Дизайнер, що перевдягнув Франка у кеди: "Ідею запозичив, популярності не чекав"
Український інтернет вже котрий день підкорюють роботи франківського дизайнера Назара Дубіва, який "перевдягнув" українських класиків у сучасний одяг.
Він розмістив ці ескізи на своїй сторінці у фейсбуку - запис вже поширили понад 2 тисячі разів.
Багато хто захоплений ідеєю, втім інші вказують: схожий проєкт п'ять років тому реалізував російський дизайнер Олексій Фрей, і звинувачують Назара Дубіва в плагіаті.
"Геніально!" - захоплюються одні.
"Наша відповідь Кіану Рівзу", - іронізують інші, згадуючи нещодавній казус із появою фотографії американського актора в українському підручнику й натякаючи на неоригінальність ідеї.
Сам Назар Дубів не заперечує запозичення: справді, каже, ідею взяв у російського художника, і не очікував такої популярності своїх робіт.
"Я побачив в інтернеті роботи російського художника Алекса Фрея. Він зобразив російських письменників під конкретний бренд одягу. Мені стало цікаво зобразити наші великі постаті у схожому вигляді. Щоправда, я ставив за мету зробити їх більш реалістичними", - розповів він в коментарі ВВС News Україна.
І додає - на такий ажіотаж не розраховував:
"Власної популярності на цьому здобути не хотів. Запостив у ФБ, друзі поширили, всім сподобалось і я вирішив працювати в тому напрямку", - каже він.
З'явилася велика кількість і позитивних, і негативних коментарів, зазначає Назар Дубів. І додає: після того, як йому дорікнули в неоригінальності, додав у своєму дописі згадку про свого російського натхненника.
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