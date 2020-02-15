Зґвалтування і зілля. Як лікують шамани

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шаман Гільєрмо Аревало в 2004 році

Шамани південноамериканської Амазонії здавна використовують у своїх ритуалах аяуаску - галюциногенний відвар з амазонської ліани.

Вважають, що він допомагає позбутися різних видів залежності, депресії і травм. Однак шаманське лікування має і зворотний бік.

Новозеландка Ребекка, яка просила не вказувати її справжнє ім'я, вперше спробувала аяуаску під час подорожі до Перу 2015 року.

"Було цікаво, і я подумала: чому б не ризикнути, - розповідає Ребекка, якій нині трохи за 20. - Знайшла прийнятний ретрит-центр (терапевтичний табір) і отримала просто дивовижний досвід".

Аяуаска викликає видіння: перед очима з'являються змії, палаци, інопланетні істоти, а у свідомості спливають давно забуті спогади.

"Було відчуття ніби мене дуже обережно провели крізь болісний досвід минулого, - пояснює Ребекка. - Повернувшись додому, я відчула, що мої стосунки із зовнішнім світом стали міцнішими. Я легше віддавала і отримувала любов.

Кажуть, аяуаска може замінити 20 років психотерапії. І я вірю у це на 100%".

Копирайт изображения Alamy Image caption Аяуаску зазвичай готують з амазонської ліани і листя чакруни

Терапевтичний сеанс починається після заходу сонця, його проводить цілитель - іноді його ще називають шаманом. Спочатку він сам п'є відвар аяуаски, а потім пригощає ним інших учасників.

Ця традиція налічує не одне століття, а нині - модна тенденція. Кількість туристів, що вирушають в аяуаска-тури, щороку збільшується.

До амазонських медичних практик часто звертаються хворі на психічні розлади. І багато наукових досліджень підтверджують їхню ефективність.

Але повернімося до церемонії. За пів години після її початку, коли відвар вже почав діяти, цілитель переходить до сакральних співів (icaros). Це звукові вібрації, що змінюють свідомість. У багатьох учасників починається нудота, блювота та діарея - шамани називають таку реакцію організму "вивільненням поганої енергії".

Ребекка згадує, що на першому сеансі вона була єдиною незаміжньою жінкою серед присутніх, і цілитель приділяв їй особливу увагу.

"Тоді це не здалося мені підозрілим. Але поміркувавши, я змінила свою думку".

За рік Ребекка знову приїхала до Перу і відвідала той самий ретрит-центр. Терапевтичні сеанси проводив той самий шаман.

Історія повторилася. Цілитель ставився до неї інакше, ніж до інших. Було багато компліментів і сердечних бесід.

"Він постійно говорив мені, що у нього багато неприємностей, проблеми з дружиною, - згадує Ребекка, - що він не отримує сексуального задоволення, що я можу дати йому зцілення".

За словами дівчини, цілитель примушував її до статевих стосунків. Їй було 20, а йому - за 50.

"Він обіцяв мені духовний розвиток і силу, якщо я погоджуся".

Врешті-решт дівчина залишила центр і поїхала з країни.

"Я замовила квиток і втекла з того пекла, - розповідає вона. - Це було огидно. Я йому довіряла, вважала людиною високої моральної чистоти. Як може вчитель направляти свій досвід та енергію на такі низькі речі?"

Ймовірний кривдник Ребекки й донині - головний шаман у своєму центрі, який має п'ятизірковий рейтинг на сайтах відгуків.

"Він спокійно працює далі, - обурюється Ребекка. - І це не єдиний відомий лікувальний центр, де безкарно ґвалтують жінок".

Багатьох цілителів неодноразово звинувачували у насильстві, а онлайн-форуми рясніють історіями про сексуальні домагання у ретрит-центрах південноамериканської Амазонії.

Але є шамани, чиє ім'я обурені жінки згадують частіше за інші. Один з них - Гільєрмо Аревало. Дуже відомий цілитель-шаман, чию роботу відзначив навіть Конгрес Перу.

