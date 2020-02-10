Дві платіжки за газ: 5 питань, які всі обговорюють

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Від січня українські споживачі стали отримувати дві газові платіжки - окремо за сам газ та за його транспортування.

Саме друга платіжка, а не лише ціна газу обурила власницю Шаріка, Любов Колючу, коли вона питала у депутата Брагаря про надмірну плату за комірне, а він порадив їй продати собаку.

Чому ж дві платіжки?

Відокремити плату за газ від його доставки вирішили у рамках реформи газового ринку, що розпочалася ще у 2015 році.

Саме тоді ухвалили закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії.

В теорії це має дати можливість обирати того постачальника, який може запропонувати кращу ціну, й окремо платити за його доставку до своєї оселі. Принаймні, так це працює у ЄС, енергетичне законодавство якого Україна взяла собі за взірець.

Саме тому, наприклад, провели анбандлінг "Нафтогазу", коли транспортування газу виокремили у нову компанію, залишивши "Нафтогазу" видобуток і постачання.

Чи треба тепер платити більше?

Плата за транспортування (або розподіл) газу "не є ані новим, ані додатковим платежем", твердять у Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг.

Саме НКРЕКП і розділило платіжку, до якої раніше входила і плата за газ, і його доставка в одному тарифі.

Після "розділення" платіжки плата не повинна зрости, переконують в уряді.

Наприклад, якщо у грудні плата за газ в однокімнатній квартирі з газовою плитою без лічильника за нормативом ставила близько 20 грн, то у січні платіж розділився на 18,71 грн за газ та 1,32 грн за його доставку.

Як пояснюють, плата за розподіл нараховуватиметься рівними частками впродовж року, тоді як раніше в одному тарифі ці нарахування були сезонними. Тож загальний зимовий платіж має бути меншим (платіж влітку - більшим).

Завдяки зменшенню цін на газ та теплій зимі за січень цього року споживачі платитимуть менше, ніж у січні минулого року, каже міністр енергетики Олексій Оржель.

Чому нові платіжки отримали ті, хто сам платив за труби або має котел на твердому паливі?

Копирайт изображения Валерій Лебідь Image caption Власниця Шаріка Любов Колюча

Комусь газ у домівку провели державним коштом. Але дехто, особливо у сільській місцевості, як Любов Колюча, "скидався" із сусідами на трубу, якою б газ потрапив і до них.

Інші, особливо на піку цін, замінили газові котли на твердопаливні. То чому вони мають платити?

Міністр енергетики, який каже, що й сам користується твердопаливним котлом, пояснює логіку:

"Навіть людина, яка має твердопаливний котел і не користується газом, може відкрити кран, й отримати його. Для того, щоб можна було постійно отримати послугу з газопостачання, щоб весь час був тиск в цих мережах, щоб вони весь час працювали, щоб були ремонтні бригади, обслуговуючий персонал, треба платити".

А якщо я не споживав/не буду споживати газ?

Плата за транспортування нараховується за принципом "замовлення потужностей". Розподільчі компанії орієнтуються на те, скільки газу спожили у попередній рік.

Але оскільки "у трубі завжди має бути газ", квитанції за розподіл отримали і ті, хто минулого року не користувався газом.

Проте для них, а також для нових споживачів НКРЕКП розробляє механізм "мінімальної плати" за розподіл.

"Відбувається діалог, щоб люди, які не користуються газопостачанням, але мають можливість у будь-який момент скористатися ним, будуть отримувати меншу ціну на транспортування", - повідомив міністр енергетики.

Ті ж, хто планує вже ніколи не користуватися газом, мають подумати про те, щоб розірвати відносини зі своєю розподільчою компанією.

Що буде далі з платіжками?

Плату за доставку газу отримуватимуть регіональні розподільчі компанії (облагзи).

"За рахунок цих коштів забезпечується робота газових мереж, експлуатація газового обладнання, підтримується цілодобова робота аварійних служб", - пояснюють у НКРЕКП.

Разом із тим, як заявив прем'єр Гончарук, уряд та НКРЕКП зараз розглядають можливість того, щоб отримувачі коштів - за газ та його доставку - були різними, а платіжка - одна:

"Це (розділення постачання і транспортування газу. - Ред.) - правильний крок. Але дійсно, правильніше було би, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити послуги, але варто було б все організувати таким чином, щоб був якийсь один документ".

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