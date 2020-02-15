"Відновила цноту, бо мама вб'є" - чому українки роблять гіменопластику
Відновити цноту і знову стати незайманою - такі операції стають дедалі популярнішими в Україні, кажуть лікарі.
Буває, що дівчата йдуть на це по декілька разів. Водночас причини, які підштовхнули до такого кроку, різні.
BBC News Україна дослідила, чому українські дівчата роблять гіменопластику.
Боялась мами
"У нас так заведено: секс до одруження - це погано. Це гріх. Бо від таких стосунків можна отримати багато проблем: певні травми, захворіти на СНІД чи інші венеричні інфекції, завагітніти, а ще як він з тобою не захоче одружитися, то, вважай, що в тебе назавжди зіпсоване життя…" - розповідає дівчина із невеликого прикарпатського села.
Вона просить не називати свого імені, адже цим можна нашкодити її майбутньому.
Дівчина каже, що про секс з мамою не говорили, часто ходили до церкви, а там казали, що секс до весілля - це гріх.
"Перший секс у мене був у 18 років. Коли я вже стала студенткою. Я любила його, він мене. Ми вважали, що уже достатньо дорослі для цього. Мама ж підозрювала щось не те. Саме тоді вона наполегливо тягнула мене до гінеколога. Хотіла перевірити, чи я ще "дівчинка".
"Я не зізналась, що в мене був секс. Боялась, що мама мене вб'є. Але розуміла, що так легко мені усе це не зійде з рук. Мене будуть цькувати, про мене знатиме все село, люди кепкуватимуть. А мама, якщо не вб'є, то взагалі відвернеться. Це було дуже страшно", - додає вона.
"Я знала, що роблять такі операції. Багато про це читала в інтернеті. Пішла до лікаря і запитала про відновлення цноти. Мені все гарно пояснили, і я наважилась зробити таку операцію. Лише в такий спосіб мама б ні про що не дізналася", - розповідає свою історію одна з дівчат.
Вона позичила гроші у кількох друзів, причини їм не сказала. "Мені зробили операцію і запевнили, що тепер сміливо можу йти до гінеколога і переконувати, що я ні з ким не спала. Так і сталося. Ніхто ні про що не дізнався", - розповідає свою історію одна з дівчат.
Лікарі-гінекологи підтверджують, що такі випадки є. В основному це дівчата 18-20 років з невеликих містечок та сіл.
"Так, ми таких дівчат оперували. Вони справді приходять через батьків. Поки мама збирається її відвести до гінеколога, дівчинка швиденько біжить до лікаря сама, щоб мама нічого не запідозрила. Я вважаю, що це просто неправильне виховання. Мамі потрібно не залякувати доньку, а нормально пояснити. Або принаймні сприйняти дитину такою, якою вона є", - розповідає акушер-гінеколог, фахівець з гіменопластики Олена Бартловська.
Психологи ж кажуть, що такі дівчата стають дуже замкнутими. Вони мало спілкуються, невпевнені в собі та залякані. І дуже часто батьки навіть не здогадуються, що є причиною такої поведінки.
Чому це роблять
Дівчат, які роблять гіменопластику - операцію з відновлення цноти - івано-франківські лікарі поділяють на три категорії:
- це дівчата 18+, яких зґвалтували або вони бояться реакції батьків,
- дівчата 22 - 27 років, які свідомо обманюють чоловіків задля власної вигоди,
- жінки 30+, які роблять це заради розваги й нових відчуттів.
Точну кількість дівчат, які вдалися до такої операції, підрахувати складно. Адже гіменопластику роблять і в державних, і в приватних клініках.
У державних лікарнях такі операції не облікують. Адже це не лікування, а просто жіноча примха. Зробити гіменопластику готові, але розповідати про це - ні.
Частіше такі операції роблять у приватних клініках. Медики зізнаються, що в основному дівчата відновлюють цноту, щоб вийти заміж за іноземця.
На Прикарпатті досить багато студентів-іноземців, особливо, мусульман. Зрозуміло, що деякі з них шукають українок для створення сім'ї. Але релігія їм забороняє одружуватись з тими, які мали статевий акт. Тоді дівчата йдуть на хитрість - роблять операцію з відновлення дівочої пліви, успішно проходять перевірку на цнотливість та створюють щасливі сім'ї.
"У мене була дівчинка, яка зустрічається з арабом. У них дуже строго. Після статевого акту чоловік має побачити кров. Дві краплі, чи більше - це вже залежить від фізіології людини. Але арабів так легко не обдуриш. Там має бути опір. Тому я переконую дівчат колоти гіалуронову кислоту, щоб не було провалля", - розповідає акушер-гінеколог, викладач медичного коледжу Ольга Маковійчук.
Ймовірно, що у дівчат можуть бути і психологічні проблеми. Траплялося, що відновлювали цноту після зґвалтування.
