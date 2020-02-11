Кінопродюсер замість адвоката Коломойського. Що означає заміна Богдана на Єрмака

Копирайт изображения Zelensky Twitter Image caption З команди Володимира Зеленського звільнений один з його найближчих соратників

Президент Володимир Зеленський звільнив голову свого офісу Андрія Богдана, який донедавна вважався однією з найвпливовіших людей країни.

Колишнього адвоката олігарха Ігоря Коломойського на цій посаді змінив колишній юрист і кінопродюсер Андрій Єрмак - помічник президента, який організовував зустріч Зеленського з Путіним та обміни полоненими з Росією і Донбасом.

BBC News розбирається, що могло стати причиною заміни у ближньому колі Володимира Зеленського та що змінить рокіровка двох Андріїв.

Що сталося

Чутки про можливе звільнення Андрія Богдана з посади голови президентського офісу почали активно ширитися в українських анонімних телеграм-каналах у понеділок ввечері.

Про відставку найближчого соратника Володимира Зеленського повідомлялося не вперше: у серпні минулого року інтернет-ЗМІ поширювали навіть фотографію заяви Богдана про відставку за власним бажанням. Однак тоді звільнення так і не відбулося: Зеленський пояснив, що такі заяви написали всі без винятку члени його команди, - за крісла, мовляв, ніхто не тримається.

Але трепер, у вівторок вранці, указ про відставку Богдана опубліковали на сайті президента.

"Зміна керівника Офісу президента жодним чином не вплине на політичний курс держави", - йдеться в заяві, опублікованій у Facebook Офісу президента України.

Українські ЗМІ останнім часом часто повідомляли про дедалі більші тертя між головою Офісу президента і помічником президента Андрієм Єрмаком, який у результаті і став наступником Богдана.

Публічно Богдан і Єрмак заперечували конфлікт між ними, але за кілька днів до цього кадрового рішення на тему суперечок у команді висловився сам Володимир Зеленський.

"Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, адже у них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. ​​Тому що ти не можеш жити у постійному конфлікті. Ось і все", - сказав президент в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Копирайт изображения NurPhoto Image caption Андрій Богдан говорив, що для його відставки власного бажання мало, цього повинен захотіти і сам глава держави

Як би там не було, з певного моменту Андрій Єрмак, що спочатку займався швидше найделікатнішими дорученнями Зеленського у сфері зовнішньої політики, почав проявляти інтерес і до внутрішньої політики, яка вважалася вотчиною Андрія Богдана.

Інтернет-видання "Українська правда" називає одним з яскравих прикладів суперництва двох Андріїв "казус Кличка".

Минулого року Андрій Богдан не приховував бажання змістити Віталія Кличка з посади голови Київської держадміністрації. Утриматися на цій посаді ексбоксеру допомогло заступництво Андрія Єрмака, запевняли журналісти.

Сам Єрмак заперечує свою роль у долі Кличка й каже, що остаточні кадрові рішення ухвалює президент.

До цього кадрового рішення Зеленського могло підштовхнути і просте зіставлення реальних результатів Єрмака і Богдана у проєктах, які вони вели на верхівці влади.

В активі Єрмака - успішно організовані обміни полоненими, він - ключовий комунікатор Зеленського з Росією і США. Він супроводжував Зеленського на нещодавній зустрічі з Папою Римським, який назвав українського лідера "президентом миру". На нього, за запевненнями ЗМІ, орієнтуються відразу кілька призначених останнім часом губернаторів.

А про успіхи Андрія Богдана останнім часом чути менше. Минулої осені він говорив, що ухвалення стратегічно важливого закону про землю можливе ще до 1 грудня - в результаті Рада почала його розгляд лише минулого тижня й дебати з цього приводу триватимуть ще не менше кількох тижнів.

З журналістами він давно посварився, заявивши, що нова влада ефективніше комунікує з суспільством за допомогою роликів у соцмережах. На Заході до Богдана ставляться з упередженням як до колишнього юриста одіозного олігарха Ігоря Коломойського - показово, що глава офісу президента не був присутній на зустрічі з Дональдом Трампом під час візиту Зеленського до США.

З Росією - теж не склалося. В інтерв'ю BBC News восени минулого року він зізнався, що набирав главу адміністрації президента Росії Антона Вайно "разів п'ять", але розмови так і не сталося.

Нарешті, до відставки Богдана може бути причетний і нещодавній скандал з прослуховуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. В анонімному телеграм-каналі був викладений запис наради прем'єра з керівниками Нацбанку та Мінфіну. Її учасники критично висловлювалися про компетенції президента Зеленського.

