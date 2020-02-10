Венеційський карнавал. Місто повертається до життя після потопу

  • 10 лютого 2020
Two masked revellers pose in Venice's Riva degli Schiavoni Копирайт изображения Reuters

Любителі маскарадів і яскравих вечірок з усього світу прибули до Венеції на щорічний карнавал. За кілька місяців після найсильнішої з 1966 року повені місто повертається до бурхливого туристичного життя.

Люди у вишуканих костюмах і масках заполонили вулиці і канали Венеції.

карнавал Копирайт изображения AFP

Фестиваль відбувається напередодні Великого посту.

карнавал Копирайт изображения Reuters

Традиція карнавалу з'явилася ще у XI столітті. Після довгої історії заборон і перетворень у 1979 році італійський уряд відновив щорічний захід, на який загалом приїжджають понад пів мільйона туристів.

карнавал Копирайт изображения AFP

Тема карнавалу цього року - "гра, любов і безумство". Святкування розпочалися у неділю з параду на воді, за яким спостерігали тисячі глядачів.

карнавал Копирайт изображения Reuters
виступ Копирайт изображения Getty Images
Виступ Копирайт изображения Getty Images
виступ Копирайт изображения Getty Images

Прикрашені човни на міських каналах.

карнавал Копирайт изображения Reuters
карнавал Копирайт изображения Getty Images
карнавал Копирайт изображения Getty Images

Більшість учасників обирають традиційні маски і костюми. Однак цього року дехто обрав більш сучасні образи, вбравшись, наприклад, героями серіалу "Паперовий будинок".

карнавал Копирайт изображения AFP

Венеційський карнавал, а з ним веселощі, музика, гучний сміх і танці, триватиме до 25 лютого.

карнавал Копирайт изображения AFP

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