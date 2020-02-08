Ексберкутівці, яких обміняв Зеленський, повернулись в Україну - адвокат

Копирайт изображения ВВС Image caption Олександр Маринченко та Сергій Тамтура перебували під домашнім арештом перш, ніж їх обміняли

Двоє ексбійців спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачували у розстрілах на Майдані, і яких обміняли наприкінці минулого року на українців, утримуваних в "ДНР" і "ЛНР", повернулися. Про це повідомив їхній адвокат Олександр Горошинський у фейсбуку.

Він оприлюднив звернення Олександра Маринченка та Сергія Тамтури. Вони кажуть, що готові брати участь у судових засіданнях.

Загалом під час обміну 29 грудня 2019 року, Україна віддала самопроголошеним "республікам" п'ятьох колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".

Усього до "ДНР" і "ЛНР" віддали понад 120 людей, бойовики ж звільнили 76.

"Не могли поставити власні інтереси вище інших"

У своїй заяві Маринченко і Тамтура кажуть, що не могли одразу відмовитися від участі в обміні, бо це поставило б його під загрозу.

"Наша відмова від участі в обміні поставила б під загрозу цей обмін загалом. Розуміючи почуття кожного зі списку "на обмін", ми не могли поставити власні інтереси вище інших. Тому були змушені погодитися на участь в обміні", - йдеться у заяві, оприлюдненій адвокатом.

Вони наголосили, що не вважають себе винними, зазначивши: понад 5 років їх "тримали за ґратами за злочини, яких ми не вчиняли".

"Нам нічого приховувати - ми не скоювали злочинів. Ми хочемо відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут". Ми хочемо, щоб по-справжньому винні у вбивствах правоохоронців і протестувальників були покарані".

Маринченко і Тамтура також закликали президента Зеленського, генпрокурора та депутатів Верховної Ради "негайно скасувати закон про амністію майданівців та забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року".

Позиція адвокатів "Небесної сотні"

Раніше адвокати сімей "Небесної сотні", загиблої під час Євромайдану, називали звільнення "ексберкутівців" без вироків суду і їх наступний обмін злочинним рішенням високопосадовців.

В Офісі генпрокурора і ДБР, тим часом, запевняли, що розслідування справ Майдану не припиниться.

Сам же президент Зеленський висловлював упевненість, що такий крок був виправданим:

"Якби у мене було ще 100 беркутівців і мені запропонували одного розвідника, я б їм віддав 100 беркутівців і повернув би живого розвідника", - заявив він після обміну.

"Беркутівці"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Колишні бійці "Беркута" у Святошинському суді Києва

Колишніх бійців так званої "чорної роти" "Беркуту" звинувачують у розстрілі "майданівців", внаслідок чого 20 лютого 2014 року загинуло 48 людей і ще 80 були поранені.

Загалом у цій справі фігурують 25 "беркутівців", однак 20 з них давно зникли з України - переважна більшість виїхали до Росії, як командир роти Садовник.

В Україні ж затримали і судили п'ятьох. Це:

Павло Аброськін;

Олег Янішевський;

Сергій Зінченко;

Олександр Маринченко;

Сергій Тамтура.

Янішевський - ексзаступник командира київського "Беркута", решта - бійці. Олег Янішевський та Олександр Маринченко також встигли взяти участь в АТО та мають статус учасників бойових дій.

Всім п'ятьом загрожували значні тюремні строки чи довічне ув'язнення.

У липні 2019 року суд відпустив під домашній арешт Сергія Тамтуру, а у грудні - Олександра Маринченка.

Решту трьох також відпустили з СІЗО 28 грудня - ввечері перед днем обміну.

Генпрокуратура підтвердила, що їх включили до списку на обмін.

При цьому, вироку по справі щодо розстрілів на Майдані не було - очікувалось, що він з'явиться у 2020 році.

Крім того, п'ятеро "беркутівців" так і не дали свідчень по справі, посилаючись на статтю Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. Їхній захист пояснював, що вони даватимуть свідчення на відповідній стадії судового процесу - під час дебатів.

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