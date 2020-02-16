Нова супер'їжа. Жабуриння не бажаєте?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зелене смузі

Є люди, які готові платити чималі гроші за суперфуди, свідчать маркетологи.

Скажімо, за ставкове жабуриння. Як вам така страва? Збуджує апетит?

Не лякайтеся, ніхто не змусить вас самостійно діставати його з води. Найімовірніше, вам подадуть яскраво-зелений кекс чи смузі морського відтінку.

Замисліться: населення Землі зросте до 2023 року до 8 мільярдів (дані ООН), але останні дослідження показують, що наша планета здатна нормально прогодувати лише 3,4 мільярда людей. Що ж робити іншим?

Щоб уникнути глобального дефіциту їжі, людині доведеться порушити свої межі.

Ось так і скромне ставкове жабуриння може стати у пригоді.

Чи зможе світ мікроводоростей і ціанобактерій допомогти нагодувати населення земної кулі, що постійно збільшується, чи це чергова харчова примха?

Розглянемо все по черзі.

Мікроводорості та ціанобактерії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спіруліну додають до раціону космонавтів

Мікроводорості - це одноклітинні мікроорганізми, що живуть у солоній або прісній воді та живляться за допомогою фотосинтезу (процесу перетворення сонячного світла на біологічну енергію).

Ціанобактерії, або Cyanophyta, - також водні та фотосинтетичні мікроорганізми.

За структурою вони однакові, але мікроводорості - складніші за ціанобактерії, і фотосинтез у них відбувається по-різному.

Земля містить величезне розмаїття мікроводоростей, але як харчові добавки найчастіше використовують хлорелу та спіруліну.

Instagram-сенсація

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спіруліну зазвичай пропонують у вигляді порошку або таблеток

Кілька років тому #spirulina стала сенсацією соціальних медіа.

Мільйони людей ділилися рецептами смузі, які завдяки спіруліні мали розкішний смарагдовий колір.

Це був новий суперпродукт.

Спіруліну та хлорелу можна було купити у вигляді порошку або таблеток. Виробники вказували, що вони багаті на вітаміни, мінерали, залізо та білок.

Користь мікроводоростей розуміли ще ацтеки Елісон Сміт, професорка Кембриджського університету

У лондонському ресторані Yeotown Kitchen спіруліну і хлорелу додають майже до всіх страв.

Там ви можете спробувати зелене печиво, морозиво без молока, зелені енергетичні кульки і чізкейк з блакитною спіруліною.

Професорка Елісон Сміт, завідувачка кафедри рослинництва у Кембриджському університеті, одна з провідних вчених світу, пояснює, що водорості вживали в їжу задовго до появи Instagram:

"Є свідчення, що кілька сотень років тому люди в Південній Америці добували спіруліну зі ставків, щоб додати її до свого раціону".

Переваги

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Високий вміст білка робить мікроводорості чудовою веганською альтернативою м'ясу.

Сьогодні їх додають в їжу у невеликій кількості.

Але Ендрю Спайсер, генеральний директор Algenuity, каже, що chlorella vulgaris може замінити яйця у тістечках і макаронах.

Спіруліну можна використовувати для приготування майонезу, оскільки вона за складом нагадує яєчний жовток.

Недоліки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спіруліна має специфічний запах

Будемо відверті: аромат спіруліни сподобається не всім.

"Уявіть запахи у морській гавані - суміш риби, заліза або іншого металу", - пояснює шеф-кухар Саймон Перез.

З кольором також не все так просто. Якщо дати людям зелену хлібину, більшість відмовиться.

До того ж тривають жваві дискусії про те, чи дійсно мікроводорості такі корисні для здоров'я.

І спіруліна, і хлорела містять білок у великій кількості, але не всі науковці погоджуються, що вони є "харчовою відповіддю" на всі наші проблеми.

"Спіруліна містить до 70% концентрованого рослинного білка і більше амінокислот, ніж інші рослинні продукти, - каже дієтолог Ріаннон Ламберт. - Але це не означає, що він кращий за білок тваринного походження".

Як пахне спіруліна? Уявіть запахи морської гавані Саймон Перез, шеф-кухар

Мікроводорості також є джерелом жирних кислот омега-3, які містять докозагексаєнову кислоту (ДГК) рослинного походження.

Але вони менш засвоювані, ніж ті, що містяться в рибі.

Така ж історія з вітаміном В12, який потрібен для енергетичного обміну та адекватної роботи нервової системи.

"B12, що містить спіруліна, не працює, - пояснює Ріаннон Ламберт. - Організм не може ефективно його розщепити".

Їжа майбутнього?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Можливо, не за горами ті часи, коли ми будемо збирати тут врожаї?

Попри деякі недоліки, мікроводорості мають значні переваги.

Населення Землі постійно збільшується, як і площа орних земель. Тому необхідно шукати нові способи нагодувати людей.

На відміну від інших джерел білка, мікроводорості не потребують високоякісних сільськогосподарських земель.

"Їх можна вирощувати у різних місцях. В океанах, ставках і озерах. Навіть у вашому внутрішньому дворику і на снігу", - говорить Елісон Сміт.

Мікроводорості можна вирощувати навіть у космосі та годувати ними космонавтів під час тривалих польотів на Марс.

Додамо смаку

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Отже, вживати мікроводорості - зручна, але для багатьох з нас не дуже приваблива пропозиція. Адже відлякують колір і запах.

Однак є науковці, які кажуть, що цю проблему можна вирішити.

Компанія Algenuity розробляє види водоростей, в яких видаляють молекули хлорофілу, створюючи натомість компонент, що має нейтральні або тонкі кольори й аромати.

"Ми намагаємось здобути веганське джерело білка, який можна додавати до різних видів продуктів, - каже генеральний директор Algenuity Ендрю Спайсер. - Настав час нових можливостей для приготування і вживання їжі".

Чи стануть мікроводорості їжею майбутнього? Це залежить від нас.

То як? Синіх кексів до кави не бажаєте?

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