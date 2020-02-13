Чи правда, що діти не хворіють на коронавірус COVID-19?

Копирайт изображения iStock Image caption Випадки захворювання коронавірусом серед дітей дуже рідкісні

5 лютого світ приголомшила новина про те, що у немовляти в Китаї на другу добу після народження діагностували коронавірус.

Це наймолодший пацієнт з таким діагнозом. Спалах захворювання вже забрав життя понад тисячі людей, а діагностували коронавірус у понад 60 тисяч осіб.

Однак дітей серед хворих дуже мало.

Велика частина - це жителі Китаю, але випадки зараження коронавірусом зафіксували ще у понад 30 країнах.

У недавньому дослідженні, результати якого опублікував медичний журнал Journal of the American Medical Association, йдеться, що захворювання торкнулося, перш за все, людей у ​​віці від 40 до 59 років.

"Випадки захворювання серед дітей дуже рідкісні", - йдеться в дослідженні.

Але чому так відбувається?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Діти більш стійкі до коронавіруса?

Безсимптомний перебіг хвороби?

Пояснень цьому феномену існує вже багато, але експерти не мають поки точної відповіді на питання, чому у дітей це захворювання діагностується значно рідше.

"Через нез'ясовані поки для нас причини діти або не підхоплюють цю інфекцію, або захворювання минає в більш м'якій формі", - говорить професор, вчений-вірусолог з Університету Редінга Іен Джонс.

Це може означати, що діти хворіють у м'якій формі, іноді симптоми можуть майже не проявлятися. В таких випадках батьки, як правило, не приводять дітей до лікаря.

З цією версією погоджується і лекторка Університетського коледжу Лондона Наталі Макдермотт.

"Імунна система дітей у віці до п'яти років і підлітків, як правило, дуже добре підготовлена ​​до боротьби з вірусами. Вони можуть заразитися, але захворювання у них буде у м'якій формі, або це може бути взагалі безсимптомний перебіг хвороби", - каже Наталі Макдермотт.

Така ж ситуація спостерігалася і під час спалаху SARS в 2003 році. Жертвами вірусу тоді стали 800 осіб - 10% від усіх інфікованих. Та інфекція теж майже не зачепила дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Початок спалаху захворювання на коронавірус припав на час шкільних канікул, які майже у всіх провінціях Китаю продовжили до кінця лютого

Може причина в канікулах?

Наталі Макдермотт передбачає, що низьке поширення захворювання серед дітей може також пояснюватися і вчасно ухваленими профілактичними заходами. Школи і дитячі садки під час спалаху захворювання закрили, а початок спалаху припав на час новорічних канікул.

Шкільні канікули майже у всіх регіонах Китаю продовжили до кінця лютого.

Крім того, за словами пані Макдермотт, дорослі докладають неабияких зусиль, аби захистити свою дитину від інфекції.

"Дорослі оберігають дітей, захищаючи їх від можливого зараження, якщо ж в будинку є хворий, дітей намагаються ізолювати від нього", - каже Наталі Макдермотт.

Вона вважає, що в разі подальшого поширення вірусу, коли контактів із зараженими уникнути буде все складніше, ситуація може погіршитися. Тоді серед дітей буде більше інфікованих, тому що їх просто буде складніше ізолювати.

Поки ж швидке поширення коронавірусу не призвело до зростання захворюваності серед дітей.

Якщо проводити аналогію зі спалахом SARS, можна згадати, що дослідники Центру з контролю і профілактики захворювань США дійшли висновку, що діти віком до 12 років були менш схильні до захворювання і рідше потребували лікування в стаціонарі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Понад половина хворих в Ухані - пацієнти віком від 40 до 59 років

Коронавірус більш небезпечний для дорослих?

Хоча підтверджених випадків захворювання коронавірусом серед дітей небагато, експерти підкреслюють, що говорити про наявність у дітей особливого імунітету проти коронавірусу не можна.

Більш вірогідним поясненням низької захворюваності коронавірусом серед дітей може бути наступний факт: найбільш часті ускладнення хвороби (наприклад, вітрянка) небезпечніші для дорослих, ніж для дітей. Дорослі переносять ці ускладнення у важчій формі.

"Це більш правдоподібне пояснення, ніж те, що у дітей є особливий імунітет проти коронавірусу", - говорить експерт з інфекційних захворювань в Університеті Кардіффа Ендрю Фріман.

"Це може бути пов'язано і з тим, що лікарі не перевіряють на наявність вірусу тих дітей, у яких немає виражених симптомів захворювання, і тих, у кого вони виражені слабко", - додає пан Фріман.

Експерт зі статистичної епідеміології з Оксфордського університету Крістл Доннеллі згодна з такою точкою зору і наводить як приклад дані щодо спалаху SARS в Гонконзі.

"Наші колеги тоді дійшли висновку, що маленькі діти переносили захворювання в набагато більш м'якій формі", - відзначає експерт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зафіксовано вже понад 60 тисяч випадків захворювання, переважно у Китаї

Хронічні захворювання

Імунна система дорослих, у яких є будь-які хронічні захворювання, гірше справляється з вірусом. Діабет або захворювання серцево-судинної системи призводять до ускладненого перебігу захворювання і до тяжчих ускладнень.

"Пневмонія (одне з найбільш частих ускладнень коронавірусу) зазвичай спостерігається у пацієнтів з ослабленою імунною системою. Те ж саме відбувається і під час захворювання на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції", - пояснює Ян Джонс.

Як з'ясувалося, приблизно у половини пацієнтів в лікарні в Ухані, у яких діагностували коронавірус, є хронічні захворювання.

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Хіба діти не легше за всіх підхоплюють інфекції?

Діти, як відомо, схильні до того, щоб хворіти на респіраторні вірусні інфекції та служити джерелом їх поширення серед своїх однолітків, говорить Іен Джонс.

Тому нам здається, що саме діти найбільш уразливі перед вірусами. Але ситуація з коронавірусом не підтверджує ці побоювання.

Можливо, у дітей дійсно сильніша імунна система, або ж вірус менш агресивно діє, потрапляючи в дитячий організм, тому хвороба часто протікає безсимптомно, і батьки не приводять дитину на прийом до лікаря. Відповідно, зареєстрованих випадків захворювання серед дітей виявляється менше.

Найближчим часом у нас буде чіткіше уявлення про те, чому діти у випадку з коронавірусом здаються більш захищеними.