"Відновила цноту, бо мама вб'є" - чому ‎українки роблять гіменопластику‎

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Відновити цноту і знову стати незайманою - такі операції стають дедалі популярнішими в ‎Україні, кажуть лікарі.

Буває, що дівчата ‎йдуть на це по декілька разів. Водночас причини, які підштовхнули до такого кроку, різні. ‎

BBC News Україна дослідила, чому українські дівчата роблять гіменопластику‎.

‎Боялась мами

‎"У нас так заведено: секс до одруження - це погано. Це гріх. Бо від ‎таких ‎стосунків можна отримати багато проблем: певні травми, захворіти на ‎СНІД ‎чи інші венеричні інфекції, завагітніти, а ще як він з тобою не ‎захоче ‎одружитися, то, вважай, що в тебе назавжди зіпсоване життя…" - розповідає дівчина із невеликого прикарпатського села.

Вона просить не називати свого імені, адже цим можна нашкодити її ‎майбутньому.

Я не зізналась, що в мене був ‎секс. Боялась, що мама мене вб'є Дівчина, яка захотіла залишитися неназваною

Дівчина каже, що про секс з мамою не говорили, часто ходили до церкви, а там казали, що секс до весілля - це ‎гріх.

"Перший секс у ‎мене був у 18 років. Коли я вже стала студенткою. Я ‎любила його, він мене. ‎Ми вважали, що уже достатньо дорослі для цього. Мама ж ‎підозрювала щось не те. Саме тоді вона ‎наполегливо тягнула мене ‎до гінеколога. Хотіла перевірити, чи я ще "дівчинка".

"Я не зізналась, що в мене був ‎секс. Боялась, що мама мене вб'є. Але розуміла, що так легко мені усе це не ‎зійде з рук. Мене будуть цькувати, про ‎мене знатиме все село, люди ‎кепкуватимуть. А мама, якщо не вб'є, то ‎взагалі відвернеться. Це було дуже ‎страшно", - додає вона.

"Я знала, що ‎роблять такі операції. Багато про це ‎читала в інтернеті. Пішла до ‎лікаря і запитала про відновлення цноти. Мені ‎все гарно пояснили, і я ‎наважилась зробити таку операцію. Лише в ‎такий спосіб мама б ні про що не ‎дізналася", - розповідає свою історію одна з дівчат.

Вона позичила гроші у кількох ‎друзів, причини їм не сказала. "Мені ‎зробили операцію і запевнили, що тепер ‎сміливо можу йти до ‎гінеколога і переконувати, що я ні з ким не ‎спала. Так і сталося. Ніхто ні про ‎що не дізнався", - розповідає свою історію одна з дівчат.

Лікарі-‎гінекологи підтверджують, що такі випадки є. В основному це ‎дівчата 18-20 років з невеликих містечок та сіл. ‎

‎"Так, ми таких дівчат оперували. Вони справді приходять через батьків. ‎Поки ‎мама збирається її відвести до гінеколога, дівчинка швиденько біжить ‎до лікаря сама, щоб мама нічого не запідозрила. Я вважаю, що це ‎просто ‎неправильне виховання. Мамі потрібно не залякувати доньку, а ‎нормально ‎пояснити. Або принаймні ‎сприйняти ‎дитину такою, якою вона є", - розповідає акушер-гінеколог, фахівець з ‎гіменопластики ‎Олена Бартловська. ‎

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Психологи ж кажуть, що такі дівчата стають дуже замкнутими. Вони ‎мало ‎спілкуються, невпевнені в собі та залякані. І дуже часто батьки ‎навіть ‎не здогадуються, що є причиною такої поведінки.‎

‎Чому це роблять

Дівчат, які роблять гіменопластику - операцію з відновлення цноти - івано-франківські ‎лікарі ‎поділяють на три категорії:

це дівчата 18+, яких зґвалтували або вони ‎бояться реакції батьків,

дівчата 22 - 27 років, які свідомо ‎обманюють ‎чоловіків задля власної вигоди,

жінки 30+, які роблять це ‎заради розваги й ‎нових відчуттів.

