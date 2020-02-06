Сенат виправдав Трампа, імпічмент через Україну провалився. Як це змінить США?

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Третя в історії США спроба усунути чинного президента від влади провалилася: контрольований республіканцями сенат визнав недійсними звинувачення, висунуті проти Дональда Трампа його опонентами.

За першим звинуваченням 48 сенаторів проголосували за те, щоб визнати Трампа винним у зловживанні владою, але 52 сенатори визнали президента США невинним. За імпічмент за цією статтею проголосували всі демократи в сенаті і один республіканець. Проте, щоб імпічмент відбувся, противникам Трампа необхідно було набрати дві третини голосів.

За другим звинуваченням - в перешкоджанні роботі Конгресу - 47 сенаторів визнали Трампа винним, 53 сенатори проголосували проти імпічменту.

Різниця в голосах в порівнянні з першим голосуванням пояснюється тим, що сенатор-республіканець Мітт Ромні проголосував за імпічмент за першою статтею і проти імпічменту за другою.

Провал, який передбачали

Про те, що розпочатий ще на початку вересня минулого року процес імпічменту може закінчитися провалом, лідери демократів попереджали задовго до початку слухань у Сенаті.

Наприкінці грудня минулого року, виступаючи в ефірі NBC, сенатор-демократ Крістофер Кунс повідомив, що він "дуже стурбований" тим, як поводитиме себе президент Трамп після завершення судового процесу у верхній палаті Конгресу. У тому, що саме на виправданні президента наполягатимуть республіканці, сенатор не сумнівався.

"Якщо сенатська республіканська більшість відмовиться покарати його, оголосивши імпічмент, він отримає необмежену владу", - поскаржився Кунс. На його думку, в цьому випадку поведінка президента США стане ще більш непередбачуваною.

Ці побоювання, схоже, поділяла і спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, яка останні три роки неодноразово намагалася переконати однопартійців відмовитися від ініціативи щодо імпічменту Трампа.

Ще в березні минулого року вона нагадувала про розбіжності між прихильниками демократів і республіканців, заявляючи, що спроба відсторонення президента від влади може стати "руйнівною для країни". Схоже, Пелосі тоді не відчувала жодних ілюзій з приводу того, як може закінчитися подібний процес.

Що виграв Трамп?

У тому, що президент США після голосування в Сенаті голосно оголосить про свою перемогу, демократи не сумнівалися.

Копирайт изображения Reuters Image caption Рішення Сенату Трамп вважатиме свідченням того, що він все робив правильно, кажуть аналітики

"Ми всі знаємо президента, - зазначив вашингтонському виданню The Hill у грудні високопоставлений сенатор-демократ Дік Дурбін. - Якщо в Сенаті не буде 67 голосів за його негайну відставку, він повідомить, що це було "полювання на відьом", і оголосить про своє повне виправдання".

Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, коментуючи можливий результат голосування в Сенаті, неодноразово заявляла, що це не має значення. На її думку, Дональд Трамп все одно увійде в історію як третій за рахунком президент США, якому було оголошено імпічмент, і ніколи не зможе позбутися цього.

Політологи, втім, не сумніваються, що результати сенатського голосування сам Дональд Трамп спробує використовувати під час президенстьких перегонів.

"Він оголосить це своєю перемогою, його прихильники ще раз переконаються в тому, що голосують за справжнього героя, який кинув виклик вашингтонського істеблішменту, - вважає професор університету Стоні Брук, політолог Джонатан Сандерс. - Я не виключаю, що спроба імпічменту принесе йому нові голоси виборців, які до цього не могли визначитися з вибором".

Політологи впевнені, що провал спроби імпічменту президент США вважатиме ще одним доказом ефективності обраної ним стратегії управління країною і обраної лінії поведінки в міжнародних відносинах.

"Рішення Сенату Трамп безумовно розцінить як свідчення того, що він все робив правильно", - каже експерт вашингтонського Інституту Брукінгса, засновник Школи уряду Гарвардського університету Марвін Калб.

"Тож лідерам іноземних держав варто приготуватися до того, що лідер США буде постійно звертатися до них з різними проханнями, як це було з президентом Зеленським. А якщо Трамп здобуде нову перемогу в листопаді 2020 року, то у Конгресу майже не залишиться способів контролювати його дії: він уже впорався з самим складним політичним випробуванням в історії США, і буде вважати, що може робити все, що захоче", - додав він.

Викладач юридичного факультету Колумбійського університету Річард Фролік не виключає, що дії юридичної команди Трампа під час слухань в Сенаті можуть створити дуже небезпечний прецедент.

"Білий дім протягом багатьох місяців відмовлявся надати законодавцям документи, які вони вимагали, і забороняв свідкам свідчити. Але Трампа не покарали за це, і Сенат виправдав його", - каже він.

