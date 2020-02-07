Дизайнер, що перевдягнув Франка у кеди: "Ідею запозичив, популярності не чекав"

Копирайт изображения Nazar Dubiv

Український інтернет вже котрий день підкорюють роботи франківського дизайнера Назара Дубіва, який "перевдягнув" українських класиків у сучасний одяг.

Він розмістив ці ескізи на своїй сторінці у фейсбуку - запис вже поширили понад 2 тисячі разів.

Багато хто захоплений ідеєю, втім інші вказують: схожий проєкт п'ять років тому реалізував російський дизайнер Олексій Фрей, і звинувачують Назара Дубіва в плагіаті.

"Геніально!" - захоплюються одні.

"Наша відповідь Кіану Рівзу", - іронізують інші, згадуючи нещодавній казус із появою фотографії американського актора в українському підручнику й натякаючи на неоригінальність ідеї.

Сам Назар Дубів не заперечує запозичення: справді, каже, ідею взяв у російського художника, і не очікував такої популярності своїх робіт.

"Я побачив в інтернеті роботи російського художника Алекса Фрея. Він зобразив російських письменників під конкретний бренд одягу. Мені стало цікаво зобразити наші великі постаті у схожому вигляді. Щоправда, я ставив за мету зробити їх більш реалістичними", - розповів він в коментарі ВВС News Україна.

І додає - на такий ажіотаж не розраховував:

"Власної популярності на цьому здобути не хотів. Запостив у ФБ, друзі поширили, всім сподобалось і я вирішив працювати в тому напрямку", - каже він.

З'явилася велика кількість і позитивних, і негативних коментарів, зазначає Назар Дубів. І додає: після того, як йому дорікнули в неоригінальності, додав у своєму дописі згадку про свого російського натхненника.

Копирайт изображения evelinakhromtchenko.com Image caption Перевдягти класиків у сучасне - таку ідею 2015 року втілив російських художник Алекс Фрей

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