"Я працюю з молоддю у сфері розвитку статевих зносин і контрацепції. Проблем настільки багато, що інколи страшно за дітей. Особливо, коли чуєш про зґвалтування", - розповідає Ольга Маковійчук.
"У мене було два випадки, коли я відновлювала таким дівчатам цноту. Одній було 18 років, іншій - майже 20. У них важка психологічна травма, з ними працюють психологи. Після відновлення цноти дівчині легше це забути".
"Найбільше мені запам'яталась дівчина, яка відновлювала цноту, щоб помститися майбутнім хлопцям. Вона розповіла цікаву історію: зустрічалася з хлопцем, обіцяв одружитися, мали активне статеве життя. Хлопець одружуватись не збирався, вони розійшлися. Це породило в ній злість і бажання помсти чоловікам - той, хто буде наступним, уже постраждає через попереднього", - пригадує гінеколог Олена Бартловська.
Ще одна категорія тих, які наважились на гіменопластику - це заміжні жінки, нерідко, які народжували дітей.
Тут уже всі розуміють, що це штучно відновлена цнота, але роблять це заради розваги чи нових відчуттів. До прикладу, подарунок чоловікові на день народження. Або щоб утримати коханого від зради. Жінка готова піти на все, щоби зберегти сім'ю, розповідають фахівці.
Види та ціна гіменопластики
Франківські лікарі запевняють, що до 18 років не проводять таких операцій. Повнолітні повинні пройти огляд у гінеколога, здати загальний аналіз крові, перевірити кров на згортання і здати аналізи на ВІЛ/СНІД, гепатит та сифіліс.
Гіменопластика буває двох видів: тимчасова, коли перший раз у статеві зносини можна вступити в межах 7 - 10 днів після операції, і довготривала, коли вступити у статевий контакт можна через місяць, рік чи, навіть, 10 років.
У першому випадку краї дівочої пліви просто зшиваються між собою. Через кілька днів шви розсмоктуються. Операція не є складною. Вона триває 5-7 хвилин і вартість починається від 3 тисяч гривень.
У другому випадку відновлення цноти відбувається шляхом зшивання тканин у піхві. Процедура триває близько години. Протягом місяця заборонений статевий акт, адже необхідно, щоб усе гарно зрослось. Якщо дівчина мала більше трьох статевих партнерів, у неї змінюється об'єм піхви. Тоді стінки піхви підколюють спеціальною рідиною, щоб зменшити об'єм. Вартість операції зростає від 5 до 8 тисяч гривень.
Ціна на такі послуги в Івано-Франківську дуже низька. В інших містах України ціна гіменопластики стартує від 10 тисяч гривень. У Києві - 10-15 тисяч гривень.
Хоча, ціна залежить і від кваліфікації спеціаліста - чим відоміший хірург, тим вища вартість. За кордоном процедура дуже дорога - від тисячі євро. Тому часто дівчата приїжджають в Україну, щоб зробити такі операції.
"Це нормальні речі. Дівчина знайшла собі старого, багатого чоловіка. А йому важливо, щоб вона була незайманою. Тому дівчата роблять таку пластику", - говорять гінекологи.
У великих містах попит на гіменопластику набагато більший. Там черги розписані погодинно. Зрештою, така процедура перетворилася в бізнес: дівчата заробляють цим на життя, а лікарі називають все вищі ціни.
Чи безпечно?
Це залежить від багатьох факторів, зокрема, фаховості спеціаліста та відповідного шовного матеріалу. Якщо не робити це під час бактеріального вагінозу чи інших інфекцій - ускладнень не повинно бути.
"Якщо ми використовуємо гіалуронову кислоту для звуження піхви - це не шкідливо. Гіалуронова кислота - природна речовина в організмі людини. До того ж штучно введена кислота самостійно виводиться з організму через кілька місяців. Звичайно, ми даємо відповідні рекомендації жінкам у післяопераційний період - не ходити в сауну, не приймати гарячі ванни та інше. Якщо не дотримуватися цих норм - може бути інфекція", - підсумовує лікар-гінеколог Ольга Собко.
Рідко можуть бути кровотечі - це якщо при операції зачепити судину. Гіменопластику можуть робити навіть косметологи. Але спеціалісти не радять йти до недосвідчених і недипломованих, адже наслідки можуть бути непередбачуваними.
Громадські активісти переконують, що штучне відновлення цноти не є безпечним, адже, наприклад, мусульманські жінки ризикують стати вигнанками або навіть бути вбитими, якщо їхні наречені або сім'ї дізнаються, що у них був дошлюбний секс. І закликають увесь світ відмовитися від таких операцій.
Жінки, як правило, нікому не розповідають про свої наміри. Про них знає лише лікар.
Прикарпатські медики визнають - гіменопластика може тягти за собою ряд психологічних проблем. У тому числі з боку партнера. Наприклад, якщо чоловік змушує свою дружину зробити гіменопластику заради нових відчуттів, то проблеми, очевидно, в ньому.
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