Точну кількість дівчат, які вдалися до такої ‎операції, підрахувати складно. Адже гіменопластику роблять і в державних, і в приватних клініках.

У державних лікарнях такі ‎операції не облікують. Адже це не лікування, а просто жіноча ‎примха. Зробити гіменопластику готові, але розповідати про це - ні.

Частіше такі ‎операції роблять у приватних ‎клініках. Медики зізнаються, що в основному ‎дівчата відновлюють цноту, щоб вийти ‎заміж за іноземця. ‎

На Прикарпатті досить багато студентів-іноземців, особливо, ‎мусульман. ‎Зрозуміло, що деякі з них шукають українок для створення сім'ї. ‎Але релігія ‎їм забороняє одружуватись з тими, які мали ‎статевий акт. Тоді ‎дівчата йдуть на хитрість - роблять операцію з ‎відновлення дівочої пліви, успішно проходять перевірку на цнотливість та ‎створюють щасливі сім'ї.‎

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‎"У мене була дівчинка, яка зустрічається з арабом. У них дуже ‎строго. Після статевого акту чоловік має побачити кров. ‎Дві ‎краплі, чи більше - це вже залежить від фізіології людини. Але арабів ‎так легко не обдуриш. Там має бути опір. Тому я переконую дівчат ‎колоти ‎гіалуронову кислоту, щоб не було провалля", - розповідає акушер-‎‎гінеколог, викладач медичного коледжу Ольга Маковійчук. ‎

Найбільше мені запам'яталась дівчина, яка відновлювала цноту, ‎щоб ‎помститися майбутнім хлопцям Олена Бартловська,, гінеколог

Ймовірно, що у дівчат можуть бути і психологічні проблеми. Траплялося, що відновлювали цноту після зґвалтування. ‎

‎"Я працюю з молоддю у сфері розвитку статевих зносин і ‎контрацепції. ‎Проблем настільки багато, що інколи страшно за дітей. ‎Особливо, ‎коли чуєш про зґвалтування", - розповідає Ольга Маковійчук. ‎

"У мене було два випадки, коли я ‎відновлювала ‎таким дівчатам цноту. Одній було 18 років, іншій - майже 20. ‎У них ‎важка психологічна травма, з ними працюють психологи. ‎Після відновлення ‎цноти дівчині легше це забути". ‎

‎"Найбільше мені запам'яталась дівчина, яка відновлювала цноту, ‎щоб ‎помститися майбутнім хлопцям. Вона розповіла цікаву історію: ‎зустрічалася ‎з хлопцем, обіцяв одружитися, мали активне статеве життя. Хлопець одружуватись ‎не ‎збирався, вони розійшлися. Це породило в ній злість і бажання помсти чоловікам ‎‎- ‎той, хто буде наступним, уже постраждає через попереднього", - пригадує гінеколог Олена Бартловська.

Ще одна категорія тих, які наважились на гіменопластику - це заміжні ‎жінки, ‎нерідко, які народжували дітей.

Тут уже всі розуміють, що це ‎штучно ‎відновлена цнота, але роблять це заради розваги чи нових ‎відчуттів. До ‎прикладу, подарунок чоловікові на день народження. Або щоб ‎утримати ‎коханого від зради. Жінка готова піти на все, щоби зберегти сім'ю, розповідають фахівці. ‎

‎Види та ціна гіменопластики

Франківські лікарі запевняють, що до 18 років не проводять таких ‎операцій. ‎Повнолітні повинні пройти огляд ‎у ‎гінеколога, здати загальний аналіз крові, перевірити кров на ‎згортання і здати аналізи на ВІЛ/СНІД, гепатит та сифіліс. ‎

Гіменопластика ‎буває двох видів: тимчасова, коли перший раз у статеві ‎зносини можна ‎вступити в межах 7 - 10 днів після операції, і ‎довготривала, коли ‎вступити у статевий контакт можна через місяць, рік чи, ‎навіть, 10 років.