Після цього в адміністрації можуть вважати, що на Капітолійському пагорбі погодилися з тим, що голова держави має право відмовити Конгресу щодо будь-яких вимог, а самі законодавці втратять можливість контролювати дії виконавчої влади", - додає пан Фролік.

Що програли демократи?

Відразу ж після початку слухань у Сенаті телекомпанія CNN опублікувала результати власного опитування громадської думки, який продемонстрував, що 51% опитаних виступають за відсторонення Трампа від влади. Подібні результати показали й інші опитування.

Всупереч сподіванням демократів, їхніх опонентів не переконали заяви колишнього помічника президента США Джона Болтона, який повідомив в своїй книзі мемуарів, що Дональд Трамп особисто розпорядився заморозити військову допомогу Україні і відновити її тільки після згоди Києва почати нове розслідування щодо колишнього віцепрезидента і найбільш ймовірного противника на виборах 2020 року Джо Байдена.

Копирайт изображения Reuters Image caption За даними аналітичного порталу FiveThirtyEight, наразі за відсторонення Трампа від влади виступають 50,2% американців. Проти - 45,2% опитаних

Експомічник особистого адвоката президента Рудольфа Джуліані Лев Парнас опублікував аудіо- та відео свідчення того, що Трамп вимагав негайно звільнити посла США в Україні Марі Йованович і обговорював зі своїми помічниками теорії, згідно з якими у втручанні в передвиборну кампанію 2016 року в США звинувачували не Москву, а Київ.

За твердженням американських спецслужб, саме цю версію допомагала поширювати російська влада.

Нові свідоцтва жодним чином не вплинули на настрої американців.

За підрахунками соціологів, кількість прихильників відставки президента США зросла під час слухань у Сенаті, але це зростання відбулося майже виключно завдяки прихильникам демократів. Як стверджують аналітики проєкту FiveThirtyEight, який узагальнює результати всіх опитувань громадської думки, американці не дуже уважно стежили за дискусіями в Сенаті.

За даними аналітичного порталу, сьогодні за відсторонення Трампа від влади, як і раніше виступають трохи понад половина американців - 50,2%. Проти - 45,2% опитаних.

Водночас імпічмент і відсторонення Трампа від влади підтримують 84,1% опитаних демократів, 42,6% відсотка виборців, які вважають себе незалежними, і лише 9,4% зареєстрованих республіканців.

Політологи, втім, вважають, що вже найближчим часом ці цифри можуть змінитися.

"Якщо... демократам вдасться створити у виборців враження, що винні у провалі імпічменту республіканці, які за будь-яку ціну виправдовують корумпованого президента, то вони переможуть на виборах 2020 року, - вважає експерт Марвін Калб. - Якщо ні, то вони покажуть себе безпорадною політичною силою, яка влаштувала найгаласливіше політичне шоу в країні, і не зуміла виконати свої обіцянки".

У Вашингтоні, щоправда, припускають, що спроба імпічменту стане лише одним, і не найголовнішим, епізодом в боротьбі демократів проти Дональда Трампа.

Зараз кілька комітетів Конгресу продовжують свої власні розслідування щодо президента США. Кримінальні і цивільні позови проти Трампа розглядають прокуратури Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.

"Під час слухань у сенаті юристи Білого дому постійно заявляли про те, що голова держави не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, поки він перебуває при владі, - говорить Річард Фролік. - Боюся, що в США немає жодного закону, який завадив би пред'явити президенту кримінальні звинувачення, коли він залишить свій пост".

Чому демократи взагалі почали процедуру імпічменту?

Після переконливої ​​перемоги на проміжних виборах до Конгресу восени 2018 року демократи отримали більшість в Палаті представників, але Сенат залишився під контролем республіканців.

Згідно з Конституцією, Конгрес має право лише оголосити про імпічмент президента, погодивши і затвердивши висунуті проти нього статті звинувачень.

Рішення про відсторонення голови держави від влади повинні затвердити дві третини сенаторів. Але у демократів у Сенаті лише 47 місць з 100, тож навсправжки про відсторонення Трампа від влади не міркували навіть найпалкіші його опоненти.

Копирайт изображения Reuters Image caption Політологи вважають, що результати сенатського голосування Дональд Трамп спробує використати під час президентських перегонів

"Зрозуміло, демократи розраховували отримати політичний виграш, представивши на обговорення громадськості злочинні, з їхньої точки зору, дії президента, - пояснює Марвін Калб. - Водночас, вони завжди заявляли, що не розраховують на перемогу, і виступають з цією ініціативою тільки тому, що до цього їх зобов'язує конституція".

Самого Трампа, схоже, ці пояснення не дуже турбували. Він був абсолютно впевнений в тому, що внаслідок слухань республіканська більшість у Сенаті його повністю виправдає.

Для республіканців йшлося про імідж і престиж партії в рік президентських виборів, тому поразка президента для них означала б ганебний провал під час майбутнього голосування.

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