Копирайт изображения Уніан/ВВС

Те, що в грудні цього року не вдалося російському гурту "Воровайки", цілком може стати реальністю для Олександра Сєрова навесні. Протягом останніх місяців російські артисти вперто намагаються повернутися на українську сцену.

У січні концертні агентства стали сміливо пропонувати квитки на виступ Валерія Сюткіна, а колишня вокалістка гурту "Ленинград" Василиса Старшова попросила Володимира Зеленського зняти всі перешкоди для її виступів в Україні - попри незаконні візити в Крим чи публічну підтримку російської анексії.

"Всі ці люди чомусь вирішили, що вони можуть сюди приїхати виступати, бо вони побачили певні рухи з боку влади", - обурюються громадські активісти.

Чиновники у відповідь кажуть - "чорні списки" російських артистів ніхто не скасовує, а от підходи до їхнього формування справді хочуть змінити.

Чи справді в Україні пом'якшують політику щодо російських артистів та що це означає - розбиралася BBC News Україна.

Президент запрошує

9 грудня на пресконференції у Парижі після переговорів у нормандському форматі президент Володимир Зеленський, звертаючись до російських журналістів, раптом заявляє: "Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Тільки, щоб реально. Не так, як ваші, є там товариш Соловйов, весело говорить в Москві, що відбувається - а я завжди кажу, а ви приїдьте прямо, що в нас відбувається, подивіться. Походіть ніжками, ручками, "глазкамі".

За збігом обставин, чи ні, але приблизно з цього ж часу починають відбуватися цікаві речі, які випробовують суспільство на витримку. 12 грудня прикордонники після кількох років табу впустили в Україну російську журналістку телеканалу "Звєзда". Це той самий телеканал, який належить Міністерству оборони Росії.

Сама журналістка похизувалася на відео тим, що змогла потрапити на Майдан, та прямо пов'язала свій приїзд зі словами Володимира Зеленського в Парижі.

А далі - все по наростаючій. При чому в центрі уваги опиняються не лише російські артисти, а й з інших країн, які відвідували анексований Крим.

Копирайт изображения Уніан Image caption Шведський музикант Dr. Alban під час концерту Новорічного "Вечірнього Кварталу"

На початку січня в Україну впускають шведського співака Dr. Alban, якому в'їзд до України закритий після концерту в Криму. Їхав він не аби куди, а для виступу на шоу "Вечірнього кварталу".

Артист ще й похизувався в соцмережах, що в'їхати йому вдалося завдяки "втручанню президента". Щоправда, згодом змінив свою публікацію, прибравши згадку про Зеленського.

Копирайт изображения Instagram Image caption Згодом Dr. Alban прибрав згадку про Зеленського і його "втручання"

Поряд з цими випадками, в ЗМІ з'являються повідомлення про зняття заборони на в'їзд російським артистам через суди. Зокрема, немає тепер перешкод для відвідання України в російського актора із серіалу "Свати" Федора Добронравова та медіаменеджера Ігоря Шувалова.

Інші напряму звертаються до колишнього колеги по шоу-бізнесу Володимира Зеленського. Так, колишня вокалістка гурту "Ленинград", 25-річна Василиса Старшова поскаржилася президенту на внесення в базу "Миротворець" і попросила зняти всі перешкоди для відвідання України.

Це той "Миротворець", який формує свої неофіційні списки тих, хто, на думку цієї організації, загрожує нацбезпеці.

За даними BBC News Україна, раніше прикордонники звертали увагу на інформацію цього сайту, так само, як брали до уваги будь-які дані про людину в інтернеті. Хоча у прикордонній службі кажуть, що використовують лише офіційні джерела інформації. "Миротворець" таким не є.

"Щодо росіян, то протягом останніх місяців підходи не змінилися. Прикордонники не використовують "Миротворець", але використовують дані інших правоохоронних органів, а також перевіряють інформацію з відкритих джерел", - повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, артистів так само перевіряють на кордоні, і якщо підтверджується інформація, що вони відвідували тимчасово окуповані території, тоді - заборона.

"Почався бум"

Новини про нашестя російських артистів стали резонансними в ЗМІ, їх активно обговорювали соцмережі, вони збурили активістів.

"В останні декілька місяців почався певний бум. Ці артисти, чи то відчули, що вони можуть, чи в них якісь офіційні причини, але це справді відбувається. Є повідомлення, що сюди їдуть не тільки різноманітні артисти, а й блогери та інші", - каже в розмові з BBC News Україна активістка громадського руху "Відсіч" Катерина Чепура. Ця організація відстежує ситуацію з російськими артистами в Україні.

Дійсно, у Києві все частіше почали з'являтися афіші з анонсами концертів російських виконавців. Серед них є й ті, хто публічно підтримав анексію Криму та давав концерти на півострові.

Пильні активісти помітили, що в квітні цього року в "Палаці Україна" планує свій концерт Валерій Сюткін. Раніше він називав анексію Криму "блискучою операцією Путіна". Через суспільний резонанс концерт таки скасували.