У ‎першому випадку краї дівочої пліви просто зшиваються ‎між собою. Через ‎кілька днів шви розсмоктуються. Операція не є складною. ‎Вона триває 5-7 ‎хвилин і вартість починається від 3 тисяч гривень.

У ‎другому випадку ‎відновлення цноти відбувається шляхом ‎зшивання тканин у ‎піхві. Процедура триває близько години. Протягом місяця ‎заборонений статевий ‎акт, адже необхідно, щоб усе гарно зрослось. Якщо ‎дівчина мала більше ‎трьох статевих партнерів, у неї змінюється об'єм піхви. ‎Тоді стінки піхви ‎підколюють спеціальною рідиною, щоб зменшити об'єм. ‎Вартість операції ‎зростає від 5 до 8 тисяч гривень.

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Ціна на такі ‎послуги в Івано-‎Франківську дуже низька. В ‎інших містах ‎України ціна гіменопластики стартує від 10 тисяч гривень. У Києві ‎‎- 10-15 ‎тисяч гривень.

Хоча, ціна залежить і від кваліфікації спеціаліста - ‎чим ‎відоміший хірург, тим вища вартість. За кордоном процедура ‎дуже ‎дорога - від тисячі євро. Тому часто дівчата приїжджають в Україну, щоб зробити такі операції. ‎

‎"Це нормальні речі. Дівчина знайшла собі старого, багатого чоловіка. ‎А ‎йому важливо, щоб вона була незайманою. Тому дівчата роблять ‎таку ‎пластику", - говорять ‎гінекологи. ‎

У великих містах попит на гіменопластику набагато більший. Там ‎черги ‎розписані погодинно. Зрештою, така процедура перетворилася в ‎бізнес: ‎дівчата заробляють цим на життя, а лікарі називають все вищі ‎ціни.

‎Чи безпечно? ‎

Це залежить від багатьох факторів, зокрема, фаховості спеціаліста ‎та ‎відповідного шовного матеріалу. Якщо не робити це під час ‎бактеріального ‎вагінозу чи інших інфекцій - ускладнень не повинно бути. ‎

"Якщо ми використовуємо гіалуронову кислоту для звуження піхви - ‎це ‎не шкідливо. Гіалуронова кислота - природна речовина в ‎організмі ‎людини. До того ж штучно введена кислота самостійно ‎виводиться з ‎організму через кілька місяців. Звичайно, ми даємо відповідні ‎рекомендації ‎жінкам у післяопераційний період - не ходити в сауну, не ‎приймати гарячі ‎ванни та інше. Якщо не дотримуватися цих норм - може ‎бути інфекція", - підсумовує лікар-гінеколог Ольга ‎Собко. ‎

Рідко можуть бути кровотечі - це якщо при операції зачепити ‎судину. ‎Гіменопластику можуть робити навіть косметологи. Але спеціалісти ‎не ‎радять йти до недосвідчених і недипломованих, адже наслідки можуть ‎бути ‎непередбачуваними. ‎

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Громадські активісти переконують, що штучне відновлення цноти не є ‎безпечним, адже, наприклад, мусульманські жінки ризикують стати вигнанками або навіть бути вбитими, якщо їхні наречені або сім'ї дізнаються, що у них був дошлюбний секс. ‎І закликають увесь світ відмовитися від таких операцій.

Жінки, ‎як правило, нікому не розповідають про свої наміри. Про них знає лише ‎лікар.

Прикарпатські ‎медики визнають - гіменопластика може тягти за собою ряд ‎психологічних ‎проблем. У тому числі з боку партнера. Наприклад, якщо чоловік змушує ‎свою дружину зробити гіменопластику заради нових відчуттів, то проблеми, ‎очевидно, в ньому.

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