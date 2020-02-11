Єрмак замість Богдана. Хто такий новий очільник Офісу Зеленського
Звільнення Андрія Богдана та призначення нового керівника Офісу президента Андрія Єрмака стало найгучнішим кадровим рішенням Володимира Зеленського.
Восени була відставка Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО, але його ніколи не вважали повністю "людиною Зеленського". Адже до цього пан Данилюк працював ще й у команді попереднього президента.
Андрій Богдан та Андрій Єрмак - люди, які давно знайомі з Зеленським, ще до передвиборчої кампанії. Але стосунки між ними двома, за даними ЗМІ, були досить непрості.
Сам Володимир Зеленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" напередодні сказав: "Є конфлікти. Вони заважають працювати". І додав: "Ми 100% будемо когось втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті".
Фактично за кілька годин після публікації цього інтерв'ю з'являється указ президента про звільнення Богдана і призначення Єрмака.
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З кіно в політику
Андрій Єрмак в політиці людина нова.
З відкритих джерел відомо, що він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права, а згодом і свідоцтво про право на адвокатську діяльність.
У 1997 році Єрмак заснував міжнародну юридичну компанію, брав активну участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності.
Є членом Української кіноакадемії та Європейської кіноакадемії. Заснував Garnet International Media Group та є продюсером фільмів "Правило бою" і "Межа".
Після президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником. Спочатку пан Єрмак курував міжнародну політику, однак згодом до сфери його відповідальності перейшли й інші питання.
За даними BBC News Україна, одразу після президентських виборів пан Єрмак брав участь у всіх міжнародних зустрічах та візитах, оскільки команда Зеленського не довіряла дипломатам.
Саме він відповідав за переговори з Росією щодо Донбасу та обміну в'язнями, готував нормандські переговори в грудні в Парижі.
Парламентська опозиція не раз звинувачувала помічника президента в проросійських меседжах - особливо, після свідчень американського дипломата Вільяма Тейлора в рамках розслідування про імпічмент Дональду Трампу.
Деякі ЗМІ написали, що за словами Тейлора, нібито Андрій Єрмак вважає, що в конфлікті на Донбасі винен Петро Порошенко. Хоча сам Тейлор згодом спростував цю інформацію.
Не підтвердив це і сам Єрмак. В цілому протягом розгляду справи про імпічмент Трампу Єрмак не раз фігурував у свідченнях основних свідків.
Заслугою саме Єрмака вважають обміни з Росією та ОРДЛО, повернення кораблів, захоплених в Керченській протоці, та відновлення переговорів нормандської четвірки. Згодом його компетенція поширилася і на питання внутрішньої політики.
Зокрема, ЗМІ писали про його вплив на президента в історії зі звільненням Віталія Кличка з посади керівника КМДА, якого так хотів позбутися Андрій Богдан. Різне бачення у них і щодо уряду Гончарука.
Конфлікт в ОП
Саме через зростання впливу Єрмака на внутрішньому політичному полі поширилися чутки про зростання конфлікту всередині Офісу президента.
ЗМІ та різні телеграм-канали в останні дні рясніли повідомленнями про те, що Богдан скоро, імовірно, піде у відставку. Офіційно цю інформацію ніхто не коментував, а потім з'явився указ на сайті президента.
Сам Єрмак всіляко заперечував конкуренцію з Богданом та наполягав, що вони співпрацюють у нормальному режимі. Журналістам він неодноразово стверджував, що прийшов працювати з Володимиром Зеленським і тому підзвітний лише йому.
"У нас немає жодної конкуренції, я прийшов із президентом в команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди шанобливі робочі відносини", - сказав він днями у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".
Так це чи ні, але на заходах з президентом Андрія Єрмака можна було побачити значно частіше, ніж Богдана. Він супроводжував Зеленського в закордонні візити та робочі поїздки в регіони.
Що його справді дратувало - це різні анонімні телеграм-канали, які в останні тижні масово розповсюджують інформацію про загострення конфлікту всередині ОП, різні інтриги та підкилимні війни.
Єрмак навіть зібрав журналістів на зустріч, аби висловити занепокоєння своє і президента з приводу засилля фейків у цьому месенджері. Багато хто припускає, що за деякими з них стоять представники ОП. Але сам Єрмак каже, що це треба довести.
"Я б хотів покласти цьому край. Адже це точно сьогодні не потрібно президенту, точно не потрібно мені. І якщо є якісь люди в нашій орбіті чи поза нею, дуже хотілося б, щоб народ знав правду - хто стоїть за цими телеграм-каналами", - сказав тоді Єрмак.
Він упевнений, що люди мають знати, хто саме "вкидає цей бруд".
Заміну керівника свого Офісу Зеленський поки що не коментував. Так само мовчать і сам Богдан та Єрмак.
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