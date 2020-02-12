Єрмак оголосив війну телефонному праву. Перші заяви нового очільника ОП

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Новопризначений голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ставить за мету припинити інтриги у владі й боротися з "телефонним правом".

На першій зустрічі з журналістами він пообіцяв, що "все буде прозоро і чесно".

"Я буду робити все, щоб головним принципом роботи в ОПУ була комфортна і професійна атмосфера, колективна робота однодумців. Я зроблю все, щоб ніякого телефонного права, ніякого втручання у державні процеси, ніяких інтриг", - заявив Андрій Єрмак.

Про війни й плітки

Він також подякував своєму попередникові Андрію Богдану, назвавши його професіоналом.

"Попри багато пліток, багато інформації про якісь війни, що у нас тут відбувалися, я дуже хотів би подякувати Андрію Богдану за той внесок, ту роботу, яку він тут провів. Він дійсно дуже фахова і професійна людина", - сказав новопризначений керівник ОПУ.

На запитання, чи планує він ініціювати звільнення посадових осіб в Офісі президента, Андрій Єрмак запевнив, що наразі таких планів у нього немає.

"Я людина, налаштована на плідну, колективну, ефективну роботу. Один день лише минув, я планую ближчим часом зустрітися з усіма працівниками. Поки що планів когось міняти, проводити ротації у мене немає", - сказав він.

Копирайт изображения Facebook Андрій Єрмак Image caption Андрій Єрмак (праворуч) до призначення на посаду керівника ОПУ був помічником президента Володимира Зеленського

Про вибори на Донбасі у жовтні

"Я завжди казав і кажу, що це мрія - провести вибори на всій території України у жовтні цього року, включно з Донбасом. Але, безумовно, є умови, без виконання яких вибори неможливі", - сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що українська влада готова виконати усі домовленості, що були досягнуті на міжнародних зустрічах. За його словами, існує чіткий план, без виконання якого вибори на Донбасі неможливі.

"Я ще раз повторю: відповідно до українського законодавства, вибори провести неможливо, якщо на території України є будь-які іноземні військові угруповання, будь-які озброєні люди і якщо кордон не під контролем української влади. А вибори ми плануємо провести на 100% відповідно до українського законодавства", - запевнив голова ОПУ.

На запитання про можливі компроміси під час переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі, Андрій Єрмак сказав, що "вони, безумовно, можливі лише під час переговорів".

Окрім того, він заявив, що готовий говорити "з усіма патріотичними, адекватними, розумними силами в Україні" про шляхи врегулювання кризи на Донбасі.

"Якщо треба буде, то 20, 30 разів я буду говорити про те, що таке формула Штайнмаєра, який наш план. Але це мають бути сили дійсно патріотичні, налаштовані на інтереси України", - додав очільник ОПУ.

Коментуючи висловлювання лідера фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що Україна могла б відновити постачання прісної води до Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу, Андрій Єрмак запевнив, що не спілкувався на цю тему з депутатом, але має намір зробити це ближчим часом.

Він запевнив, що такі твердження - особиста думка Давида Арахамії.

Про контакти з Кремлем і Козаком

Андрій Єрмак заявив, що з новопризначеним заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, якого називають відповідальним за український напрямок, також "ніколи" не обговорював питання постачання води до Криму.

Він також запевнив, що не контактував з Козаком після його призначення 24 січня 2020 року. При цьому сподівається, що така можливість буде.

На запитання про імовірність зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна ближчим часом, до чергового саміту у "нормандському форматі", пан Єрмак запевнив, що "це рішення ухвалюватиме президент".

"Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна і може стати кроком щодо отримання результатів від перемовин у нормандському форматі - ми не виключаємо, що така зустріч відбудеться. Але поки що ніяких домовленостей, ніяких розмов на цю тему не було", - сказав Андрій Єрмак.

Про свободу ЗМІ

Голова ОПУ також заявив, що і президент Володимир Зеленський, і Офіс президента України "будуть гарантом свободи слова і незалежності медіа".

Він сказав, що не знайомий з проєктом закону, який підготувало Міністерство культури і проти якого протестують журналісти.

Цей документ, що, за задумом авторів, покликаний боротись з дезінформацією, передбачає нові правила роботи журналістів, які можуть повністю змінити медійне середовище України.

"Але ніяких законів, які б якимось чином обмежили права журналістів, не приймуть. Це робота Верховної Ради, але, безумовно, ми будемо стежити за нею. Я хочу вас заспокоїти і офіційно заявити: президент завжди буде гарантом свободи слова в країні. Для нього це особиста справа, а відповідно, це справа і Офісу президента", - сказав Андрій Єрмак.

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