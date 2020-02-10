Найкращі сукні Оскара 2020: Йохансон, Портман, Зеллвегер та інші

  • 10 лютого 2020

Червона доріжка, за якою спостерігав весь світ. У Лос-Анджелісі 92-й раз вручали "Оскари" і демонстрували сукні від іменитих дизайнерів.

Найкращі сукні Оскара 2020 Копирайт изображения Getty\EPA\Reuters

Акторка Наталі Портман використала червону доріжку, щоб нагадати про жінок, які працюють у кінематографії. Імена режисерок, які зняли відомі фільми, але не номінувались на "Оскар", були вибиті на її плащі.

Голлівуд часто критикують за те, що його світом правлять чоловіки. Цього року у номінації "найкраща режисура" не було жодної жінки.

Наталі Портман Копирайт изображения Reuters
Image caption Наталі Портман у сукні Dior і плащі з іменами режисерок
Оскар 2020 Копирайт изображения Kevin Winter Getty
Image caption Згодом Наталі Портман зняла плащ . Разом з Тімоті Шаламе цього вечора фона вручала нагороду.
Оскар 2020 Копирайт изображения Kevin Winter Getty
Image caption Реджина Кінг у Versace вручала статуетку Бреду Пітту. Минулого року "Оскар" отримувала вона сама.
Оскар 2020 сукні Копирайт изображения ROBYN BECK Getty
Image caption Скарлет Йохансон у Oscar de la Renta
Оскар 2020 Копирайт изображения Reuters
Image caption Рене Зелвегер та її "Оскар". Сукня - Armani.

Рене Зеллвегер отримала "Оскара" за роль у фільмі "Джуді".

ОСкар 202 сукні Копирайт изображения Amy Sussman Getty
Image caption Руні Мара у Alexander McQueen
Оскар 2020 сукні Копирайт изображения Jeff Kravitz Getty
Image caption Жанель Моне у Ralph Lauren
Оскар 2020 сукні Копирайт изображения Karwai Tang Getty
Image caption Шарліз Терон на оскарівській вечірці Vanity Fair
Оскар 2020 сукні Копирайт изображения Amy Sussman Getty
Image caption Пенелопа Круз у Chanel

Оскар 2020: основні переможці

  • Найкращий фільм: "Паразити" (Пон Джун Хо)
  • Найкраща режисура: Пон Джун Хо ("Паразити")
  • Найкращий актор: Хоакін Фенікс ("Джокер")
  • Найкраща акторка: Рене Зеллвегер ("Джуді")
  • Найкращий актор другого плану: Бред Пітт ("Одного разу в ... Голлівуді")
  • Найкраща акторка другого плану: Лора Дерн ("Шлюбна історія")
  • Найкращий оригінальний сценарій: Пон Джун Хо і Хан Джин Вон ("Паразити")
  • Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті ("Кролик Джоджо")
  • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Історія іграшок-4" (Джош Кулі)
  • Найкращий фільм іноземною мовою: "Паразити" (Пон Джун Хо)
Оскар 2020 сукні Копирайт изображения Amy Sussman Getty
Image caption Марго Роббі у Chanel
Оскар 2020 Копирайт изображения Steve Granitz Getty
Image caption Брі Ларсон у Celine

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