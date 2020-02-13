Швейцарська фірма продавала шифрувальні машини десяткам країн світу. За нею стояло ЦРУ

Image caption Швейцарська компанія Crypto виробляла шифрувальні апарати CX-52

Розвідувальні служби Німеччини та США багато років збирали секретну інформацію інших держав, оскільки мали безпосередній доступ до швейцарської компанії-виробника шифрувального обладнання Crypto AG.

Ця фірма постачала кодуючі пристрої урядам 120 країн з початку Холодної війни до 2000-х років. Розвідки США та Німеччини мали ключ до всіх шифрів і могли читати секретні повідомлення таких країн, як Іран, Індія чи Пакистан.

Про глибоко засекречену програму, яку провели спільно ЦРУ та німецька зовнішня розвідка БНД, повідомили відразу кілька світових ЗМІ, зокрема, американська газета Washington Post, німецький телеканал ZDF і швейцарський канал SRF. Вони отримали доступ до секретних внутрішніх архівів ЦРУ, де цю операцію називають "розвідувальним успіхом сторіччя".

У 1980-і роки приблизно 40% всієї закордонної кореспонденції, яку читали в ЦРУ, розшифровували завдяки наявності ключів до машин Crypto.

Компанія отримувала мільйонні прибутки, які також надходили ЦРУ та Федеральної розвідслужбі Німеччини (БНД).

"Іноземні уряди платили хороші гроші США та Західній Німеччині за те, щоб їхню найсекретнішу кореспонденцію читали щонайменше дві (а можливо навіть п'ять або шість) іноземні держави", - зазначається у звіті ЦРУ про цю операцію.

Як пише Washington Post, завдяки цьому американці могли стежити за іранськими чиновниками під час захоплення американського посольства в Тегерані в 1979 році, а також постачати Британії розвіддані про дії аргентинських військових під час війни за Фолклендські острови.

СРСР, а потім Росія, а також Китай, не довіряли цьому обладнанню і ніколи ним не користувалися.

Існуюча зараз швейцарська фірма Crypto International, утворена на базі колишньої після того, як у 2018 році вона змінила власника, повідомила, що не має жодного відношення до ЦРУ та БНД і вкрай засмучена повідомленнями у ЗМІ.

Швейцарська влада повідомила, що дізналася про діяльність фірми у листопаді 2019 року і призначила колишнього федерального суддю для розслідування всіх обставин.

Стогін у Швейцарії

Імоджен Фолкс, Женева

По всій Швейцарії лунає болісний стогін.

"Пропала наша репутація", - зітхає один політичний журналіст.

"Наша нейтральність - це лицемірство", - заявляє інший.

Насправді про сумнівні справи Crypto AG подейкували давно. Співробітники фірми підозрювали щось неладне.

А швейцарський уряд завжди про це знав, оскільки він єдиний отримав машину Crypto, з якою до цього не "попрацювало" ЦРУ. Але, звичайно, боляче бачити, коли про всю цю історію раптом написала вся світова преса.

Це ще раз нагадало швейцарцям про той імідж, якого вони так наполегливо намагаються позбутися: що за відповідні гроші вони зроблять все, що завгодно.

Їхні банки свого часу доглядали за мільярдами, які награбували різні диктатори; вони ж закривали очі на ухилення від податків в колосальних розмірах.

Вважалося, що все це пішло в минуле, проте тепер точне машинобудування, яким пишається Швейцарія, теж опинилося в епіцентрі скандала.

ЦРУ використовувало Crypto AG саме тому, що знало, що репутація Швейцарії як нейтральної країни, яка виробляє високоякісну продукцію, приверне покупців з урядів різних країн світу.

Швейцарія гроші отримувала, а машини продавала з серйозним дефектом. І тепер всі про це знають.

Історія створення машини Crypto

Першу шифрувальну машину винайшов Борис Хагелін, який народився в Російській імперії на території сучасного Азербайджану. Після революції 1917 року він поїхав на батьківщину, до Швеції, разом зі своїми батьками.

Він винайшов портативний шифрувальний апарат на початку 1940-х років, коли втік з окупованої Гітлером Норвегії до США. Машина була досить компактною, аби її могли використовувати військові в польових умовах. Вона набула великої популярності в американській армії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Хагелін втік разом з дружиною до США під час Другої світової війни

Після закінчення Другої світової війни Хагелін переїхав до Швейцарії.

Його шифрувальні апарати у той час удосконалилися настільки, що спецслужби США злякалися, що не зможуть шпигувати за іншими державами.

Однак американський криптограф Вільям Фрідман переконав Хагеліна продавати найбільш захищені машини тільки країнам, які схвалять США.

Більш ранні зразки, які легко зламували у ЦРУ, продавалися багатьом країнам світу.

У 1970-ті роки США та Німеччина спільно купили фірму Crypto, що дозволило їм контролювати практично все: від найняття на роботу нових співробітників та створення нових зразків шифрувальних машин до їх продажу за кордон.

Про те, що ці машини не були надійними, підозрювали давно, але тільки зараз не лишилося сумнівів.

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