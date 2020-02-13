Копирайт изображения Getty Images Image caption Чудово, що ви зареєструвалися у додатку знайомств. Але спершу ви маєте переконатися, чи справді ви хочете знайти нового партнера

Ви зараз самотні й шукаєте кохання?

За оцінками Statista, 240 мільйонів людей по всьому світу намагаються знайти "саме ту людину" в інтернеті.

Чи знаєте ви, що багатьом ніколи насправді не вдається домовитися про побачення? Тому ми зібрали кілька порад щодо знайомств, які можуть допомогти вам отримати належну увагу.

Їх люб'язно надали експертка з психоаналітики і авторка книги "Дієта щодо чоловіків" Зої Штрімпель, а також журналістка та авторка книг про стосунки Сьюзі Хейман.

1. Ви не зобов'язані це робити

Копирайт изображения Getty Images Image caption Правило №1: ви не маєте це робити, якщо не хочете це робити

Якщо ви не вражені, зупиніться. Якщо вам хтось не подобається, більше не бачтеся.

"Спроба" є фатальною - вона забирає в нас енергію, викликає втому та стимулює негативні почуття щодо себе та інших.

2. Довіряйте своїм інстинктам

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо ви просто "не відчуваєте цього" або відчуваєте, що не довіряєте людині, з якою маєте побачення, - дійте відразу

Якщо ви виявите "червоний прапорець" на якомусь етапі, сприймайте це серйозно.

Існує спокуса подумати: "Це моя провина". Навпаки, ймовірно, їхня.

3. Стислість - сестра таланту

Копирайт изображения Getty Images Image caption Займіться якістю, а не кількістю - кілька хороших розмов швидше змусять вас почувати себе краще, ніж десятки дрібних взаємодій у вигляді онлайн-повідомлень

Одночасне онлайн-спілкування із сотнями людей, наприклад, з усіма потенційними партнерами, які вас зацікавили, спричинить когнітивне вигорання.

Краще витрачайте свої жарти та час на тих, з ким вам подобається спілкуватися - тих, хто здається найбільш перспективним.

4. Знайомства - це гра у цифри. Йдіть туди, де людей найбільше

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ви маєте більше шансів знайти когось, хто вам подобається, якщо вас оточує натовп, ніж якщо ви знаходитеся на самоті в пустелі. Додатки для знайомств функціонують так само.

Уникайте нішевих служб знайомств - вирушайте туди, де найбільше людей.

Знайомства - це гра з цифрами. Щоб дістати алмази з гірської породи, вам потрібна гірська порода. Не вірте компаніям, які стверджують, що мають лише алмази. Не мають! І немає короткого шляху до успіху.

5. Придивіться спочатку до друзів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли йдеться про відносини, дружба - чудовий старт

Найкращі стосунки часто трапляються, коли ви починаєте дружити, а потім стаєте партнерами.

І звичайно, новий друг може вас познайомити з потенційним партнером.

6. Будьте гнучкими

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ти - не мій тип" - "І ти теж!"

Ви можете подумати, що знаєте, що вас приваблює, але...

Якщо ви занадто сильно звузите свій список, можливо, вам не вистачить людини, яка справді може полонити ваше серце, але виглядає не так, як ваша ідеальна уявна половинка.

7. Будьте уважними та чуйними

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інтернет-знайомства можуть принести вам радість, але вам варто бути обережним

Єдиним недоліком інтернет-знайомств є те, що у вас немає реальних контактів, тому ви майже нічого не знаєте про іншу людину.

Зверніть увагу, що мають функціонувати попереджувальні сигнали, якщо щось не дуже складається.

Будь-який запит про гроші від нового партнера або хтось, хто "змушений" порушувати домовленості, мають змусити вас блокувати всі подальші контакти.

Не ведіться на емоційні гойдалки.

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