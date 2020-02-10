Том і Джеррі: 80 років гри в кішки-мишки

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Намальований кіт, втомлений від набридливої ​​миші, яка живе в його будинку, вигадує хитрий план: зловити нахабу в мишоловку, спокусити сиром. Мишеня, відразу зрозумівши підступний задум, спокійно забирає сир і тікає.

Ви, напевно, знаєте, що буде далі. Кінець майже в кожної серії однаковий: невдаха-кіт верещить від болю, ставши жертвою своєї власної підступності.

Сюжет знайомий всім, але не всі знають, яка історія за ним стоїть - від слави та "Оскарів" до секретної студії за "залізною завісою" епохи холодної війни.

"Тому і Джеррі" цього тижня виповнюється 80 років - і ось як вони стали одним з найзнаменитіших комічних дуетів в історії.

Том і Джеррі з'явилися на світ внаслідок відчаю і кризи. Департамент анімації студії Metro Goldwyn Mayer, де працювали мультиплікатори Вільям Ханна і Джозеф Барбера, безуспішно намагався повторити успіх конкурентів з їхніми надпопулярними персонажами, такими як Міккі Маус та Поркі Піг.

Від нудьги Ханна і Барбера, яким тоді було менш як 30 років, почали роздумувати над новим форматом. Барбері подобалася звичайна ідея мультфільму про гру в кішки-мишки з простим конфліктом і переслідуванням, попри те, що подібне повторювалося раніше вже сотні разів.

Першою спільною роботою Ханни та Барбери став короткий мультфільм Puss Gets the Boot ( "Кот отримує чоботом"), який вийшов у 1940 році. Кота, схожого на Тома, в цій серії звали Джаспер, а мишеня - Джинкс.

Мультфільм став хітом і отримав "Оскар" як кращий короткометражний анімаційний фільм. Нагороду, втім, отримали не Ханна і Барбера, а студія MGM.

Спочатку менеджери студії рекомендували Ханні та Барбері не класти всі яйця в один кошик і подумати про інші проєкти. Але все змінив лист від Бєси Шорт, директора відділення коротких фільмів техаської мережі кінотеатрів. Вона питала, чи побачить нові серії "цього чудового мультика про кота і мишеняту".

Джаспер та Джинкс стали Томом і Джеррі.

Копирайт изображения LMPC via Getty Images Image caption Іноді вони дружили, іноді ворогували, але їхній гумор завжди подобався і дорослим, і дітям

Барбера розповідав, що питання про те, чи мають персонажі розмовляти, не особливо обговорювалося. Творці мультфільму виросли на фільмах Чарлі Чапліна і знали, що гумор не потребує діалогів. Музику створив композитор Скотт Бредлі, а впізнаваний, схожий на людський, крик Тома записав сам Вільям Ханна.

Більшу частину наступних двох десятиліть Ханна і Барбера керували виробництвом нових серій, яких вийшло понад сто.

Робота над кожною серією займала кілька тижнів. Вона могла коштувати до 50 тисяч доларів, тому щороку виходило не так багато серій.

Цей час вважається золотою епохою "Тома і Джеррі". Плавна анімація намальованих від руки героїв і промальовані декорації з безліччю деталей допомогли "Тому і Джеррі" завоювати кілька "Оскарів" і камео в "справжніх" голлівудських фільмах.

"Напевно, якщо ви дивилися цей мультфільм в дитинстві, або навіть якщо подивитеся зараз, то вам важко буде сказати, коли зроблена та чи інша серія", - говорить історик анімації Джеррі Бек.

"В анімації є щось таке. Вона вічнозелена, ніколи не тьмяніє, - говорить він. - Малюнок - це малюнок. Коли ми йдемо до музею дивитися на картини, ми знаємо, що їх намалювали в 1800-х або 1700-х роках, але це не важливо, ми розуміємо їх і сьогодні".

"Те ж саме і з мультфільмами. Згодом ми зрозуміли, що анімація - це велике мистецтво, а не одноразова форма швидкоплинної розваги", - наголошує Джеррі Бек.

