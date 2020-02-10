Венеційський карнавал. Місто повертається до життя після потопу
Любителі маскарадів і яскравих вечірок з усього світу прибули до Венеції на щорічний карнавал. За кілька місяців після найсильнішої з 1966 року повені місто повертається до бурхливого туристичного життя.
Люди у вишуканих костюмах і масках заполонили вулиці і канали Венеції.
Фестиваль відбувається напередодні Великого посту.
Традиція карнавалу з'явилася ще у XI столітті. Після довгої історії заборон і перетворень у 1979 році італійський уряд відновив щорічний захід, на який загалом приїжджають понад пів мільйона туристів.
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Тема карнавалу цього року - "гра, любов і безумство". Святкування розпочалися у неділю з параду на воді, за яким спостерігали тисячі глядачів.
Прикрашені човни на міських каналах.
Більшість учасників обирають традиційні маски і костюми. Однак цього року дехто обрав більш сучасні образи, вбравшись, наприклад, героями серіалу "Паперовий будинок".
Венеційський карнавал, а з ним веселощі, музика, гучний сміх і танці, триватиме до 25 лютого.
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