Айсберг розміром як сім Києвів рухається у бік Атлантики

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Найбільший у світі айсберг, що відколовся від льодовика в Західній Антарктиді, має найближчим часом відправитися у вільне плавання.

Колосальний айсберг, який отримав позначення А68, відколовся від шельфового льодовика в липні 2017 року.

Протягом першого року він майже не дрейфував, бо опинився на мілині.

Зараз він рухається в північно-східному напрямку і майже досяг краю постійного морського льоду в океані.

Коли він відколовся від льодовика, айсберг мав площу майже 6 тисяч квадратних кілометрів. За останні два з половиною роки він трохи зменшився в обсязі.

Однак вчені впевнені, що коли айсберг вийде на вільні від льоду океанські простори, він почне швидко руйнуватися.

"За співвідношенням довжини і товщини айсберг схожий на стопку з п'яти аркушів паперу формату A4, тому я вражений тим, що океанські хвилі ще не перетворили айсберг А68 в масу битого льоду", - каже професор Адріан Лакман з університету Суонсі у Великій Британії.

Копирайт изображения COPERNICUS DATA/SENTINEL-3/ESA/A.LUCKMAN Image caption Нинішнє розташування айсберга

"Якщо він вціліє після виходу за край постійного морського льоду, я буду дуже здивований", - додав він.

Зараз морські течії та вітер змушують айсберг дрейфувати уздовж східного берега Антарктичного півострова, а під час нинішнього літнього сезону швидкість дрейфу різко зросла.

Айсберг А68 перебуває на південній широті 63 градусів, і вчені можуть з упевненістю прогнозувати траєкторію його подальшого руху.

Обігнувши північний край півострова, гігантський айсберг переміститься на північ і увійде у відносно теплі води південної Атлантики.

Вчені називають цей напрямок "алеєю айсбергів".

Багато з найбільших антарктичних айсбергів досягають південної широти 54 градусів, тобто доходять до острова Південна Джорджія.

Найбільшим з колись бачених айсбергів в наші часи був айсберг В15, який відколовся від льодового шельфу Росса у 2000 році та мав площу в 11 тисяч квадратних кілометрів.

Один з його уламків, що має зараз площу лише 200 квадратних кілометрів, перебуває на півдорозі до Південних Сандвічевих островів, розташованих на схід від острова Південна Джорджія.

Настільки великі льодові об'єкти є під постійним наглядом через загрозу для судноплавства.

За ними стежать спеціальні супутники та регулярно їх фотографують.

Вчені не втрачають з поля зору два інших великих айсберга, які незабаром повинні відколотися від льодового щита в Антарктиці.

Один з них повинен ось-ось відколотися від льодовика Пайн-Айленд в Західній Антарктиці. Його площа складе лише трохи понад 300 кв. км. Ця маса льоду вже має безліч тріщин.

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"Я очікую, що новий айсберг розколеться на кілька фрагментів відразу після відділення від льодовика", - говорить професор Лакман.

Інший великий айсберг формується в Східній Антарктиці, на краю льодового шельфу Бранта.

Його площа, ймовірно, складе близько 1500 кв. км, що приблизно дорівнює площі Великого Лондона.

Цей майбутній айсберг вже привернув велику увагу, бо через нього довелося пересувати британську дослідницьку станцію імені Галлея в нове місце.

Він відколеться після того, як велика тріщина досягне ділянки льоду, що має менш як 10 км у довжину.

Коли саме це станеться, ніхто не знає.

"Тріщина зростає і розширюється, але повільними темпами, а сама ділянка майбутнього відколу майже не рухається", - відзначає професор Лакман.

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