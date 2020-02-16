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Дослідник з канадського Монреаля каже, що знайшов спосіб полегшити біль від розриву стосунків завдяки "редагуванню" спогадів за допомогою терапії та бета-блокаторів.

Доктор Ален Бруне провів 15 років, вивчаючи посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Він працював з ветеранами, людьми, які пережили теракти, та жертвами злочинів.

Велика частина його досліджень базувалася на розробці того, що сам він називає "терапією реконсолідації". Це інноваційний підхід, що може допомогти позбавитися емоційного болю від травматичних спогадів.

У центрі його роботи лежить простий медичний препарат - пропранолол, бета-адреноблокатор, який вже давно використовується для лікування поширених болючих станів, як от підвищений тиск чи мігрень. Дослідження науковця показало, що цей препарат може застосовуватися ширше.

Метод реконсолідації включає приймання пропранололу приблизно за годину до сеансу психотерапії, на якому пацієнта просять написати детальну розповідь про свою травму і потім прочитати це вголос.

"Часто коли ви щось згадуєте, якщо є щось нове для запам'ятовування, цей спогад може розблокуватися, його можна оновити, а потім знову зберегти", - розповідає канадський дослідник BBC.

Такий процес реконсолідації створює "вікно можливостей" для того, щоб спрямувати дію на особливо емоційну частину цього спогаду.

"Ми використовуємо таке прогресивне розуміння щодо того, як спогади формуються і як їх розблоковують, оновлюють і знову зберігають. Фактично, ми використовуємо ці нові знання зі сфери нейробіології для лікування пацієнтів", - каже пан Бруне.

Його роботу часто порівнюють із науково-фантастичним фільмом "Вічне сяйво чистого розуму", в якому пара, що розійшлася, дозволяє стерти спогади один про одного. Втім, пан Бруне попереджає, що в результаті терапії реконсолідації спогади не зникають, а лише перестають завдавати болю.

Копирайт изображения Rex Features Image caption Кейт Вінслет і Джим Керрі грають пару, яка стирає спогади один про одного

Спогади, тобто їхні нейтральні, безпосередні елементи, зберігаються у гіпокампі головного мозку. А от емоційне забарвлення спогадів зберігається у мигдалеподібному тілі мозку.

"Уявіть, що ви знімаєте фільм старомодним способом, тобто коли у вас є картинка і звук, але вони йдуть двома окремими каналами", - розповідає дослідник.

Коли людина переживає травматичні спогади, вона зазнає впливу обох каналів. Пропранолол допомагає зосередитися на одному каналі - емоційному аспекті пам'яті, - уповільнюючи її реконсолідацію і зменшуючи біль.

Спогади, які згадуються під дією медичного препарату, потім зберігаються мозком у його новій, менш емоційній версії.

Дослідження показало, що близько 70 відсотків пацієнтів відчули полегшення вже за кілька сеансів такої терапії.

Для вивчення цього методу пан Бруне співпрацював з іншими дослідниками ПТСР, зокрема з Роджером Пітманом, фахівцем з Гарвардського університету.

Нещодавно науковець розпочав програму у Франції, після терактів у Парижі та Ніцці, де провів тренінги з цього методу терапії для близько 200 лікарів, які допомагають жертвам, свідкам та працівникам служб екстреного реагування.

Наразі в рамках програми терапію у Франції пройшли близько 400 людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Робота Алена Бруне свідчить, що пропанолол може впливати на пам'ять

Дослідник каже, що прагнув розширити застосування медичного препарату.

У 2015 році, разом з однією зі своїх колишніх студенток Мішель Лонерган з Університету Макгілла в Монреалі, він звернув увагу на людей з розбитим серцем та їхні "романтичні зради".

"Якщо подивитися на грецькі трагедії, про що вони? Здебільшого про зради, - каже дослідник. - Це те, що лежить в основі людського досвіду."

Розрив стосунків може бути надзвичайно болісним, додає науковець, й люди можуть відчувати такі ж емоційні реакції, як і ті, хто пережив травму.

Пацієнти, яких набирали для дослідження, страждали не просто через легкі невдачі. Там були і невірності. Деяких раптово покинув той, кого вони вважали люблячим партнером.

Їм було важко впоратися із цим, вони не могли "перегорнути сторінку, забути про це", каже пан Брунет.

"Це те, що люди постійно їм казали, а це не допомагає. Але "їхні друзі" точно вказали на проблему", - пояснює науковець.

Image caption Пан Бруне сподівається, що фобії та залежність можна лікувати

Це так, ніби пацієнти застрягли у "Дні бабака" - як у комедії 1993 року, де герой Білла Мюррея знову і знову проживає день 2 лютого, але натомість вони знову і знову подумки проживали болючу зраду.

Як з'ясували пан Бруне і пані Лонерган, багато з тих, хто страждав від "розбитого серця", відчували полегшення, так само як було і з ПТСР, - деякі вже навіть після одного сеансу терапії реконсолідації.

Після п'яти сеансів, читаючи вголос спогади про зраду, у них було "відчуття, ніби це написав хтось інший - як коли читаєш роман".

"Таке лікування наближене до нормальної роботи пам'яті, того, як ми поступово забуваємо і перегортаємо сторінку", - каже дослідник.

Його лабораторія в Монреалі наразі шукає для нового дослідження терапії реконсолідації близько 60 людей, які пережили невірність коханих або іншу форму зради в стосунках.

Пан Бруне також сподівається, що цей метод терапії можна буде поширити і далі, використовуючи його для лікування фобій, залежностей або ускладненого горя. Тобто для будь-якого виду психологічного стресу, що починається з емоційної події, пояснює науковець.

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