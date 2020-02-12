Вода в Крим за Донбас: Разумков каже, що жодних перемовин немає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Давид Арахамія виступав за постачання води в Крим

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що він погодився б на компроміс щодо Криму, якби Росія відвела свої війська з Донбасу.

Ці слова одного з провідних членів команди Володимира Зеленського збурили український політикум, а представники Меджлісу кримськотатарського народу вже назвали це "здачею народу".

Спікер парламенту Дмитро Разумков вже заявив, що жодних перемовин про це Україна не веде.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак каже, що ще не спілкувався з Арахамією щодо цієї скандальної заяви.

Тиждень тому про неможливість подачі води у Крим заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

Останніми тижнями з Криму надходить все більше повідомлень про нестачу води.

До 2014 року значну частину води до Криму подавали з Дніпра через Північно-Кримський канал, проте після анексії Україна перекрила канал постачання води.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Росія ініціювала перемовини про постачання води.

12 серпня постійний представник анексованого Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що російська влада півострова має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною щодо пропуску на півострів вод Дніпра.

Наприкінці січня Давид Арахамія у Давосі зробив гучну заяву, що Україна може припинити гармонізувати законодавство з ЄС згідно з Угодою про Асоціацію. Вона також викликала політичний скандал в Україні.

Вода в Крим в обмін на Донбас

Під час ефіру на телеканалі "Прямий" ведучий Матвій Ганапольський запитав у Давида Арахамії, чи піде Україна на поступки Путіну, якщо той зажадає подати воду в Крим в обмін на поступки щодо Донбасу.

"Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу в перемовинах по Донбасу, моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом.... Я б на таке пішов. Водою в Криму так чи інакше користуватимуться громадяни України", - заявив пан Арахамія.

Ведучий уточнив, які це мають бути поступки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перекритий Північно-Кримський канал

"Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, а ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - додав пан Арахамія.

На цю заяву майже одразу відреагував керівник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Меджліс давно займає принципову позицію про неможливість постачання природніх ресурсів до Криму до повернення його Україні. Хоча самі кримські татари також страждають від нестачі води.

У коментарі UA.Першому пан Чубаров нагадав, що вода з каналу потрібна Росії для розвитку півострова як військового форпосту, будівництва військових комунікацій та розвитку сільського господарства.

"Якісь "арахамії" будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі припускає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч", - вважає пан Чубаров.

А намір подати воду в обмін на щось він вважає "продажем".

"Ми ніколи не припускаємо того, що держава може нас продати за воду… Будь-які комбінації щодо Донецька, а замість цього ми пускаємо воду - цього не можна робити".

На початку лютого представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич запевняв, що Україна не планує відновлювати постачання води по Північно-Кримському каналу в анексований Крим.

"У зв'язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов'язаного з цим "візиту комісії з Києва", відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", - повідомив тоді чиновник.

Слова Арахамії вже прокоментував новий голова Офісу президента Андрій Єрмак, який відповідальний за перемовини з Росією.

"Що стосується заяви Арахамії, вчора був важкий день. Мав змогу прочитати заяву в Інтернеті, сподіваюсь, побачу Давида і спитаю, що він мав на увазі.", - ухилився від відповіді Єрмак щодо води.

При цьому він уточнив, що ще не спілкувався зі своїм російським візаві Дмитром Козаком.

Спікер парламенту Дмитро Разумков стверджує, що Україна жодних перемовин щодо води в Крим не веде.

"Наскільки мені відомо, перемовин з РФ та так званими представниками тимчасово окупованих територій і, тим більше Криму, не ведуть. Говорити про це гіпотетично буде некоректно", - повідомив Дмитро Разумков.

Втрата Криму?

У мережі емоційно відреагували на слова Арахамії.

Політик Борислав Береза у Facebook написав, що подача води до Криму назавжди позбавить Україну шансів повернути півострів.

"Подавши воду в Крим він ставить хрест на поверненні анексованого півострова та реалізує одну з цілей Путіна. Спочатку він каже, що не треба синхронізувати українське законодавство з європейським, а тепер ляпнув, про те, що можна і воду в Крим пустити. Путіну це подобається", - написав політик.

Письменник Андрій Курков пожартував у Facebook, що з таким успіхом можна дозволити російським військам охороняти Дніпро по всій довжині, щоб вода до Криму гарно доходила.

Колишній в'язень Ільмі Умеров, якого обміняли та повернули з ув'язнення в Криму до України, запитав у Давида Арахамії, як і з ким підпишуть договір про постачання води в Крим.

"Україна постачає воду в 83-й регіон РФ, Республіку Крим? Це пряме визнання юрисдикції Росії в Криму", - написав пан Умеров.

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