"Він неодноразово приїздив до Канади, - розповідає сорокарічна Анна (ім'я змінене). - Проводив лікувальні церемонії та заробляв чималі гроші. Люди платили 300 доларів, щоб прийти і посидіти поруч з Гільєрмо. Це вважали за честь".

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Анна, яка давно цікавилася альтернативною медициною, сподівалась, що аяуаска допоможе їй подолати героїнову залежність.

Спочатку шаман справив на неї приємне враження.

"Його сила і наснага не залишають байдужими. Він - гарний цілитель, який підкорює своїми потужними співами".

Але все змінила церемонія, яку Анна відвідала сім років тому.

"Ми сиділи у залі, що була вщерть набита людьми, у непроглядній пітьмі. Відвар саме почав діяти. Це зазвичай супроводжується різними сторонніми звуками. Люди плачуть, щось безладно вигукують або стогнуть. Тож, навіть якби я щось сказала, ніхто б мені не відповів", - розповідає вона.

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Анні стало погано. Вона згадує, як лежала і постійно стогнала.

"Гільєрмо підійшов і сів поруч. Спочатку я відчула полегшення, бо думала, що він мені допоможе, - продовжує вона. - Він почав співати, поклав руки мені на живіт поверх одягу. Він так зазвичай робив під час лікування, тому я не здивувалась. Аж раптом його руки спустилися вниз до моїх штанів, а потім піднялися вгору до грудей".

Жінка пам'ятає, як подумала: "Це що таке, чорт забирай?" Її охопило почуття невіри і розгубленості, вона була "мов заморожена".

Анні знадобилось шість років, щоб знайти в собі сили розповісти про свій гіркий досвід.

"Жінок змушують миритися з такою поведінкою. Я - колишня наркоманка, пережила насильство у дитинстві та від чоловіків, з якими мала стосунки. У тій ситуації я змовчала, тому що лікувалася у Гільєрмо і не хотіла конфлікту. Боялася, що мене виженуть і я втрачу медичну допомогу".

Ризики та переваги?

Попередні наукові дослідження підтвердили, що аяуаска має певні терапевтичні переваги, однак відвар містить диметилтриптамін (ДМТ) - психотропну речовину, що заборонена у Британії. Її вживання має певні ризики для здоров'я.

Дослідження свідчать, що ДМТ зменшує симптоми депресії та харчові розлади. Психологи також припускають, що засіб допомагає лікувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Однак британський Форин-офіс застерігає: участь у лікувальній церемонії із вживанням аяуаски коштувала деяким людям здоров'я, а інколи й життя. Ретрит-центри зазвичай облаштовують за межами населених пунктів, посеред джунглів. Деякі з них не мають елементарних медичних засобів.

Численні звинувачення на адресу Гільєрмо Аревало знайшли відгук і в Канаді.

Місцеве товариство нетрадиційної медицини за участі відомих науковців домоглося, щоб шаман більше не практикував у Канаді.

Однак він продовжує працювати в інших країнах світу та керує лікувальним центром у рідному Перу.

Сам Гільєрмо Аревало заявляє, що всі звинувачення на його адресу - "плід уяви хворої людини".

"Я заперечую всі звинувачення, тому що вони не відповідають дійсності, - твердо заявляє він. - Іноді люди просто вигадують такі речі. Коли ти торкаєшся того, хто зазнав насильства або зґвалтування, він думає, що й ти такий самий".

Почувши історію Анни, він сказав, що не пам'ятає, щоб коли-небудь торкався пацієнта під час церемонії в Канаді. Це все її уява.

"А що йому залишається робити, окрім брехати і заперечувати, - коментує Анна. - Інакше доведеться відповісти за свої дії".

Однак, хоч Аревало і заперечує всі звинувачення у сексуальних домаганнях, він визнає, що інші цілителі, які працювали під його керівництвом, займалися сексом з пацієнтами.

