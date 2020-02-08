Шарик втомився, Брагар не приїхав

Копирайт изображения Анастасія Дзюбак Image caption Любов Колюча (справа) стала місцевою знаменитістю. У сільському будинку культури їй аплодували стоячи.

Депутат від "Слуги народу" Євген Брагар, який запропонував літній жінці продати собаку, аби сплатити за газ, не приїхав зустрітися з нею та її односельцями, попри свої обіцянки.

За останній тиждень село Аджамка, що за 23 км від Кропивницького, стало, певно, найпопулярнішим напрямком на всю область. Бо тут живе Любов Павлівна Колюча і її пес Шарик.

Субота. На годиннику 10:00, на термометрі - мінус 11 градусів, а під сільським будинком культури людно. Тут і поліція, і телекамери, і навіть гості зі США.

Кілька днів тому сюди приїхав Давид Пластер - військовий пенсіонер родом зі США, який вже кілька років живе в Києві на Борщагівці і намагається змінити район на краще.

Коли він почув про ситуацію з "бабою Любою", вирішив приїхати в село, аби підтримати місцевих. Каже: у кожного з нас є бабуся, і вона не має так жити.

Тут зібралися і кілька молодиків із плакатами, які висміюють політсилу, членом якої є Брагар.

Представники "Слуги народу", втім, перепросили за слова свого депутата. Сам він теж вибачився. Але галас досі не вщухає.

Згодом він пообіцяв особисто відвідати Аджамку і поговорити із жінкою, якій так невдало відповів під час одного з ефірів на телебаченні.

Не прийшов

У холодному клубі зібрались мешканці цього і сусідніх сіл, міські депутати та активісти з Кропивницького.

Всі чекають на Євгена Брагаря. На запрошення місцевих він пообіцяв приїхати в суботу і погодив час - на 10 годину.

Сільська голова Тетяна Зайченко вкотре набирає депутата на мобільний, трубку він не бере.

"Він сам запропонував в суботу на 10:00. Ми з ним погодили. Повідомили в поліцію про масовий захід - зустріч із народним депутатом. Він потім втретє, в переписці підтвердив присутність і сказав, що перед зустріччю зателефонує", - розповідає сільська голова.

"Але сьогодні зранку я йому телефонувала, він вже не бере трубку", - каже вона.

Копирайт изображения Валерій Лебідь Image caption Пес Шарик уже втомився від уваги журналістів, каже Любов Павлівна

Тут, у клубі, і Любов Павлівна Колюча. Вона і сама вже не рада ситуації. Каже, вже чула, як по телевізору розказували, що вона "підставна особа" і все було зроблено спеціально.

"Вони мені вже точно винні собаку елітної породи. Бо вже замучили мені Шарика. Стільки разів йому з буди вилазити прийшлось. Бачили з якою собачкою вчора на ефір прийшов Ляшко?" - жартує жінка, яка вже тиждень зустрічається як не з журналістами, так з представниками політиків.

Каже, після вибачення політика пробачила. Мовляв, молодий, помилився, а сьогодні не приїхав, то, певно, має важливіші справи.

Збори розпочали без нардепа.

Частина присутніх відверто кажуть: не вірили, що той насправді приїде.

Бабі Любі аплодують стоячи. Переконані, вона подзвонила в ефір поставити правильне питання: "Як простій людині вижити на 2000 гривень?".

Копирайт изображения Анастасія Дзюбак Image caption Мешканці села сподівалися зустрітися з депутатом

На віче вирішили збирати документи і звертатись до парламенту, аби плату за розподіл газу скасували загалом, бо не розуміють, чому мають платити, адже кожен проводив газ до своїх домівок за власний кошт.

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