Співрозмовники BBC News розповідали, що президент і до того вкрай нервово реагував на зливи та фейки, що ширилися в інтернеті через подібні канали, але у цьому випадку Зеленський дав силовикам два тижні на встановлення винуватих у прослуховуванні Гончарука.

За два тижні вони провели обшуки в одній з продакшн-компаній, що співпрацює з телеканалом "1+1" Ігоря Коломойського - з коментарів правоохоронців випливало, що монтаж і завантаження записів в інтернет, ймовірно, проводилися саме звідти. Політологи одразу заговорили про можливе охолодження відносин між президентом та одним із найвпливовіших олігархів України.

Ким був Богдан

Андрій Богдан був одним із дуже небагатьох членів команди українського президента, який до обрання Зеленського на цю посаду мав солідний досвід політичної діяльності. Сам про себе він говорив, що за останні 15 років брав участь у всіх виборах, які проходили в Україні - як юрист, штабіст і навіть кандидат у депутати.

Сам себе Богдан описував як давнього особитого друга Володимира Зеленського, а в одному з інтерв'ю розповів, що саме він переконав популярного коміка балотуватися в президенти.

Під час президентської кампанії 2019 року Богдан займався юридичними питаннями в штабі Зеленського. У "зливах" листування між штабістами нинішнього президента, що з'явилися у медіа напередодні виборів, про Богдана говорили як про "куратора Коломойського", проте в команді Зеленського цю зв'язку послідовно заперечували.

Зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським були й до останнього часу залишалися однією з головних проблем Богдана. У кінці 2016 року Україна націоналізувала "Приватбанк", що належав Коломойському, і незабаром олігарх оскаржив це рішення в судах.

Богдан був адвокатом Коломойського у цих процесах, і, вже будучи членом команди Зеленського, заявляв, що з юридичної точки зору націоналізація проводилася "з великими порушеннями закону".

Оскільки рішення про націоналізацію цілком підтримували західні партнери Києва, вони насторожено ставилися до того, що найближчий соратник бізнесмена стане правою рукою недосвідченого в державному управлінні нового президента України.

Співрозмовники BBC News говорили, що саме близькість до Коломойського стала причиною відсутності Богдана на особистій аудієнції Зеленського і Трампа восени минулого року.

Проте Богдан був призначений главою адміністрації Зеленського - він заявив при цьому, що дистанціюється від усіх процесів по "Приватбанку".

І спочатку Богдан став ключовою ланкою у системі управління державою, яку вибудовувала нова влада на Банковій.

Копирайт изображения Mykhailo Markiv

За підсумками 2019 року журнал "Фокус" назвав Андрія Богдана другою найвпливовішою людиною України - після президента. Однак часом здавалося, що голова офісу Зеленського може навіть дати своєму шефу фору.

Бувало, що під час нарад у регіонах України Богдан запросто переривав Зеленського. На інших публічних заходах Богдан настільки відверто щось підказував або вказував президенту, що про це жартував навіть "95 квартал".

Стиль комунікації Богдана був специфічним: наприклад, на одній із закритих зустрічей глави офісу президента з журналістами одна з учасниць попросила чиновника припинити матюкатися.

Саме Богдана називали ідеологом "турборежиму" - радикальних кадрових, законодавчих та управлінських реформ, що проводилися органами держвлади у найкоротші терміни, нехай і з певними процедурними порушеннями.

Стосунки Богдана з президентської фракцією "Слуга народу" у Верховній Раді складно було назвати безхмарними. Анонімний депутат від цієї партії поскаржився журналісту "Української правди": мовляв, в офісі президента ставляться до нас як до ручних тваринок. Богдан не залишився у боргу: в інтерв'ю BBC News він заявив, що в рядах "Слуги народу" є "божевільні, психічно хворі люди": "Хтось відчуває себе тваринкою - що ж ми можемо зробити?"

Різниця у підходах до державного управління між Богданом та іншими членами команди Зеленського стала однією з причин першої великої відставки на верхівці нової влади - відходу з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони Олександра Данилюка у вересні минулого року.

А ще Богдан не приховував свого, м'яко кажучи, прохолодного ставлення до журналістів і до комунікації президента з традиційними медіа.

"Ми спілкуємося з суспільством без журналістів", - заявляв він "Радіо Свобода". А в інтерв'ю BBC News називав журналістику "четвертою владою, глибоко корумпованою, як і сама держава".

Хто такий Єрмак

Новому голові офісу президента України 48 років. Він називає себе другом Володимира Зеленського. За освітою Єрмак юрист-міжнародник, з кінця 90-х займався проблемами авторського права. Став продюсером декількох фільмів, один з яких - українсько-словацька стрічка про контрабандистів "Кордон" - навіть номінувалася на "Оскар", щоправда, від Словаччини.

