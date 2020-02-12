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Кожні 70 секунд в Англії діагностують інфекцію, що передається статевим шляхом, кажуть науковці. Тому питання сексуальної освіти там - вкрай нагальне.

У Великій Британії поки що немає єдиного підходу до сексуального виховання.

У Шотландії, приміром, багато залежить від школи, однак деякі теми вчителі зобов'язані пояснювати на уроках.

У Північній Ірландії уроки сексуального здоров'я є обов'язковими, але програму школа часто визначає самостійно.

Вельс запровадить у школах обов'язкове статеве виховання 2022 року.

Ось кілька історій про те, як в XXI столітті в британських школах пояснюють, що таке секс.

Надя

Image caption Надя не пам'ятає, щоб вчителі приділяли багато уваги сексуальній освіті

Надя навчалася у школі для дівчаток. Вона згадує, що на уроках статевого виховання вчитель показував, як надягати презерватив на банан.

"Але ж ним частіше користуються хлопці, чи не так? Нам не пояснили, навіщо він нам потрібен під час сексу".

Надя вважає: коли про хвороби, що передаються статевим шляхом, розповідає людина, яка сама через це пройшла, все сприймається набагато краще. Особистий досвід залишає живі спогади.

На її думку, важливо починати статеве виховання якомога раніше.

"Звичайно, статеве дозрівання проходить у всіх підлітків по-різному, але, гадаю, 14-15 років - це найкращий вік".

Артур

Image caption Артур задоволений тим, як вчителі розмовляли з ними про "це"

Артур - бісексуал. Він хоче, щоб секс-освіта була менш гетеронормативною.

Хлопець багато читав про захворювання, що передаються статевим шляхом: як їх уникнути, що робити, якщо все-таки "підхопив", і де отримати більше інформації.

"У нашій школі були чудові уроки статевого виховання, - ділиться він своїми враженнями. - Це зазвичай робив спеціально запрошений вчитель. З ним ми почувалися вільно і могли відкрито обговорювати різні питання. З вчителем, якого бачиш щодня, було б ніяково говорити про таке.

Важливо, щоб такі уроки були обов'язковими й проводилися регулярно. Підлітки часто не до кінця розуміють, що таке секс".

Джозеф

Image caption "У школі про статеве життя говорили дуже коротко і традиційно", - жаліється Джозеф

Джозеф каже, що його однокласники не дуже серйозно ставилися до секс-освіти. Вони радше сприймали це як жарт.

Хлопець вважає себе бісексуалом. Він розповів, що дізнався більше про гетеронормативну сексуальність і хоче "зменшити стигму щодо ЛГБТ-спільноти".

"Це питання не вивчають і не обговорюють в школах, що, на мій погляд, заважає багатьом людям вчитися і розвиватися", - ділиться своєю думкою Джозеф.

Які факти?

За останні 10 років захворюваність на гонорею серед британців зросла на 249%, сифіліс - 165%. А кількість зареєстрованих випадків хламідіозу тільки у 2018 році збільшилася на 6%.

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Сексолог Алекс Джордж вважає, що обов'язкове статеве виховання у британських школах - "безумовно, позитивний крок".

"Відомо, що кількість випадків статевих інфекцій постійно росте. Збільшується число хворих на гонорею. Рівень захворюваності на сифіліс зростає", - розповів лікар виданню Newsbeat.

Він згадує, що йому також пояснювали у школі основи сексуально життя на фруктах.

"В мої шкільні роки все зазвичай було так - вчитель брав банан і надягав на нього презерватив. Ми червоніли і починали соватися на стільцях. На жаль, в наш час цього недостатньо".

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