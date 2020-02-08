"Блендер поруч з головою". Люди, які кажуть, що страждають від мобільних і Wi-Fi

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Втома, хворобливі відчуття, запаморочення, печія, судоми, нудота, серцебиття. Це лише деякі симптоми, які відчувають люди, що страждають від електрочутливості.

Вони стверджують, що електромагнітні поля від мобільних телефонів, бездротового інтернету та інших сучасних технологій негативно впливають на їхній організм. При цьому більшість з них ставлять такий діагноз собі самі.

Протягом багатьох років науковці проводили дослідження, зокрема, подвійним сліпим методом, під час якого ані піддослідні, ані лаборанти не знають головний предмет вивчення - щоб виключити суб'єктивний фактор. Вчені, однак, так і не знайшли підтвердження того, що електромагнітні поля дійсно викликають у людей подібний стан.

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що електрочутливість не є медичним діагнозом. Служба громадської охорони здоров'я Англії (Public Health England) погоджується, що немає наукової бази, яка б підтвердила зв'язок перелічених вище симптомів з впливом електромагнітного випромінювання.

Але людей, які вважають себе електрочутливими, це не заспокоює - вони стурбовані розвитком технологій, особливо, поширенням нового покоління мобільного зв'язку 5G.

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Велма

Велма, жінка передпенсійного віку, встановила у своїй спальні клітку Фарадея - предмет, що за зовнішнім виглядом нагадує намет. Він не пропускає електромагнітне випромінювання.

"Це мій притулок і моя в'язниця", - напівжартома говорить Велма.

Вона переконана, що страждає від електромагнітних полів. Як це проявляється?

"З чого почати? Різкий головний біль, серце ніби зупиняється, а потім раптом - бум-бум; дзвенить у вухах так, ніби хтось дрилем свердлить, або ніби я поруч з увімкненим блендером стою", - зізнається вона.

ВООЗ стверджує, що немає наукових підтверджень того, що електрочутливість викликає вплив електромагнітних полів, але які б не були причини виникнення у людей подібних симптомів, цей стан може негативно позначатися на якості життя.

Велма стверджує, що страждає від електрочутливості продовж 15 років.

Пів року тому вона виїхала з Лондона за місто, намагаючись мінімізувати можливі перешкоди для електричних полів на свій організм.

"Я їздила у свій коледж з вокзалу Ватерлоо і, коли проходила там крізь натовп, відчувала біль в голові. Я тоді думала, що у мене страх натовпу. Але я стала про це говорити з іншими людьми, і хтось припустив, що у мене може бути підвищена електрочутливість", - розповідає Велма.

Вона зізнається, що почувалася так, ніби потрапила у фільм Стівена Спілберга, де на неї впливають дивні невидимі сили. Але переломний момент настав, коли на даху її місцевої церкви встановили відразу 13 антен.

"Це катування"

"Я зрозуміла, що це все, з мене вистачить. Нещодавно вони ще й всі щогли електропередачі почали готувати до переходу на 5G", - говорить Велма.

На території Сполученого Королівства є приблизно 35 тис. веж мобільного зв'язку. Крім церковних шпилів їх часто встановлюють на дахах офісних будівель, житлових багатоповерхівок або десь на узвишші.

За даними Служби громадської охорони здоров'я Англії, всі виміри, що зробили протягом низки років, неухильно показували, що електромагнітне випромінювання всюди залишається в межах допустимої норми.

"Це просто зводить тебе розуму, бо уявляєш собі цей постійно увімкнений блендер поруч з головою. Це катування", - говорить Велма.

Велма почала носити спеціальний одяг, який, за її словами, захищає її від випромінювання. Наприклад, перед поїздкою в міському транспорті, вона замотує голову великою хусткою, тому багато хто, за її словами, приймає її за мусульманку. Хустку вона пов'язує так, що її кінці покривають ділянку серця - що особливо важливо для Велми.

"Я якось ходила до місцевого поштового відділення і сказала там:" Тільки не підходьте до мене близько зі своїми мобільними телефонами. І реакція була така: людина прямо в телефон сказала комусь: "Ой, тут божевільна прийшла!"

Спить Велма у клітці Фарадея.

"Я тут, як равлик. Я підтикаю шар за шаром, щоб не проникало випромінювання. Це вже для мене стало нормою, але часом я думаю: ну, що це за життя таке!" - зізнається Велма, сумуючи від того, що їй весь час доводиться пояснювати стороннім свої дії.

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Емма

Після навчання в університеті Емма встигла попрацювати в Лондонській індустрії моди, поки в 2017-му році у неї не з'явилися симптоми електрочутливості.

"Безсоння, почуття втоми, дзвін у вухах, нудота, печія, м'язові судоми. До цього я не вірила, що таке буває, але коли це сталося зі мною, то я подумала: Господи, цього не може бути!" - зізнається Емма.

Вона каже, що у сучасному технологічному світі людям з такими проблемами існувати дуже важко.

"Я працювала з соцмережами, все моє життя крутилося навколо цього до того, як я захворіла. А тепер моє існування - розпорошене, тому що всі мої друзі спілкуються в Instagram. Я також ділюся чимось, але потім у мене починається печія в руках, головний біль. Я не можу спати, у вухах дзвенить".

Емма живе за своїм графіком: о 10 ранку вона публікує пост в Instagram, об 11 ранку - один твіт у Twitter - щоб не проводити з телефоном у руках понад 5 хвилин на день.

За даними Служби громадської охорони здоров'я Англії, деякі люди повідомляють про схожі симптоми через електромагнітне випромінювання від звичайних гаджетів, проте наукові дослідження не підтверджують цей взаємозв'язок.

Як лікувати?

Емма звернулася до приватної клініки за консультацією і тепер вживає багато різних трав'яних настоянок і препаратів.

Разом з тим, ВООЗ не рекомендує спеціального лікування людям, що скаржаться на симптоми електрочутливості.

"Лікування має враховувати як об'єктивні симптоми, так і загальну клінічну картину, а не базуватися на тому, що сама людина думає про вплив на неї електромагнітного випромінювання", - йдеться в заяві ВООЗ.

"У мене є телевізор, - каже Емма. - Минулого року, коли я більше страждала від електрочутливості, я зовсім не могла дивитися телевізор. Але це непросто, особливо якщо ти живеш не одна, а як я, з бойфрендом. Він приходить і каже: давай якийсь серіал подивимося, а я йому кажу: ні, я не можу".

Влада Швеції ще в 1990-ті роки почали виплачувати допомогу тим, хто страждає від електрочутливості, а в 2015 році суд у Франції наказав виплачувати одній жінці допомогу з інвалідності на підставі її симптомів, пов'язаних з електрочутливістю.

Британка Велма також два роки тому отримала допомогу з інвалідності (PIP) через проблеми з електрочутливістю.

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Що робити з 5G

2019 року в Британії почали встановлювати мобільні антени нового, значно потужнішого, стандарту зв'язку - 5G, що відразу викликало протести в деяких містах.

"З встановленням антен 5G може трохи зрости вплив радіомагнітних хвиль, однак це жодним чином не позначиться на здоров'ї населення", - сказано в заяві Служби громадської охорони здоров'я Англії.

Деякі люди, що страждають від надчутливості, зокрема герої цього матеріалу, зізнаються, що їм допомагає розуміння близьких, але вони побоюються, що кількість електромагнітних полів ще збільшиться.

"Я думаю, що ми так загрузли у гаджетах, що для того, щоб щось змінилося, треба, щоб не лише я про це говорила", - зізнається Емма.

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