Копирайт изображения Alamy Image caption 1945 року Джеррі станцював з Джином Келлі у фільмі "Підняти якоря"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кіт і мишеня з'явилися у фільмі 1953 року Dangerous When Wet ( "Підкорити Ла-Манш") з плавчинею Естер Вільямс

У середині 1950-х продюсер Фред Куімбі пішов на пенсію, а Ханна і Барбера очолили анімаційний підрозділ MGM.

У компанії очікували скорочень. Менеджери студії, налякані зростаючою популярністю телебачення, зрозуміли, що якщо показувати старі мультфільми замість того, щоб робити нові, то прибуток майже не падає.

У 1957 підрозділ анімації закрили, а Ханна і Барбера заснували свою студію.

За кілька років студія MGM вирішила повернути Тома і Джеррі на екрани, правда, вже без участі творців.

У 1961 році студія з метою економії віддала серіал контрагенту в Празі. Аніматор Джин Дейч, уродженець Чикаго, очолив проєкт, але бюджет був обмежений, а аніматори не дуже добре знали оригінал.

Чеська студія таємно робила серії і для інших мультфільмів, наприклад для "Попайя". У титрах чеські імена американізували, аби у глядачів не виникали асоціації з комунізмом.

"Через" залізну завісу "мультиплікатори тут, в Празі, не бачили жодної серії "Тома і Джеррі", - розповідав потім Дейч в інтерв'ю чеському радіо.

Він знав, що продовжує серіал, який вже став класикою, і що фанати напевно будуть його критикувати. Тринадцять зроблених під керівництвом Дейча серій регулярно визнають гіршими в серіалі. Дейч відкрито обговорює це в інтерв'ю, а один раз розповів, що хтось із фанатів погрожував його вбити.

Після Дейча мультфільмом зайнявся Чак Джонс, найвідомішою роботою якого на той момент була серія "Луні Тьюнс". У його версії мультфільму у Тома з'явилися великі брови, а обличчя стало схоже на персонажа іншого мультфільму Джонса - Грінча, з мультфільму за книгою Доктора Сьюза.

Копирайт изображения Alamy Image caption Чак Джонс керував створенням 23 серій у 1963-1967 роках

72-річний Марк Кослер - один з багатьох, хто зберігає спогади про дитинство з Томом і Джеррі. Він знову і знову тягнув батька в кінотеатр у Сент-Луїсі, аби подивитися перші серії. Потім він сам почав малювати мультфільми, натхненний "Томом і Джеррі", і зробив довгу кар'єру в анімації.

"Мультфільм заснований здебільшого на тому, як вони виглядають, на ритмі, на тому, як працює в ньому музика, - каже він. - Це була чудова формула - всі елементи пов'язані між собою".

"А коли вони спробували його розібрати і зібрати заново з новими людьми, з іншим художником, з іншим гумором - мені це здається нещирим, якщо розумієте, про що я".

Копирайт изображения Mark Kausler Image caption Кослер працював над фільмом "Хто підставив кролика Роджера?" і мультфільмом про "Кота Фелікса"

Сам Кослер не встиг попрацювати над "Томом і Джеррі" - він прийшов в індустрію занадто пізно. Але він пам'ятає, як зрадів, коли Ханна і Барбера відвідали школу мультиплікаторів, де він навчався.

На студії MGM "телебачення" було забороненим словом, але коли Ханна і Барбера запустили свою компанію, вони освоїлися в цьому новому середовищі. Бюджети були менші, але серії стали довшими. Мультиплікатори адаптували свій стиль анімації до телевізора і придумали кілька способів витрачати менше грошей і часу.

Мультфільми багато років були основним компонентом телебачення для дітей. Перші їхні успіхи припали на 1960-ті, коли виникли такі мультперсонажі як Гекльберрі Фінн та Ведмідь Йогі. Потім прийшли нові хіти - "Флінстоуни", "Топ Кет", "Скубі-Ду".