Під великим питанням концерт російського співака Олександра Сєрова. Він планує дати концерт у Києві 23 березня, хоча раніше виступав в анексованому Криму. В команді артиста планують звернутися до українського парламенту з проханням дати артисту дозвіл в'їхати в Україну.

Копирайт изображения parter.ua Image caption Олександр Сєров теж зібрався з концертом до Києва

Сам Сєров в інтерв'ю "КП в Україні" сказав: "Мене запросили, запропонували дати концерт. Я кажу: розглядайте це питання на рівні Верховної Ради та СБУ". Співак зізнається в любові до України, стверджує, що має родичів у Миколаєві, та наголошує на своїй "ментальності українського хлопця".

При цьому визнає, що справді у 2017 році відвідав Крим, але з "благородними" намірами. Квитки на концерт Сєрова поки що продають, хоча до кінця так і не зрозуміло, чи почують українці його знамениту "Я люблю тебя до слез".

Давали концерт в анексованому півострові і учасники російського гурту "На-На", який планує концерт у Києві 1 листопада.

Через суспільний резонанс деякі концерти російських виконавців скасовують. Так, в грудні вибухнув скандал навколо російського гурту "Воровайки". Він співає пісні про хохлів та про те, що "если будет надо, заберем Одессу".

Копирайт изображения vorovaiki.ru Image caption "Воровайки" у Кєві так і не виступили

Через такий репертуар українські соцмережі висловили обурення - виступ скасували.

Ще одній російській групі довелося змінити свої плани щодо гастролей в Києві. 13 лютого в одному з пабів мав бути концерт рок-гурту "Ундервуд" (музиканти родом з Криму), який вже мав проблеми на українському кордоні у 2016 році. Тоді росіянам влаштували справжній допит при перетині. Когось пустили, когось ні.

Копирайт изображения kiev.karabas.com Image caption Концерт російської групи "Ундервуд" в Києві скасували

Це вони після анексії Криму презентували пісню "Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты". Цього разу вони теж мали виступити в київському пабі, але концерт нещодавно скасували.

Водночас у березні в Києві та Одесі планує виступити московський "Театр кішок Куклачова". Та приїде він не на чолі з відомим засновником театру, а його сином. Таким чином театр намагається обійти проблему, пов'язану з забороною на в'їзд в Україну Юрія Куклачова, який неодноразово виступав у Криму в 2018 та 2019 роках.

Сам Юрій Куклачов в одному зі своїх інтерв'ю зізнавався, що на український Крим було "боляче дивитись", а після російської анексії на півострові почався "бурхливий розвиток". Тим не менше, колишній сум не завадив цьому театру розпланувати гастролі в Україні.

Копирайт изображения kiev.karabas.com Image caption Чи відвідував незаконно Крим Дмитро Куклачов - наразі невідомо. Однак його батько і засновник театру Юрій Куклачов в анексованому півострові виступав неодноразово

Ще в 2017 році президент Петро Порошенко видав указ, яким зобов'язав узгоджувати гастролі російських артистів з СБУ. Звичайно, коли росіяни організовують концерти в Криму, в української спецслужби ніхто нічого не питає. Тому не так складно перевірити, порушувала людина правила перетину українського кордону чи ні. Достатньо промоніторити афіші концертних агентств в Криму.

У прикордонній службі пояснюють, що правила перетину кордону не змінилися, а тому, якщо іноземець незаконно відвідав Крим - одразу підпадає під заборону на в'їзд.

"Але не завжди вдається одразу при перетині кордону встановити всі обставини про те, чи справді артисти відвідували тимчасово окуповані території. Іноді, це встановлюють вже пізніше, наприклад, з оприлюдненої у ЗМІ інформації. Тоді таким артистам повідомляють про заборону на в'їзд до України, коли вони виїжджають", - пояснює Андрій Демченко.

Так, наприклад, сталося з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною. Вона у січні безперешкодно заїхала в Україну, а вже на виїзді, після скандалу з затриманим активістом "Відсічі", отримала заборону на три роки.

Бути чи не бути "чорному списку"?

За словами Катерини Чепури, російські виконавці відчули, що політика української сторони змінюється.

Найжахливіше, за словами активістки, що влада хоче переглянути список тих, кому заборонили в'їзд, а також умови його наповнення: "Тобто люди, які виходять з того списку, отримують автоматичну можливість в'їжджати до України".

Мова йде про так званий "чорний список" Мінкульту, в якому сьогодні 150 людей. Серед них такі російські знаменитості, як Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Олег Газманов, Лариса Доліна та інші. Тут і ті, хто виступав у Криму, хто підтримав анексію та проти кого в Україні ведуться розслідування.

"Чорний список" буде діяти і далі, запевняє голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Але, додає він, треба змінити підходи.

"Якщо мова йде про так звані "чорні списки", то це питання варто ділити на дві частини. Мова йде або про заборону в'їзду людині, або про заборону показу фільмів чи серіалів, в яких брали участь артисти, яким заборонений в'їзд. Це, на наш погляд, два різні питання", - пояснює депутат та колишній гендиректор телеканалу "1+1" в розмові з BBC News Україна.

