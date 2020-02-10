Дві платіжки за газ: 5 питань, які всі обговорюють
Від січня українські споживачі стали отримувати дві газові платіжки - окремо за сам газ та за його транспортування.
Саме друга платіжка, а не лише ціна газу обурила власницю Шаріка, Любов Колючу, коли вона питала у депутата Брагаря про надмірну плату за комірне, а він порадив їй продати собаку.
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Чому ж дві платіжки?
Відокремити плату за газ від його доставки вирішили у рамках реформи газового ринку, що розпочалася ще у 2015 році.
Саме тоді ухвалили закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії.
В теорії це має дати можливість обирати того постачальника, який може запропонувати кращу ціну, й окремо платити за його доставку до своєї оселі. Принаймні, так це працює у ЄС, енергетичне законодавство якого Україна взяла собі за взірець.
Саме тому, наприклад, провели анбандлінг "Нафтогазу", коли транспортування газу виокремили у нову компанію, залишивши "Нафтогазу" видобуток і постачання.
Чи треба тепер платити більше?
Плата за транспортування (або розподіл) газу "не є ані новим, ані додатковим платежем", твердять у Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг.
Саме НКРЕКП і розділило платіжку, до якої раніше входила і плата за газ, і його доставка в одному тарифі.
Після "розділення" платіжки плата не повинна зрости, переконують в уряді.
Наприклад, якщо у грудні плата за газ в однокімнатній квартирі з газовою плитою без лічильника за нормативом ставила близько 20 грн, то у січні платіж розділився на 18,71 грн за газ та 1,32 грн за його доставку.
Як пояснюють, плата за розподіл нараховуватиметься рівними частками впродовж року, тоді як раніше в одному тарифі ці нарахування були сезонними. Тож загальний зимовий платіж має бути меншим (платіж влітку - більшим).
Завдяки зменшенню цін на газ та теплій зимі за січень цього року споживачі платитимуть менше, ніж у січні минулого року, каже міністр енергетики Олексій Оржель.
Чому нові платіжки отримали ті, хто сам платив за труби або має котел на твердому паливі?
Комусь газ у домівку провели державним коштом. Але дехто, особливо у сільській місцевості, як Любов Колюча, "скидався" із сусідами на трубу, якою б газ потрапив і до них.
Інші, особливо на піку цін, замінили газові котли на твердопаливні. То чому вони мають платити?
Міністр енергетики, який каже, що й сам користується твердопаливним котлом, пояснює логіку:
"Навіть людина, яка має твердопаливний котел і не користується газом, може відкрити кран, й отримати його. Для того, щоб можна було постійно отримати послугу з газопостачання, щоб весь час був тиск в цих мережах, щоб вони весь час працювали, щоб були ремонтні бригади, обслуговуючий персонал, треба платити".
А якщо я не споживав/не буду споживати газ?
Плата за транспортування нараховується за принципом "замовлення потужностей". Розподільчі компанії орієнтуються на те, скільки газу спожили у попередній рік.
Але оскільки "у трубі завжди має бути газ", квитанції за розподіл отримали і ті, хто минулого року не користувався газом.
Проте для них, а також для нових споживачів НКРЕКП розробляє механізм "мінімальної плати" за розподіл.
"Відбувається діалог, щоб люди, які не користуються газопостачанням, але мають можливість у будь-який момент скористатися ним, будуть отримувати меншу ціну на транспортування", - повідомив міністр енергетики.
Ті ж, хто планує вже ніколи не користуватися газом, мають подумати про те, щоб розірвати відносини зі своєю розподільчою компанією.
Що буде далі з платіжками?
Плату за доставку газу отримуватимуть регіональні розподільчі компанії (облагзи).
"За рахунок цих коштів забезпечується робота газових мереж, експлуатація газового обладнання, підтримується цілодобова робота аварійних служб", - пояснюють у НКРЕКП.
Разом із тим, як заявив прем'єр Гончарук, уряд та НКРЕКП зараз розглядають можливість того, щоб отримувачі коштів - за газ та його доставку - були різними, а платіжка - одна:
"Це (розділення постачання і транспортування газу. - Ред.) - правильний крок. Але дійсно, правильніше було би, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити послуги, але варто було б все організувати таким чином, щоб був якийсь один документ".
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