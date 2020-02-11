"Ми хочемо додому": 20 українців закриті у гуртожитку в Ухані

Копирайт изображения фото з особистого архіву Image caption Українці працювали у парку розваг в Ухані. Парк закрили, а українці - під замком у гуртожитку

20 українців, які працювали у парку атракціонів в Ухані, чекають на евакуацію. Їх закрили у гуртожитку.

Вони кажуть, що мають мало їжі і просять забрати їх додому. Коли українців вивезуть з Китаю, невідомо.

11 лютого у МОЗ заявили, що евакуації не буде доти, доки в Україні все не підготують, щоб прийняти евакуйовних на карантин.

Українка Олександра Волкова, яка також живе в Ухані, обурюється - чому підготовку до евакуації почали так пізно.

Під замком у гуртожитку

20 українців жили і працювали за контрактом у великому парку розваг Happy Valley (Щаслива долина) в Ухані.

"До Уханя ми приїхали з Кривого Рогу, щоб працювати танцюристами. У нас є своя програма, костюми. Ми брали участь у парадах, шоу", - розповідає BBC News Україна одна з танцюристок Вікторія Рудько.

Копирайт изображения фото з особистого архіву Image caption Вікторія Рудько каже, що її колеги згодні на карантин вдома, але їх не забирають

Контракт мав уже скоро закінчуватися, коли Ухань став епіцентром спалаху коронавірусу. У місті запровадили карантин. З 23 січня парк розваг закрили, а потім у гуртожитку закрили і їх.

"Нам спочатку сказали просто залишатися в гуртожитку. Потім гуртожиток взагалі закрили. Іноді випускають вийти за продуктами, але магазини навколо теж закриті. Їжі у нас мало, годують раз на день погано", - розповіла дівчина.

Після повернення з магазину їм на вході міряють температуру.

За її словами, по місту ходять військові, перевіряють, щоб ніхто не виходив на вулицю, штрафують, якщо побачать без маски.

"На вулиці зараз практично немає людей. Всі уникають одне одного", - розповідає Вікторія.

"Тут страшно бути"

Вікторія каже, що українці давно зібрали речі і чекають на евакуацію.

Напередодні українська влада заявляла, що українців з Уханя заберуть 11 лютого. Проте 11 лютого повідомили, що евакуації не буде.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на брифінгу в Києві заявила, що українців не забиратимуть, поки в Україні все не буде готове, щоб їх прийняти на карантин.

Також чиновниця повідомила, що евакуації не буде, поки українці не підпишуть згоду на карантин.

Копирайт изображения Фото з особистого архіву Image caption Українці просять забрати їх з Китаю

Однак Вікторія каже, що всі українці з її гуртожитка таку заяву давно підписали. Вони постійно перебувають на зв'язку з посольством, але там не знають, коли їх евакуюють.

"Ми хочемо звернутися до міністра і сказати, що всі, хто хоче повернутися додому, дали згоду і заповнили всі форми для проходження 14-денного карантину в Україні", - розповів BBC News Україна В'ячеслав Демков, який також чекає на евакуацію в цьому ж гуртожитку в Ухані.

"Нам кожного разу говорять щось інше, то немає грошей, то немає в Україні місця, то літак затримується", - обурюється інша українка Анастасія Коломієць.

"До сьогодні паніки ще не було, ми вірили, що нас заберуть. Але сьогодні зранку, коли нас мали забрати, а потім все скасували, це був край. Всіх громадян інших країн евакуювали. У мене є знайомий з Австралії, їх забрали. Всіх евакуювали давно, а нас, що не можуть? Про нас ніби забули", - розповідає Вікторія..

"Люди пишуть в інтернеті, що нас не треба евакуювати, бо ми будемо якоюсь загрозою для України. Але ж поки ми всі здорові, нас треба евакуювати, бо ми не знаємо, що буде завтра. Ситуація в Ухані все гірше і гірше. Тут просто страшно бути", - додає вона.

"У нас опускаються руки"

Українка Олександра Волкова, яка також проживає в Ухані, розповіла ВВС News Україна схожу історію: вже кілька тижнів вона чекає на евакуацію, але її все відкладають.

Дівчина три місяці працювала в Ухані моделлю і наприкінці лютого вже мала летіти додому. Проте місто стало епіцентром коронавірусу і опинилося у жорсткій ізоляції.

"Сьогодні нас мали вивезти, але все скасували. У мене просто опускаються руки. Через технічні причини Україна вже три тижні не може витягнути своїх співгромадян", - розповіла Волкова.

Копирайт изображения Олександра Волкова Image caption Олександра приїхала в Китай по робочій візі і опинилася заблокованою в Ухані

За її словами, посольство вже підготувало транспорт, щоб довезти людей до аеропорту, вислало матеріальну допомогу для продуктів першої необхідності. Люди підписали заяву, що згодні на двотижневий карантин, але евакуавцію знову відклали.

Вона говорить, що ситуація з кожним днем погіршується, кількість хворих збільшується і дедалі більше ризиків захворіти.

"Наш уряд все ще говорить "чекайте". Уряд, напевно, не розуміє, що чим довше ми будемо тут, тим гірше. Уже нікого буде рятувати. У моєму районі вже є кілька хворих, хоча до цього тут було відносно спокійно", - розповіла Волкова.

Тим часом, тільки за минулу добу в Китаї коронавірусом заразилися 2,4 тисячі людей, а за весь час від початку спалаху від вірусу померли 1 016 людей.

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