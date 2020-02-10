Венеційський карнавал. Місто повертається до життя після потопу

Копирайт изображения Reuters

Любителі маскарадів і яскравих вечірок з усього світу прибули до Венеції на щорічний карнавал. За кілька місяців після найсильнішої з 1966 року повені місто повертається до бурхливого туристичного життя.

Люди у вишуканих костюмах і масках заполонили вулиці і канали Венеції.

Копирайт изображения AFP

Фестиваль відбувається напередодні Великого посту.

Копирайт изображения Reuters

Традиція карнавалу з'явилася ще у XI столітті. Після довгої історії заборон і перетворень у 1979 році італійський уряд відновив щорічний захід, на який загалом приїжджають понад пів мільйона туристів.

Копирайт изображения AFP

Тема карнавалу цього року - "гра, любов і безумство". Святкування розпочалися у неділю з параду на воді, за яким спостерігали тисячі глядачів.

Копирайт изображения Reuters

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images

Прикрашені човни на міських каналах.

Копирайт изображения Reuters

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images

Більшість учасників обирають традиційні маски і костюми. Однак цього року дехто обрав більш сучасні образи, вбравшись, наприклад, героями серіалу "Паперовий будинок".

Копирайт изображения AFP

Венеційський карнавал, а з ним веселощі, музика, гучний сміх і танці, триватиме до 25 лютого.

Копирайт изображения AFP

Всі фотографії є об'єктами авторського права