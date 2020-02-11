Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Богдан (ліворуч) протримався на посаді менш як дев'ять місяців. Чому його замінили на Андрія Єрмака (в центрі) і яку він матиме владу

Володимир Зеленський сьогодні звільнив очільника Офісу президента Андрія Богдана і призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака.

Кілька місяців Андрія Богдана називали людиною, яка має найбільший вплив у новому керівництві країни, соцмережі палко реагували на фотографії, на яких він щось шепоче на вухо Володимиру Зеленському, і навіть створювали меми на цю тему.

Українські політологи та соціологи розповіли BBC News Україна, що могло призвести до відставки Богдана і які наслідки матиме призначення Єрмака для управління країною та перемовин з Росією.

Image caption Соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

По-перше, кількість скарг на Богдана перейшла в якість ставлення до нього. Очевидно, Зеленському просто набридло слухати скарги.

По-друге, я не вважала, що вплив Богдана на Зеленського - це вплив Коломойського, скоріше за все, це не так. Просто Богдан дуже скандальна фігура, яка псувала відносини з оточенням Зеленському, і президенту набридло слухати їхні скарги.

Водночас ця подія слугуватиме для остаточного припинення підозр у впливі Коломойського на Зеленського, і саме так це будуть доносити до міжнародних партнерів.

Я не думаю, що для України це щось якісно змінює. Нещодавно сам Зеленський зізнавався, що йому важко довіряти людям не зі свого оточення. З самого початку, він оточений людьми, яким особисто довіряв, або людьми, яким це оточення довіряло.

Зараз це трохи змінюється, є намагання якихось об'єктивних призначень. Проте, поки що найближче оточення - це ті, кому Зеленський особисто довіряє, з якими пов'язаний давніми дружніми або робочими відносинами.

Ця ситуація не дуже відрізняє його від попередників. Будь-кого з них оточували свої люди з політиків, і це не так впадало в очі. А коли призначають людей, які не мають відношення до політики, це навпаки впадає в очі.

Анатолій Октисюк

Експерт Дому демократії

Відбулося перезавантаження на рівні довірених осіб.

Перша причина - бажання перезапустити мінський процес, чим і займається Єрмак.

Друга причина - демонстрація Зеленського західним партнерам, що він йде від Коломойського, звільняється від токсичних людей.

Третя причина - більша концентрація влади в руках найближчого оточення. Єрмак - довірена особа президента. Зеленський з політика, який обіцяв бути відкритим, трансформується в політика, який дедалі більше занурюється в теплу ванну.

Відставка Богдана означає, що Єрмак буде ще більше займатися зовнішньою політикою, Офіс президента стане тіньовим МЗС. І водночас Єрмак займатиметься бізнесовими питаннями.

В Україні збільшуватиметься роль неформальної політики. Ми повертаємося в часи Кучми, коли ухвалення рішень було закритим, з консультаціями з олігархами.

І основний ризик надалі - зближення з Росією. Ми не знаємо, що Єрмак обіцятиме в обмін на модифікацію мінських угод.

Image caption Аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень

Очевидно, були різні кулуарні протистояння на рівні Офісу президента. Я не знаю подробиць, але, ймовірно, ці конфлікти стали настільки глибокими, що президент вирішив їх розв'язати таким чином.

Можливо, у рішенні замінити Богдана на Єрмака зіграла роль і попередня співпраця, і питання більшої довіри. Єрмак вже багато разів озвучував, що є людиною, особисто відданою Зеленському.

Також, ймовірно, відбувся відхід від ототожнення Зеленського з впливом Коломойського.

Подивимося, які це матиме наслідки з точки зору функціонування Офісу президента.

Богдан був людиною більш адміністративно зануреною, а Єрмак, принаймні у масовій свідомості, не асоціюється з командною роботою.

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