Після приходу Зеленського до влади Єрмак отримав крісло помічника президента без певного кола обов'язків, представленого широкій громадськості.

Проте співрозмовники BBC News говорять, що однією з ключових проблем членів нової команди стала їхня недовіра до багатьох представників української дипломатії: їх вважали "людьми Порошенка". Тому Андрій Єрмак як людина з освітою міжнародника і знанням англійської став своєрідним виконавцем найделікатніших зовнішньополітичних доручень Володимира Зеленського.

Саме він влітку минулого року в Мадриді зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані й обговорював з ним актуальні питання українсько-американських відносин - зокрема, можливе розслідування Києвом діяльності сина ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена.

Копирайт изображения OLGA SHYLENKO Getty Image caption Колишній кінопродюсер Андрій Єрмак спочатку займався зовнішньополітичними дорученнями Володимира Зеленського, проте поступово його вплив поширився і на внутрішню політику

Він же вів непублічні переговори про обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся у вересні минулого року. Тоді до Києва повернулися, зокрема, режисер Олег Сенцов і моряки із затриманих у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки кораблів. До Росії, в свою чергу, поїхали журналіст Кирило Вишинський і обвинувачений у причетності до катастрофи малайзійського "Боїнга" на Донбасі Володимир Цемах.

Андрій Єрмак грав ключову роль у переговорах про організацію зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" у Парижі в грудні минулого року. Судячи з його заяв, зараз він бере участь у підготовці наступного етапу обміну полоненими між Києвом і Донбасом.

Своє спілкування з російським візаві - головним переговорником по українській проблематиці, заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком - він називає конструктивним: мовляв, той більше налаштований на діалог, ніж його попередник Владислав Сурков.

Співрозмовники BBC News говорять, що методи Єрмака (він досить далекий від традиційної дипломатії, і у своїй діяльності часто не спирається на команду МЗС, надаючи перевагу неформальним переговорам перед дипломатичним церемоніалом) привели до неприйняття його частиною українського дипкорпусу.

Більше того, медіа регулярно повідомляли, що Єрмак може змінити на посаді нинішнього міністра закордонних справ Вадима Пристайко. Зараз ці чутки, очевидно, стають неактуальними, проте оглядачі вже задаються питанням, чи зможе Єрмак поєднувати публічні обов'язки глави президентського офісу і непублічність головного київського парламентера з питань врегулювання на Донбасі.

Що буде далі

На момент публікації статті це кадрове рішення особисто не прокоментували ні Володимир Зеленський, ні Андрій Єрмак, а з короткого повідомлення у Facebook Офісу президента незрозуміло, чого саме очікувати після відставки одного з найвпливовіших членів команди українського лідера.

Не виключено, що перестановки в адміністрації Зеленського продовжаться: частина її верхівки орієнтувалася особисто на Богдана.

Якщо брати ширше, то 14 лютого має відбутися неформальний звіт уряду перед президентом. Члени команди Зеленського прогнозують, що за його підсумками може частково оновитися кадровий склад Кабінету Міністрів, вони не виключаюють навіть відставки прем'єра Олексія Гончарука. Новий шеф офісу президента, напевне, буде причетним до цих потенційних кадрових рокіровок.

Чим буде займатися після відставки Андрій Богдан: чи візьме відпустку після дев'яти місяців не найбільш вдячної роботи або повернеться у команду Ігоря Коломойського, конфлікт з яким у свіжому інтерв'ю допустив Володимир Зеленський?

Копирайт изображения Mykhailo Markiv Image caption Восени минулого року Андрій Богдан у своєму робочому кабінеті запевняв BBC News, що після відставки на нього чекає комфортне, веселе і радісне життя

У минулому році в інтерв'ю BBC News Андрій Богдан зізнавався, що чого-чого, а відставки не боїться.

"Для мене перехід знову у стан адвокатури - це настільки швидко і багато разів відбувалося, що на наступний день я був у офісі й активно працював. Після Офісу президента - так я у будь-який момент! У мене за межами Офісу президента дуже комфортне, веселе і радісне життя ", - говорив Богдан.

Але поки що Facebook вже колишнього глави Офісу президента, в якому раніше оперативно з'являлися "фотожаби", меми і жарти на актуальні теми політичного життя України, мовчить.

Останній публічний допис Богдана у цій соцмережі датований серединою січня й складався з одного слова: "Скукатіща" (саме так в оригіналі).

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