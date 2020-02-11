Копирайт изображения Уніан

Звільнення Андрія Богдана та призначення нового керівника Офісу президента Андрія Єрмака стало найгучнішим кадровим рішенням Володимира Зеленського.

Восени була відставка Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО, але його ніколи не вважали повністю "людиною Зеленського". Адже до цього пан Данилюк працював ще й у команді попереднього президента.

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Андрій Богдан та Андрій Єрмак - люди, які давно знайомі з Зеленським, ще до передвиборчої кампанії. Але стосунки між ними двома, за даними ЗМІ, були досить непрості.

Сам Володимир Зеленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" напередодні сказав: "Є конфлікти. Вони заважають працювати". І додав: "Ми 100% будемо когось втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті".

Фактично за кілька годин після публікації цього інтерв'ю з'являється указ президента про звільнення Богдана і призначення Єрмака.

З кіно в політику

Андрій Єрмак в політиці людина нова.

З відкритих джерел відомо, що він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права, а згодом і свідоцтво про право на адвокатську діяльність.

У 1997 році Єрмак заснував міжнародну юридичну компанію, брав активну участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності.

Є членом Української кіноакадемії та Європейської кіноакадемії. Заснував Garnet International Media Group та є продюсером фільмів "Правило бою" і "Межа".

Після президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником. Спочатку пан Єрмак курував міжнародну політику, однак згодом до сфери його відповідальності перейшли й інші питання.

Копирайт изображения Уніан Image caption Тепер Богдан та Данилюк не в команді Володимира Зеленського

За даними BBC News Україна, одразу після президентських виборів пан Єрмак брав участь у всіх міжнародних зустрічах та візитах, оскільки команда Зеленського не довіряла дипломатам.

Саме він відповідав за переговори з Росією щодо Донбасу та обміну в'язнями, готував нормандські переговори в грудні в Парижі.

Парламентська опозиція не раз звинувачувала помічника президента в проросійських меседжах - особливо, після свідчень американського дипломата Вільяма Тейлора в рамках розслідування про імпічмент Дональду Трампу.

Деякі ЗМІ написали, що за словами Тейлора, нібито Андрій Єрмак вважає, що в конфлікті на Донбасі винен Петро Порошенко. Хоча сам Тейлор згодом спростував цю інформацію.

Не підтвердив це і сам Єрмак. В цілому протягом розгляду справи про імпічмент Трампу Єрмак не раз фігурував у свідченнях основних свідків.

Заслугою саме Єрмака вважають обміни з Росією та ОРДЛО, повернення кораблів, захоплених в Керченській протоці, та відновлення переговорів нормандської четвірки. Згодом його компетенція поширилася і на питання внутрішньої політики.

Зокрема, ЗМІ писали про його вплив на президента в історії зі звільненням Віталія Кличка з посади керівника КМДА, якого так хотів позбутися Андрій Богдан. Різне бачення у них і щодо уряду Гончарука.

Конфлікт в ОП

Саме через зростання впливу Єрмака на внутрішньому політичному полі поширилися чутки про зростання конфлікту всередині Офісу президента.

ЗМІ та різні телеграм-канали в останні дні рясніли повідомленнями про те, що Богдан скоро, імовірно, піде у відставку. Офіційно цю інформацію ніхто не коментував, а потім з'явився указ на сайті президента.

Сам Єрмак всіляко заперечував конкуренцію з Богданом та наполягав, що вони співпрацюють у нормальному режимі. Журналістам він неодноразово стверджував, що прийшов працювати з Володимиром Зеленським і тому підзвітний лише йому.

"У нас немає жодної конкуренції, я прийшов із президентом в команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди шанобливі робочі відносини", - сказав він днями у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".

Так це чи ні, але на заходах з президентом Андрія Єрмака можна було побачити значно частіше, ніж Богдана. Він супроводжував Зеленського в закордонні візити та робочі поїздки в регіони.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Володимир Зеленський та Андрій Єрмак (зліва) під час робочої поїздки до Івано-Франківська, грудень 2019 рік

Що його справді дратувало - це різні анонімні телеграм-канали, які в останні тижні масово розповсюджують інформацію про загострення конфлікту всередині ОП, різні інтриги та підкилимні війни.

Єрмак навіть зібрав журналістів на зустріч, аби висловити занепокоєння своє і президента з приводу засилля фейків у цьому месенджері. Багато хто припускає, що за деякими з них стоять представники ОП. Але сам Єрмак каже, що це треба довести.

"Я б хотів покласти цьому край. Адже це точно сьогодні не потрібно президенту, точно не потрібно мені. І якщо є якісь люди в нашій орбіті чи поза нею, дуже хотілося б, щоб народ знав правду - хто стоїть за цими телеграм-каналами", - сказав тоді Єрмак.

Він упевнений, що люди мають знати, хто саме "вкидає цей бруд".

Заміну керівника свого Офісу Зеленський поки що не коментував. Так само мовчать і сам Богдан та Єрмак.

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