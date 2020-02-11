Звільнення Богдана. Що зміниться для України і яку владу матиме Єрмак
Володимир Зеленський сьогодні звільнив очільника Офісу президента Андрія Богдана і призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака.
Кілька місяців Андрія Богдана називали людиною, яка має найбільший вплив у новому керівництві країни, соцмережі палко реагували на фотографії, на яких він щось шепоче на вухо Володимиру Зеленському, і навіть створювали меми на цю тему.
Українські політологи та соціологи розповіли BBC News Україна, що могло призвести до відставки Богдана і які наслідки матиме призначення Єрмака для управління країною та перемовин з Росією.
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По-перше, кількість скарг на Богдана перейшла в якість ставлення до нього. Очевидно, Зеленському просто набридло слухати скарги.
По-друге, я не вважала, що вплив Богдана на Зеленського - це вплив Коломойського, скоріше за все, це не так. Просто Богдан дуже скандальна фігура, яка псувала відносини з оточенням Зеленському, і президенту набридло слухати їхні скарги.
Водночас ця подія слугуватиме для остаточного припинення підозр у впливі Коломойського на Зеленського, і саме так це будуть доносити до міжнародних партнерів.
Я не думаю, що для України це щось якісно змінює. Нещодавно сам Зеленський зізнавався, що йому важко довіряти людям не зі свого оточення. З самого початку, він оточений людьми, яким особисто довіряв, або людьми, яким це оточення довіряло.
Зараз це трохи змінюється, є намагання якихось об'єктивних призначень. Проте, поки що найближче оточення - це ті, кому Зеленський особисто довіряє, з якими пов'язаний давніми дружніми або робочими відносинами.
Ця ситуація не дуже відрізняє його від попередників. Будь-кого з них оточували свої люди з політиків, і це не так впадало в очі. А коли призначають людей, які не мають відношення до політики, це навпаки впадає в очі.
Анатолій Октисюк
Експерт Дому демократії
Відбулося перезавантаження на рівні довірених осіб.
Перша причина - бажання перезапустити мінський процес, чим і займається Єрмак.
Друга причина - демонстрація Зеленського західним партнерам, що він йде від Коломойського, звільняється від токсичних людей.
Третя причина - більша концентрація влади в руках найближчого оточення. Єрмак - довірена особа президента. Зеленський з політика, який обіцяв бути відкритим, трансформується в політика, який дедалі більше занурюється в теплу ванну.
Відставка Богдана означає, що Єрмак буде ще більше займатися зовнішньою політикою, Офіс президента стане тіньовим МЗС. І водночас Єрмак займатиметься бізнесовими питаннями.
В Україні збільшуватиметься роль неформальної політики. Ми повертаємося в часи Кучми, коли ухвалення рішень було закритим, з консультаціями з олігархами.
І основний ризик надалі - зближення з Росією. Ми не знаємо, що Єрмак обіцятиме в обмін на модифікацію мінських угод.
Очевидно, були різні кулуарні протистояння на рівні Офісу президента. Я не знаю подробиць, але, ймовірно, ці конфлікти стали настільки глибокими, що президент вирішив їх розв'язати таким чином.
Можливо, у рішенні замінити Богдана на Єрмака зіграла роль і попередня співпраця, і питання більшої довіри. Єрмак вже багато разів озвучував, що є людиною, особисто відданою Зеленському.
Також, ймовірно, відбувся відхід від ототожнення Зеленського з впливом Коломойського.
Подивимося, які це матиме наслідки з точки зору функціонування Офісу президента.
Богдан був людиною більш адміністративно зануреною, а Єрмак, принаймні у масовій свідомості, не асоціюється з командною роботою.
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