Копирайт изображения Уніан Image caption СБУ розслідує проти російського актора Івана Охлобистіна кримінальну справу за статтею тероризм.

За його словами, якщо людина незаконно відвідала Крим, то далі має бути все за законодавством - тобто ставиться заборона на в'їзд.

"А якщо мова йде про серіали та фільми, то ситуація трохи інакша. Люди фізично не перетинають кордон, мова йде про їхні художні образи в стрічках. Ми вважаємо, що заборони не має бути, окрім випадків, коли проти таких артистів порушили кримінальну справу, наприклад, як проти Пореченкова чи Охлобистіна", - пояснює Ткаченко.

У 2014 році СБУ порушила справу проти російського актора Михайла Пореченкова за стрільбу в аеропорту Донецька. Це кваліфікували як участь в терористичній діяльності на боці бойовиків - стаття 258-3 Кримінального кодексу України.

За цією ж статтею у 2016 році відкрили справу і проти актора Івана Охлобистіна.

Казус "Сватів"

Олександр Ткаченко є представником пропрезидентської партії "Слуга народу". Ця політсила недаремно хоче відмежувати питання заборони в'їзду артистам від показу фільмів, адже кілька років тому вибухнув скандал навколо серіалу "Свати", який створила "Студія "Квартал 95".

У 2017 році Держкіно скасувало реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони цього фільму. А актору Федору Добронравову за публічну підтримку анексії Криму та відвідання півострова заборонили в'їзд до України на три роки.

Зеленський, який є засновником "95 Кварталу", просто вибухнув емоціями у відповідь на таке рішення влади. Тоді у своєму Facebook він виклав відео під назвою "Накипіло!".

У самий розпал президентських виборів українські суди зняли заборону на показ "Сватів" та скасували рішення СБУ щодо актора Добронравова. Тепер він може вільно приїхати в Україну.

"Я вважаю, що до цього питання треба підходити вибірково", - так навесні 2019 року кандидат у президенти Зеленський коментував питання політики стосовно російських артистів та фільмів. Тоді ж і повідомив, що його команда вже готує законодавчі пропозиції в цьому напрямку.

На цей час в парламенті "слуги" зареєстрували законопроєкт про медіа, який в тому числі регулює питання заборони на в'їзд російським артистам.

Статистика СБУ показує, що після обрання Володимира Зеленського президентом, СБУ значно рідше забороняла росіянам в'їзд до України у порівнянні з попереднім роком.

Після анексії Криму в 2014 році спецслужба заборонила в'їзд до України 1287 росіянам, а вже у наступні три роки цей показник коливався біля пів тисячі. Та вже в останній повний рік президентства Петра Порошенка (2018) персонами нон грата стала рекордна кількість росіян - 1437. В наступному 2019 році, коли відбулися президентські вибори, їх було більш ніж вдвічі менше - 675.

Копирайт изображения Уніан Image caption У 2017 році Держкіно скасувало реєстрацію серіалу "Свати", а актору Федору Добронравову (праворуч) заборонили в'їзд до України на три роки

Тепер же процедуру формування "чорних списків" можуть змінити. Вищезгаданий законопроєкт пропонує передати повноваження формувати такий список від Мінкульту до Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Олександр Ткаченко каже, що запропоновані зміни чітко розділять два питання - заборони на в'їзд та показу тих чи інших фільмів в Україні.

"Якщо проти таких людей відкрили кримінальну справу, то заборона має діяти не тільки на в'їзд, але й на показ їхніх стрічок. Якщо ж кримінальна справа не порушена, то такі стрічки мають бути показані, тим паче, що серед заборонених картин є ті артисти, яких уже немає серед живих", - відзначає Ткаченко.

У випадку з незаконним відвіданням Криму мова про кримінальну відповідальність не йде. Тож і фільми, де грають такі актори, більше не заборонятимуть. А отже ситуація, яка трапилася з серіалом "Свати", більше не повториться.

Та не всі згодні з такими пропозиціями. "Звичайно, ми будемо все робити для того, щоб цей закон не прийняли, бо це катастрофа в умовах війни. Всі ці люди чомусь вирішили, що вони можуть сюди приїхати виступати, бо вони побачили певні рухи з боку влади", - каже Катерина Чепура.

Вона запевняє, що "Відсіч" не зупиниться, буде і далі відстежувати анонси концертів російських артистів та влаштовувати акції протесту. За її словами, їх підтримує чимало інших громадських активістів та простих людей.

Соцмережі фактично одразу вибухають критикою після того, як стає відомо, що російський артист після відвідання Криму або підтримки його анексії безперешкодно потрапив до України. Але є й ті, хто купує квитки на концерти і розчаровується їх скасуванням. Тож питання політики щодо російських артистів та їхніх фільмів і далі залишатиметься в Україні предметом палких дискусій.

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