У 1970-х Ханна і Барбера повернулися до "Тома і Джеррі". На той час, за новими правилами телевізійних регуляторів, перші серії мультфільму вже вважалися "занадто жорстокими". Нові серії, в яких кіт і мишеня були друзями, не змогли повторити успіху оригіналу.

Копирайт изображения Bettmann via Getty Image caption Ханна (ліворуч) і Барбера (праворуч) спробували взяти на роботу якомога більше людей зі своєї старої команди в MGM

Копирайт изображения Warner bros via Getty Images Image caption У 1960-х Ханна і Барбера створили серіал "Джетсони"

Як і багато інших мультфільми того часу, спадщина "Тома і Джеррі" затьмарена звинуваченнями в неполіткоректному зображенні людей не білої раси.

Господиню Тома звали Матуся Пара Капців (Mammy Two-Shoes). Вона покоївка-афроамериканка з сильним південним акцентом, яку не показували вище пояса, - і це називали расистською карикатурою. У деяких серіях вбачають жарти з "блекфейсом", зневажливе зображення азійців та корінних американців.

Коли ці серії у 1960-х роках почали показувати по телевізору, деякі з подібних сцен вирізали, а господиню Тома замінили новими персонажами, створеними командою Джонса. Наразі найбільш неполіткоректні серії зазвичай просто не випускають у колекційних зібраннях та на стрімінгових платформах. У 2014 році компанія Amazon додала до мультфільму попередження про "расові забобони".

"Том і Джері" з його жартівливим насильством і чорним гумором як і раніше популярний у всьому світі. Мультсеріал можна побачити на дитячих каналах хоч в Японії, хоч в Пакистані, а нову гру для мобільних телефонів, зроблену на його основі, в одному тільки Китаї завантажили 100 мільйонів людей.

Як не дивно, але мультфільм продовжує потрапляти і в новини. У 2016 році єгипетський чиновник звинуватив серіал в активізації конфліктів на Близькому Сході, а верховний лідер Ірану порівнював відносини своєї країни і США з "Томом і Джеррі" щонайменше двічі.

Копирайт изображения India Today via Getty Images Image caption В Індії серіал показують кількома мовами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іракський табір для біженців Доміз, 2014 рік

Не були винятком і дитячі канали BBC: в Британії діти особливо полюбили мультфільм, а після опитування 2015 року з'ясувалося, що це найпопулярніший серед дорослих британців мультфільм.

За 80 років кіт та мишеня випробували себе в різних жанрах - від "дитячої" версії, де Том і Джеррі були немовлятами, до повнометражного фільму 1992 року, в якому вони говорили і співали.

Білл Ханна помер у 2001 році, Джо Барбера - у 2006. Роком раніше ім'я Барбери в останній раз з'явилася в титрах серії "Тома і Джеррі". Вперше поряд з ним не було імені Ханни.

"Ми чудово розуміли один одного, і кожен з нас поважав роботу іншого", - так Барбера описував відносини з партнером.

Копирайт изображения Alamy Image caption У 1992 році повнометражний фільм з Томом і Джеррі зібрав не надто велику касу

Копирайт изображения Warner Bros Animation Image caption З 2014 року показують нову версію шоу, засновану на флеш-анімації

Компанія Warner Brothers, нинішній володар прав на "Тома і Джеррі", збирається випустити новий фільм під цією назвою перед Різдвом. Про проєкт відомо небагато. У ньому беруть участь актори Хлоя Грейс Морец і Кен Джонг.

Джеррі Бек пояснює надзвичайну популярність "Тома і Джеррі" тим, що з цими персонажами легко знайти спільне.

"Думаю, більшість людей можуть ототожнити себе з Джеррі - у кожного з нас в житті є щось таке, що нас пригнічує", - говорить він.

"Завжди є хтось - керівник, господар квартири, політик - хто завгодно. Ми просто живемо своїм життям, а вони приходять і все ламають".

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