не повинна бути меншою, ніж мінімальна зарплата в Україні, місячна платня такого працівника у тому чи іншому році.

Копирайт изображения Пенсійний фонд України Image caption Статистика Пенсійного фонду свідчить, що переважна більшість пенсіонерів одержує пенсію у розмірі від 1500 до 3000 гривень

Купити страховий стаж - реально, але дорого

"Купити", можливо, не найкращий термін, бо йдеться про те, що людина добровільно сплачуватиме страховий внесок. Проте, саме так зараз називають цю процедуру.

Це дуже важлива справа для тих, хто працює неофіційно, отримує не лише "білу" зарплату.

Цим можуть скористатися також студенти, які навчаються в недержавних навчальних закладах і за яких після 1 січня 2004 року виш, училище чи коледж не сплачує страхові внески. Якщо студент сам його сплачуватиме, то, закінчуючи навчання, він вже матиме 2-5 років стажу.

"Купівля" стажу може знадобитися безробітним, які і не працюють, і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості. А також заробітчанам, котрі працюють за межами України нелегально.

Щоб купити страховий стаж, потрібно прийти до Податкової служби і укласти договір про добровільну сплату страхового внеску.

Причому купити стаж можна як на майбутнє, так і за минулі роки. Тільки у першому випадку платити страховий внесок можна щомісячно, а за минулий час доведеться викласти усю необхідну суму.

Однак, коштує стаж недешево. Як кажуть працівники Пенсійного фонду, поки що найпопулярнішою є купівля кількох місяців стажу, якого не вистачає для встановленої законом мінімальної кількості страхових років.

Щоб купити один місяць страхового стажу, треба сплатити страховий внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати по Україні. Розмір мінімальної зарплати на початок 2020 року становить 4723 гривень. Місячний страховий внесок - це майже 1040 гривень. Мінімальна зарплата в Україні постійно зростає, а значить, і сума внеску збільшуватиметься.

Пенсійний фонд пояснює, що у разі, якщо майбутній пенсіонер хоче купити стаж за минулі роки, внесок теж буде прив'язаний до розміру мінімальної зарплати у певний рік, але загальна сума внеску буде удвічі більшою.

Приміром, у 2010 році мінімальна зарплата була 900 гривень. Внесок (22%) - 198 гривень - треба збільшити у два рази. Тобто за один місяць стажу у 2010 році треба буде сплатити 396 гривень.

Який мінімальний стаж потрібен

Звісно, кожен зацікавлений у тому, щоб його страховий стаж був якомога більшим, адже від цього залежатиме розмір пенсії.

Однак однозначної відповіді для всіх на запитання про те, яким має бути розмір страхового стажу, немає.

Якщо приміром, особа має право вийти на пенсію за віком у 60 років, але страхового стажу у неї недостатньо, їй призначать пенсію пізніше - через, два, три, чотири роки.

Окрім того, починаючи із 2018 року, вимога до наявності мінімального страхового стажу постійно зростає.

Якщо у 2018-му 60-літній людині треба було мати мінімум 25 років страхового стажу, у 2019 - мінімум 26, то вже у 2028-му - не менше 35 років. Тобто мінімальний страховий стаж буде зростати щороку на один рік.

Ця вимога буде послаблена, якщо людина попрацює ще кілька років - до 63 чи до 65-ти. Тоді страховий стаж матиме так звану "вилку": у 63 роки - 25-35 років, а у 65 - від 15 до 25 років.

Найбільшою прикрістю є те, що ці вікові вимоги стосуються як тих, хто за своє життя не надто прагнув працювати, так і тих, хто формально ходив на роботу 30, 40 і більше років, але не зміг довести свій повний страховий стаж.

Працівник може заробити мінімальний страховий стаж достроково. Приміром, у 2020 році жінці чи чоловікові - трохи більше 50-ти років, а вони вже мають 27 років стажу. Бо до цього стажу увійшла не лише робота, а й служба в армії, навчання в інституті, декретна відпустка. Однак пенсію можна буде оформити лише після досягнення пенсійного віку.

Довести стаж - це справа передусім пенсіонера

Здавалося б, усі ці вимоги і пояснення виглядають цілком зрозуміло. Але кожен майбутній пенсіонер має бути готовим до ситуації, коли він змушений буде захищати свій стаж не лише перед Пенсійним фондом, а й у суді.

По-перше, у відділеннях Пенсійного фонду працюють живі люди, які помиляються. І вони можуть випадково не врахувати якийсь період стажу людини. Особливо це стосується періодів до 2004 року, коли стаж рахувався за трудовою книжкою.

По-друге, як свідчать адвокати, що займаються судовими пенсійними справами, зібрати якомога більший стаж і довести його - це справа передусім самого пенсіонера, і аж ніяк не працівника Пенсійного фонду.

Збирання довідок, посвідчень, листів від підприємств, установ і організацій, а також пошук свідків, які працювали разом з вами і які підтверджуватимуть вашу трудову діяльність, - це те, чим, не виключено, доведеться займатися не один місяць чи й рік, якщо виявиться, що страхового стажу недостатньо або ж про нього немає відомостей у трудовій книжці.

Тому щоб не потрапити у таку ситуацію, не варто чекати до останнього дня, коли настане час оформлювати пенсію. Починайте вже зараз дізнаватися, що вас чекає.

У статті використані матеріали Пенсійного фонду України, Державної податкової служби України.

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