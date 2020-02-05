Оскар-2020: 10 фактів, які вас здивують

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Цього року "Бафта" та "Оскар" відбудуться майже одночасно, тож Хоакін Фенікс ледь встигне підготувати свій парадно-вихідний смокінг.

Але зірка "Джокера" - не єдиний голлівудський актор, який у швидкому темпі їде з Лондона до Лос-Анджелеса, де за кілька днів Американська академія вручатиме свої золоті статуетки.

Цьогорічну церемонію проведуть раніше, ніж завжди. Так організатори намагаються боротися з низькими рейтингами премії.

"Оскар" зазвичай закриває сезон кінонагород, і це, як вважають організатори, надає перевагу його конкурентам.

А поки "оскарологи" уважно вивчають список номінацій, намагаючись визначити тенденції й знайти підказки - хто і що може виграти.

1. Вітаємо у клубі!

Цей рік став для Скарлетт Йоханссон вдалим. Її вперше номінували на "Оскар", та ще й одразу у двох категоріях.

"Найкраща акторка другого плану" за фільм "Кролик Джоджо" та "Найкраща акторка" за стрічку "Шлюбна історія".

Копирайт изображения Netflix/Fox Image caption Скарлетт Йоханссон у "Шлюбній історії" (ліворуч) та у "Кролику Джоджо" (праворуч)

За всю історію "Оскару" таких акторів було лише 11. Серед них - Сігурні Вівер (1989), Аль Пачіно (1993), Емма Томпсон (1994), Джеймі Фокс (2005) і Кейт Бланшетт (2008).

Щоправда, досі ніхто не перемагав у цих категоріях одночасно.

2. Не все ж котові масниця

Не менш рідкісне явище - коли статуетки за "Найкращий фільм" і "Найкращу акторку" отримує той самий фільм. Востаннє це було 2004 року - тоді відзначили і Хіларі Суонк, і фільм "Крихітка на мільйон доларів".

І, схоже, цього року ця тенденція навряд чи зміниться.

Головною претенденткою на "Оскар 2020" вважають Рене Зеллвегер за фільм "Джуді".

А от сама стрічка навіть не отримала номінації.

3. Одна з EGOT

Якщо зірка "Гаррієт" виграє "Оскар", прихопивши при цьому Emmy, Grammy та Tony, вона стане наймолодшим в історії членом клубу EGOT - акторів, які отримали всі чотири нагороди одночасно.

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В її активі дві номінації - за найкращу жіночу роль та найкращу оригінальну пісню.

Тож 33-річна Еріво цілком може залишити позаду Роберта Лопеса, який зумів стати одним з EGOT у 39 років.

4. Стів Мендес повертається

Стіва Мендеса, який нещодавно отримав титул лицаря за внесок у розвиток британської культури, вважають головним фаворитом у номінації "Найкращий режисер" за епічну драму "1917".

Вперше за золотою статуеткою режисер підіймався 2000 року за стрічку "Краса по-американськи".

Якщо прогноз справдиться, то Мендес поб'є рекорд "Найдовший період між перемогами за найкращу режисуру", який поки належить Біллі Вайльду (15 років).

Свій перший "Оскар" Вайльд отримав 1945-го за стрічку "Втрачений вікенд", а другий - 1960-го за фільм "Квартира".

5. Родинна битва за головний приз

Режисери Грета Гервіг та Ноа Баумбах з 2011 року живуть разом і мають спільну дитину. А цього року зійшлися у боротьбі за найкращу картину.

Гервіг отримав номінацію за "Маленькі жінки", а Баумбах - за "Шлюбну історію".

Це перша родинна битва за головний приз в історії кінопремії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторка Лора Дерн (праворуч), яка знялася в обох режисерів

Подібна ситуація вже була 2009 року.

Тоді такі самі номінації отримали Джеймс Кемерон та Кетрін Бігелоу, але на той час вони вже були 18 років розлучені.

6. Як перемогти самого себе

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"Історія іграшок 4" може залишити позаду "Історію іграшок 3".

Приз за найкращий анімаційний фільм заснували 2001 року. Відтоді єдиним і поки безпрограшним переможцем є "Історія іграшок 3".

Таким чином, чергова перемога зробить стрічку не лише другим сиквелом, який став найкращим анімаційним фільмом, але й другим фільмом, який виграв у своєї власної серії фільмів.

7. Ближче до життя

Зірка "Двох пап" - єдиний кандидат в цій категорії, який грає реальну фігуру - папу Франциска.

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Інші, Леонардо Ді Капріо, Антоніо Бандерас, Адам Драйвер та Хоакін Фенікс, зображають вигаданих персонажів.

А от жіночі номінації ближчі до життя - Рене Зеллвегер втілила на екрані акторку і співачку Джуді Гарленд, Сінтія Еріво - активістку, що боролася проти рабства Гаррієт Тубман, а Шарліз Терон - журналістку Fox News Мегін Келлі.

8. Журнали - благодатний ґрунт для сюжетів

Сюжети двох стрічок-номінантів на цьогорічну премію засновані на статті у журналі.

Біографічну драму "Чудовий день у нашому районі" зняли на основі статті Тома Джунода, що вийшла в Esquire 1998 року.

А "Шахрайки з Волл-стріт" з'явилися завдяки журналістському розслідуванню Джессіки Пресслер для журналу "New York" у 2015 році.

Копирайт изображения Getty/Sony Image caption Дженніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-стріт") і Том Хенкс ("Чудовий день у нашому районі")

Хоч обидва фільми відзначили різні кінопремії, зокрема "Золотий глобус", у короткий список Американської академії потрапив лише "Чудовий день".

Тож Дженніфер Лопес доведеться спробувати свої сили наступного разу.

9. Netflix подвоїв свої шанси на перемогу

Минулого року стрімінгова платформа покладала великі надії на свою стрічку "Рома", але головний приз кіноакадемії дістався "Зеленій книзі".

Цього року Netflix випустила ще більше фільмів, які можуть претендувати на серйозні нагороди. Зокрема, "Король", "Моє ім'я Долемайт", "Два папи" і "Пральня".

Копирайт изображения Netflix Image caption Едді Мерфі виконав головну роль у стрічці "Моє ім'я Долемайт"

А дві стрічки виробництва Netflix, "Ірландець" і "Шлюбна історія", номінували на головний приз.

Цілком можливо, що Академія все ще не готова віддати потоковому сервісу золоту статуетку за найкращу картину.

Але якщо Netflix зможе вразити цьогорічне журі, то це, ймовірно, зробить гангстерський фільм Мартіна Скорсезе з Робертом Де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пескі.

Копирайт изображения EPA/Getty Image caption Рене Зеллвегер в ролі Джуді Гарленд - головна претендентка на перемогу в номінації "Найкраща акторка"

10. Історична справедливість

Джуді Гарленд ніколи не отримувала "Оскар", а мала б.

Її вважали фавориткою "оскарівських перегонів-1954" за стрічку "Зірка народилася". Але неочікувано для багатьох головний приз і всесвітню славу отримала тоді ще мало відома Грейс Келлі за роль у стрічці "Сільська дівчина".

Це одне з найбільших розчарувань в історії "Оскара".

Тому, якщо Рене Зеллвегер все-таки виграє золоту статуетку, це також стане перемогою історичної справедливості Джуді Гарленд - хоч і за понад п'ять десятиліть після її смерті.

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