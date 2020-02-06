На коронавірус захворіло немовля

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Дитині у Китаї поставили діагноз через 30 годин після народження. Це наймолодший зафіксований досі випадок коронавірусу, повідомляють державні ЗМІ країни.

Дитина народилася 2 лютого в епіцентрі вірусу - місті Ухань.

Матері дитині поставили діагноз коронавірус ще до пологів. Незрозуміло, як захворювання передалося дитині - в утробі матері чи вже після народження.

Серед 29 тисяч людей, які заразилися коронавірусом і 564 людей, які від нього померли, було лише кілька дітей.

Китайська агенція Сіньхуа повідомила про зараження дитини пізно в середу, 5 лютого.

Дитина, яка важила 3,25 кг при народженні, зараз у стабільному стані. Вона під наглядом лікарів.

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Як дитина могла заразитися?

Медичні експерти кажуть, що інфікування могло відбутися ще в утробі матері.

"Нам варто звернути увагу на те, що можливим є шлях передачі коронавірусу від матері до дитини", - заявив Reuters головний лікар відділення новонароджених дитячої лікарні Ухань Зенг Лінгконг.

Але також є ймовірним, що дитина заразилась вже після народження від тісного контакту з матір'ю.

"Цілком можливо, що дитина підхопила вірус звичайним шляхом - повітряно-крапельним, від кашлю матері", - розповів виданню Business Insider Стівен Морз, епідеміолог Школи громадського здоров'я Mailman у Колумбійському університеті.

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Чи поширений вірус серед дітей?

Під час останнього спалаху коронавірус виявили лише у кількох дітей. Це саме відбувалося і під час спалахів інших коронавірусів Sars і Mers.

У доповіді "Журналу Американської медичної асоціації" (JAMA) зазначається, що під час нинішнього спалаху середній вік пацієнтів - від 49 до 56 років. Випадки, коли заражалися діти, "були рідкісними".

Щось подібне сталося під час спалаху вірусу Mers у 2016 році. Тоді Світовий журнал з клінічної педіатрії повідомляв, що вірус є рідкісним серед дітей, хоча "причина (такої) малої поширеності вірусу була невідома".

Є інформація, що на новий коронавірус захворіло шестимісячне немовля в Сінгапурі, а також восьмирічна дитина з Ухана, яке зараз перебуває в Австралії.

Вірус вже поширився по світу. Випадки зараження виявили у 25 країнах.

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