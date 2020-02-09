Секс і діти: чи працюють заборони?

Уряд Бразилії закликає підлітків утримуватись від сексу до шлюбу. Так вони намагаються знизити рівень підліткової вагітності в країні.

Просуває цю суперечливу програму Дамарес Алвес - міністр у справах жінок, сім'ї та прав людини Бразилії, яка до того ж затята євангелістка.

Її підтримує президент Жаїр Болсонару, що також сповідує євангельське християнство.

"Нині ми спостерігаємо пропаганду сексу для задоволення", - заявила пані Алвес BBC Brasil минулого року.

На її думку, "найбільш ефективним методом" запобігання підліткової вагітності є "не презерватив, внутрішньоматкова спіраль чи протизаплідні засоби, а повне утримання від сексу".

Дехто категорично не погоджується з такою думкою і звинувачує Дамарес Алвес у спробі надати світським проблемам релігійного підтексту.

На все свій час

Копирайт изображения AFP Image caption "Нині ми спостерігаємо пропаганду сексу для задоволення", - заявила Дамарес Алвес

Згідно з даними уряду, підліткова вагітність у Бразилії знизилася на 36% з 2000 по 2017 рік, але залишається на високому рівні, як і в інших країнах Латинської Америки.

За даними ООН, середній показник вагітності серед 15-19-річних бразилійок становить 62 на 100 тисяч дівчат. Тоді як загальний світовий показник - 44.

Регіоном з найвищим рейтингом підліткової вагітності у світі залишається Центральна й Західна Африка.

Ініційована Алвес урядова кампанія проходить під слоганом "На все свій час", а у соцмережах її поширюють під гештегом #TudoTemSeuTempo.

Як пояснює пані міністр, мета кампанії - спробувати "щось нове" у подоланні проблем підліткової вагітності та венеричних захворювань.

Вона каже, що хоче "додати любові до дискусії", спонукати до роздумів. Щоб підлітки зупинились і замислитись.

Бразильський уряд підкреслює, що жодним чином не нав'язує утримання і не вдається до моралізаторства.

Однак відомо, що президент Болсонару радив батькам виривати сторінки з брошури, яку склало Міністерство охорони здоров'я для підлітків, у тій частині, де розповідають про жіночу репродуктивну систему і пояснюють, як користуватися презервативами.

"Неефективно"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рання вагітність у Бразилії знизилася на 36%, але все одно залишається на високому рівні

Цей крок різко розкритикували медики. Вони наполягають на тому, що наукових доказів ефективності подібної кампанії немає.

Професійна спільнота педіатрів Бразилії заявила, що "єдиний науково доведений" спосіб скоротити підліткову вагітність - це забезпечити сексуальну грамотність і вільний доступ до медичних послуг.

За даними ВООЗ, сексуальне виховання у школі та за її межами "не підвищує сексуальну активність, не стимулює ризиковану сексуальну поведінку та не збільшує ризик інфікування ВІЛ і захворюваннями, що передаються статевим шляхом".

"Програми, що пропагують утримання, не можуть відтермінувати початок статевого життя, зменшити кількість статевих контактів або партнерів, - йдеться в офіційній заяві ВООЗ. - Більш ефективними є програми, що пропагують використання презервативів та інших засобів контрацепції".

Самія Бомфім, бразильська активістка за права жінок та конгресвумен від опозиції, вважає, що уряд намагається перекласти складну проблему на плечі підлітків.

"Чи можуть дівчатка сказати "ні", живучи у країні, де більшості жертв сексуального насильства ледь виповнилося 13?" - написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Гуманний підхід

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Минулого року команда Дамарес Алвес організувала семінар з профілактики ранньої вагітності. До участі залучили спікерів міжнародних груп, які пропагують сексуальне утримання.

Критики такого підходу посилаються на досвід США. Вони стверджують, що там програми утримання від сексу не змогли запобігти підлітковій вагітності або зменшити кількість захворювань, що передаються статевим шляхом, - і навряд чи зроблять це в Бразилії.

"Багато країн працюють над запобіганням вагітності у підлітковому віці. На жаль, всі дії часто зводиться до непрямих обвинувачень дівчат та мають на меті лише змінити їхню поведінку, а не позбутися головних чинників ранньої вагітності", - вважають у Фонді ООН з народонаселення (UNFPA).

UNFPA зазначає, що рання вагітність є наслідком неосвіченості щодо сексу й охорони здоров'я. Дівчатка не мають доступу до освіти, тому вагітність часто відбувається несподівано. І це не їхня провина.

"Рання вагітність, зазвичай, не є результатом свідомого вибору, і дівчата часто мало що можуть сказати про рішення, що впливають на їхнє життя".

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