Він запевняє, що більше не працює з тими шаманами, але в деяких випадках пацієнти самі ініціюють інтимні стосунки.

"Західні жінки шукають таких цілителів", - говорить він.

Image caption Шаманський відвар можна купити на щотижневому ринку в Перу

На цьому історія Анни не закінчується. Попри сумний досвід, жінка не хотіла відмовлятись від аяуаски і продовжувала приймати її під наглядом інших шаманів.

І 2014 року ситуація повторилася - її зґвалтували під час сеансу терапії в Перу. Це зробив цілитель з команди Аревало.

Вона каже, що знову була "мов заморожена" і "дозволила йому робити все, що він хотів".

"Гадаю, він ґвалтував мене чотири або п'ять разів. Я помітила, що він робив те саме з іншими людьми".

Анна каже, що була шокована пережитим. Вона погано пам'ятає той період свого життя.

"У мене почали розвиватися симптоми психозу. Я зірвалася, знову підсіла на фентаніл і ледь не померла від передозування. Постійно картала себе за те, що не змогла сказати "ні", не могла поворухнутись і дозволила йому зробити це зі мною".

Ми поговорили з чоловіком, який лікувався у тому ж центрі, що й Анна. Він розповів, що цілителя пізніше звільнили через звинувачення інших клієнтів. Ми не називаємо його ім'я, оскільки, попри всі наші зусилля, не змогли зв'язатися з ним, щоб дати можливість відповісти на звинувачення.

Британська аспірантка Емілі Синклер досліджує властивості аяуаски. Вона - одна з авторів пам'ятки, що інформує про випадки сексуального насильства, пов'язані з вживанням аяуаски.

Буклет описує типові сценарії сексуальних злочинів під час лікування шаманів. Туристам радять ретельно перевіряти всю інформацію про ретрит-центри, до яких вони звертаються. А відвар приймати тільки під наглядом перевірених людей.

Емілі Синклер також є членом групи, що підвищує обізнаність про проблеми сексуального насильства під час ритуалів аяуаски.

Учасники групи розповсюджують пам'ятку у кафе, туристичних офісах та аяуаска-центрах у Перу.

Копирайт изображения Emily Sinclair Image caption Емілі Синклер

"Багато зловживань, які ми виявили, відбуваються під час індивідуальної терапії, коли жінку можуть попросити без необхідності зняти одяг, - пояснює Емілі. Для жінки це незнайома ситуація, тому вона не може оцінити, наскільки це нормально".

При цьому жертвами можуть стати не лише західні туристи, а й місцеві, пояснює вона.

"Багато людей, які приїздять сюди, романтизують шаманів. Підносять їх на п'єдестал. І цим дуже легко скористатися. Є також певні упередження щодо західної культури та жінок".

Ось кілька ситуацій, які мають насторожити.

"Цілитель проявляє до вас надмірну увагу; говорить, що його дружина не проти того, щоб він займався сексом з іншими жінками. У вас з'явилися спільні таємниці. Він говорить, що хоче навчити вас "любовної магії". А заняття сексом додадуть сили та енергії".

Зрозуміло, що жертвам важко відкрито говорити про наругу над собою. А будь-який розголос може призвести до втручання уряду в роботу ретрит-центрів, що створює додатковий тиск.

Але Ребекка і Анна не стали мовчати, оскільки сподіваються, що це допоможе запобігти насильству над іншими жінками.

"Говорити про проблему - це єдине, що ми можемо зробити, - каже Ребекка, - люди мають знати, що відбувається".

Вона розповідає, що довго лікувалася після пережитого насильства.

Їй було важко знову довіритися цілителю, але вона повернулася до Перу, щоб зібрати матеріал для магістерської роботи. Дівчина вивчає традиційні методи лікування корінних народів.

"Ааяуаска, попри все, - чудовий напій, - сміється Ребекка, - тому я повертаюся до неї знову і знову".

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