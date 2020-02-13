Бійка мишей у метро - найкраще фото

Копирайт изображения Sam Rowley/WPY

Усі, хто подорожував лондонським метрополітеном, знають їх - маленьких чорних мишей, які метушаться по платформах та під рейками.

Сем Роулі був настільки зачарований цими підземними гризунами, що провів у метро тиждень, аби "схопити" їх у кадр, розповідає науковий кореспондент ВВС Джонатан Амос.

І однієї ночі він сфотографував двох із них, що буквально билися за кусень їжі, кинутий пасажиром.

Наполегливість Сема принесла результат: він отримав премію глядацьких симпатій - LUMIX People's Choice Award - конкурсу "Фотограф року дикої природи".

Конкурс організовує лондонський Музей природознавства.

Шанувальників цього щорічного конкурсу попросили оцінити деякі з тих робіт, яких не було серед переможців минулого жовтня.

Копирайт изображения Michel Zoghzoghi/WPY Image caption Ягуари зловили анаконду. Фото Майкла Зогжогі

Близько 28 000 людей назвали роботу "Сварка на станції" своїм фаворитом у категорії "найкращий знімок з решти".

Аби зробити ідеальний знімок, Сему Роулі довелося "вистежувати" мишей пізніми вечорами, лежачи на животі.

"Ці миші з метро, наприклад, народжуються і все життя живуть, жодного разу не побачивши сонця, не торкнувшись жодної травинки. З одного боку, це відчайдушна ситуація - бігати по похмурих станціях місяцями, може, рік чи два, а потім померти. І оскільки тут так багато мишей і так мало ресурсів, їм доводиться боротися за щось таке мізерне, як крихта хліба", - розмірковує він.

Копирайт изображения Aaron Gekoski/WPY Image caption Цього орангутанга використовували для шоу. Фото Аарона Гекоскі

Загалом в опитуванні було чотири знімки, які високо оцінили, але вони "трохи не дотягнули" до першого місця.

Серед них: фото нещасного орангутанга, якого експлуатують у шоу, зроблене Аароном Гекоскі; драматичний знімок самки ягуара та її дитинчати, які тягнуть анаконду, зроблений Мішелем Зогжогі; зворушливий портрет рейнджера-охоронця і дитинча чорного носорога, за яким він доглядає, авторства Мартіна Бузори; а також фото білих північних оленів на снігу, зняте Френсісом Де Андресом.

Копирайт изображения Francis De Andres/WPY Image caption Цю групу північних оленів сфотографував Франсіс Де Андрес

Копирайт изображения Martin Buzora/WPY Image caption Зворушливий портрет рейнджера-охоронця та дитинча чорного носорога авторства Мартіна Бузора

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