Бомбардування Дрездена: чому це місто знищили у 1945 році

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дрезден після бомбардування з висоти пташиного польоту

"Вогняний смерч приголомшує... Божевільний страх охоплює мене, і я починаю повторювати про себе одну фразу: "Я не хочу згоріти живцем". Не знаю, через скількох людей я переступив. Я знаю лише одне: я не повинен згоріти".

13 лютого 1945 року британська авіація завдала удару по Дрездену. За кілька днів британці разом з американськими союзниками скинули на місто 4 000 тонн авіабомб.

У пекельному вогні загинули 25 тисяч людей. Вони згоріли або задихнулися.

Дрезден - не єдине місто, що опинилося під прицілом. Союзники скидали бомби на Кельн, Гамбург і Берлін, знищуючи десятки тисяч людей і спаливши вщент великі райони. Бомбардування зазнали і японські міста - Токіо, Хіросіма і Нагасакі.

Однак саме це бомбардування стало найбільш суперечливим актом союзників під час Другої світової війни. Були питання щодо військової значущості Дрездена. Навіть прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль виказував сумніви щодо необхідності бомбардування відразу після повітряної атаки.

"Гадаю, настав момент, коли бомбардування німецьких міст просто заради залякування, хоч і під іншими приводами, має бути переглянуте, - писав він у доповідній записці. - Знищення Дрездена залишається серйозним аргументом проти бомбардувань союзників".

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Дрезден - столиця Саксонії. До війни це місто називали Флоренцією на Ельбі і скринькою з коштовностями - за місцевий клімат і архітектуру.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кольорова світлина Дрездена 1900 року, на якій видно будівлі, знищені під час бомбардування

До лютого 1945 року Дрезден був лише за 250 км від східного фронту, де нацистська Німеччина все ще утримувала оборону від наступу радянських військ. Йшли останні місяці війни.

Дрезден був тоді великим промисловим і транспортним вузлом. Там було безліч фабрик і заводів, що виробляли боєприпаси, складові для літаків та інше спорядження для гітлерівських військ.

Війська, танки й артилерія проходили через Дрезден - як землею, так і залізницею. Сотні тисяч німецьких біженців, що рятувалися від бойових дій, також опинилися у цьому місті.

На той момент, як заявляло командування британських Королівських військово-повітряних сил, Дрезден залишався найбільшим містом Німеччини, яке поки не зазнало бомбардувань.

Командування ВПС союзників вирішило, що авіаудар по Дрездену може допомогти союзницькій Червоній армії, оскільки це зупинить переміщення нацистських військ і завадить евакуації німців зі сходу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літаки скидали як фугасні, так і запальні бомби

За п'ять років війни атаки на німецькі міста бомбардувальників британських ВПС почастішали і стали потужнішими. Літаки скидали як фугасні, так і запальні бомби: перші підривали будівлі, другі здіймали пожежі.

Повітряні атаки повністю зрівняли із землею деякі міста Німеччини. 1943 року сотні британських пілотів завдали удару по Гамбургу. Бомбардування отримало назву "Операція Гоморра".

Через спекотну та посушливу погоду наліт спричинив вогняну бурю такої сили, що місто було майже повністю знищене.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшу частину Дрездена зруйнували під час бомбардування союзників

Авіаудар по Дрездену розпочався 13 лютого. Близько 800 бомбардувальників на чолі з авіацією наведення, яка скинула сигнальні ракети, окресливши місце для удару біля спортивного стадіону "Острагеге", прилетіли до Дрездена вночі.

Лише за 25 хвилин британські літаки скинули понад 1 800 тонн бомб.

Як було заведено в роки Другої світової, вдень на зміну британській авіації прийшла американська.

Понад 520 літаків військово-повітряних сил США долучились до повітряних атак. Їхнього метою були залізничні сортувальні станції, але значна частина центру міста також постраждала.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Дрездені від вогню й чадного диму загинули десятки тисяч жителів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато історичних будівель були зруйновані

Мешканців міста охопив жах. Вони намагалися сховатися в укриттях.

Однак перший удар позбавив місто електрики, і люди почали виходити на поверхню саме перед початком другої хвилі бомбардування.

Рятуючись від вогню, вони потім падали від нестачі кисню. Очевидиця тих подій Маргарет Фреєр так описала жінку з дитиною, яка намагалася врятуватися: "Вона біжить, падає, і її дитина, описавши дугу, летить просто у вогонь ... Жінка залишається лежати на землі, абсолютно нерухомо".

Американський письменник Курт Воннегут був тоді військовополоненим, він вижив під час бомбардування Дрездена.

"Дрезден перетворився на суцільне згарище. Полум'я пожирало все живе і взагалі все, що могло горіти", - написав він у своїй книзі "Бійня номер п'ять".

Він порівнює зруйнований Дрезден із місячним ландшафтом: "Дрезден був схожий на Місяць - одні мінерали. Розжарене каміння. Навколо смерть".

Загалом під час цієї операції британці втратили шість бомбардувальників, з них три - через помилку своїх же пілотів. Американці втратили один літак.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дрезден лежав у руїнах ще кілька років. Фото 1946-го.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На те, щоб розібрати завали, знадобились роки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато районів Дрездена в роки НДР не відновлювалися. Дрезденський замок у 1969 році

Нацистська Німеччина відразу скористалась цим бомбардуванням, щоб завдати пропагандистського удару по союзниках.

Міністерство пропаганди заявило, що у Дрездені не було жодної військової промисловості, що це лише центр культури.

І хоч міська влада повідомляла про 25 тисяч загиблих (з цією цифрою погоджуються й сучасні історики), нацисти стверджували, що у Дрездені загинуло 200 тисяч цивільних.

У Британії Дрезден вважали туристичним містом, тому багато членів парламенту й громадські діячі вагалися: чи варто було завдавати цього авіаудару.

Як писала Associated Press, потужні бомбардування союзників мали на меті посіяти жах.

Однак американські й британські військові стратеги наполягали, що ця операція була необхідна, як і бомбардування інших німецьких міст, оскільки вони руйнували промислову інфраструктуру, транспортну систему і будинки, де жили працівники військових об'єктів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Церкву Богородиці (Фрауенкірхе) відновили на пожертвування, які зібрали у Британії та США, фото 2004 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дрезден виріс з уламків, але зберігає відбитки бомбардувань, фото 2015 рік

Під час бомбардування знищили або серйозно пошкодили 23% промислових будівель міста і щонайменше 50% житлового фонду, свідчать дані американського історичного звіту 1953 року.

Проте, йшлося у звіті, Дрезден був "виправданою військовою мішенню", і цей авіаудар відповідав "політиці бомбардувань".

Суперечки щодо доцільності повітряних операцій союзників і безпосередньо бомбардування Дрездена тривають дотепер. Історики запитують: чи дійсно вони перешкодили нацистам у наступі чи призвели до смерті тисяч цивільних, що було особливо безглуздо наприкінці війни?

В цьому випадку - на відміну від інших операцій, таких як Нормандська десантна операція, - важко визначити, наскільки це допомогло союзникам перемогти у війні.

Деякі стверджують, що це очевидний моральний прорахунок союзників, якщо не військовий злочин. Однак інші говорять, що такі бомбардування були необхідною частиною війни на винищення нацистської Німеччини.

Цей фрагмент історії взяли на озброєння різні конспірологи, ультраправі та екстремісти, серед яких є ті, хто заперечує Голокост. Вони наводять дані про загиблих у нацистському трактуванні та відзначають бомбардування Дрездена як трагічну дату.

Минуло 75 років, але ця подія, як і раніше, викликає багато емоцій і суперечок.

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