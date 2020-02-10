Найкращі сукні Оскара 2020: Йохансон, Портман, Зеллвегер та інші
Червона доріжка, за якою спостерігав весь світ. У Лос-Анджелісі 92-й раз вручали "Оскари" і демонстрували сукні від іменитих дизайнерів.
Акторка Наталі Портман використала червону доріжку, щоб нагадати про жінок, які працюють у кінематографії. Імена режисерок, які зняли відомі фільми, але не номінувались на "Оскар", були вибиті на її плащі.
Голлівуд часто критикують за те, що його світом правлять чоловіки. Цього року у номінації "найкраща режисура" не було жодної жінки.
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Рене Зеллвегер отримала "Оскара" за роль у фільмі "Джуді".
Оскар 2020: основні переможці
- Найкращий фільм: "Паразити" (Пон Джун Хо)
- Найкраща режисура: Пон Джун Хо ("Паразити")
- Найкращий актор: Хоакін Фенікс ("Джокер")
- Найкраща акторка: Рене Зеллвегер ("Джуді")
- Найкращий актор другого плану: Бред Пітт ("Одного разу в ... Голлівуді")
- Найкраща акторка другого плану: Лора Дерн ("Шлюбна історія")
- Найкращий оригінальний сценарій: Пон Джун Хо і Хан Джин Вон ("Паразити")
- Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті ("Кролик Джоджо")
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Історія іграшок-4" (Джош Кулі)
- Найкращий фільм іноземною мовою: "Паразити" (Пон Джун Хо)
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