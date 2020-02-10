Найкращі сукні Оскара 2020: Йохансон, Портман, Зеллвегер та інші

Червона доріжка, за якою спостерігав весь світ. У Лос-Анджелісі 92-й раз вручали "Оскари" і демонстрували сукні від іменитих дизайнерів.

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Акторка Наталі Портман використала червону доріжку, щоб нагадати про жінок, які працюють у кінематографії. Імена режисерок, які зняли відомі фільми, але не номінувались на "Оскар", були вибиті на її плащі.

Голлівуд часто критикують за те, що його світом правлять чоловіки. Цього року у номінації "найкраща режисура" не було жодної жінки.

Копирайт изображения Reuters Image caption Наталі Портман у сукні Dior і плащі з іменами режисерок

Копирайт изображения Kevin Winter Getty Image caption Згодом Наталі Портман зняла плащ . Разом з Тімоті Шаламе цього вечора фона вручала нагороду.

Копирайт изображения Kevin Winter Getty Image caption Реджина Кінг у Versace вручала статуетку Бреду Пітту. Минулого року "Оскар" отримувала вона сама.

Копирайт изображения ROBYN BECK Getty Image caption Скарлет Йохансон у Oscar de la Renta

Копирайт изображения Reuters Image caption Рене Зелвегер та її "Оскар". Сукня - Armani.

Рене Зеллвегер отримала "Оскара" за роль у фільмі "Джуді".

Копирайт изображения Amy Sussman Getty Image caption Руні Мара у Alexander McQueen

Копирайт изображения Jeff Kravitz Getty Image caption Жанель Моне у Ralph Lauren

Копирайт изображения Karwai Tang Getty Image caption Шарліз Терон на оскарівській вечірці Vanity Fair

Копирайт изображения Amy Sussman Getty Image caption Пенелопа Круз у Chanel

Оскар 2020: основні переможці

Найкращий фільм: "Паразити" (Пон Джун Хо)

Найкраща режисура: Пон Джун Хо ("Паразити")

Найкращий актор: Хоакін Фенікс ("Джокер")

Найкраща акторка: Рене Зеллвегер ("Джуді")

Найкращий актор другого плану: Бред Пітт ("Одного разу в ... Голлівуді")

Найкраща акторка другого плану: Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Найкращий оригінальний сценарій: Пон Джун Хо і Хан Джин Вон ("Паразити")

Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті ("Кролик Джоджо")

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Історія іграшок-4" (Джош Кулі)

Найкращий фільм іноземною мовою: "Паразити" (Пон Джун Хо)

Копирайт изображения Amy Sussman Getty Image caption Марго Роббі у Chanel

Копирайт изображения Steve Granitz Getty Image caption Брі Ларсон у Celine

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