Вітамін, якого не вистачає майже третині дорослих: де його брати

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Щороку з січня по березень 29% дорослих потерпає від нестачі вітаміну D, що створює ризик авітамінозу, свідчить дослідження Служби охорони здоров'я Англії.

Серед підлітків 11-18 років показник навіть вищий - 37%.

Враховуючи, що цей вітамін необхідний для здоров'я м'язів, кісток і зубів, чим небезпечний авітаміноз? І чи можна виправити ситуацію біодобавками?

Вітамін D називають "вітаміном сонця", оскільки організм отримує його з прямого сонячного світла. Він міститься у дуже небагатьох харчових продуктів.

З жовтня по березень практично неможливо одержати рекомендовані 10 мікрограмів на день від сонця, тож британська Національна служба охорони здоров'я рекомендує всім людям віком від п'яти років у цю пору року щоденно приймати 10 мкг вітаміну D у формі біодобавок.

За тими ж рекомендаціями, діти до п'яти років та люди з ризиком авітамінозу мають приймати цей вітамін цілий рік.

Чому він нам необхідний?

Вітамін D сприяє регуляції кальцію та фосфатів в організмі.

Дослідження вказують на кореляцію між дуже низьким рівнем вітаміну D і рахітом у дітей чи остеомаляцією у дорослих.

Останнім часом науковці почали вивчати роль цього вітаміну в інших аспектах здоров'я.

Поки досліджень небагато, та можна припустити, що достатня забезпеченість цим вітаміном допомагає запобігти запальним захворюванням, таким як ревматоїдний артрит, зменшити частоту та силу гострих інфекцій дихальних шляхів, знизити ризик деяких видів раку.

Британський фонд проблем харчування намагається донести до молодих британців інформацію про небезпеку, пов'язану з дефіцитом вітаміну D.

Ознаки дефіциту

Серед найпоширеніших ознак дефіциту вітаміну D - біль у кістках і м'язова слабкість. Про свій досвід розповідає Кей Нікнем з Бристоля.

"Кілька тижнів, якщо не місяців, мене мучив дедалі більший біль у суглобах. Я звернулася до свого сімейного лікаря. На той час моїй доньці було кілька місяців, а я вже не могла носити її у слінгу. У деякі дні біль був такий, що я ледь ходила й змушена була скасовувати свої плани".

"Лікар сказав, що я можу обрати фізіотерапію на свій смак, а також направив на загальний аналіз крові. Як виявилося, вітаміну D сильно бракувало. Лікар пояснив, що це, напевно, і є причиною болю у суглобах. Я ще й раніше вирішила приймати цей вітамін, оскільки годувала доньку груддю - але від недосипання я часто забувала про пігулки!"

На диво, Кей мала нестачу вітаміну D улітку.

"Літо видалося жарким, а в мене було крихітне немовля, тож я всіляко уникала сонця", - каже вона.

За приписом лікаря вона почала приймати цей вітамін у високих дозах.

"Протягом першого ж тижня мені стало краще, а ще за кілька тижнів я змогла повною мірою повернутися до звичного життя".

Image caption Після народження дочки у Кей Нікнем діагностували гостру нестачу вітаміну D

Чи приймати біодобавки?

Вважається, що з жовтня по березень сонце у Британії світить недостатньо сильно для синтезу вітаміну D, а виключно з харчів отримати 10 мкг на день надзвичайно складно.

З продуктів найбільше вітаміну D містить жирна риба. У невеликій кількості він може бути у яєчних жовтках, м'ясі та тельбухах (залежно від пори року).

У Британії ним штучно збагачують лише невеликий перелік харчових продуктів, зокрема дитячу молочну суміш, деякі крупи, рослинне молоко і фруктові соки.

Саме збагачені напої виступають основним харчовим джерелом вітаміну D для веганів: 250-мілілітрова склянка такого напою дає близько 1,8 мкг вітаміну.

Рекомендації Національної служби охорони здоров'я щодо прийому вітаміну D базуються на масштабному дослідженні, проведеному Науковим консультативним комітетом з харчування у 2016 р.

Рекомендована щоденна доза у 10 мкг зумовлена тим, яка його кількість необхідна для підтримання достатньої концентрації 25-гідроксівітаміну D у крові (а саме, понад 25 нмоль/л).

Деякі експерти не впевнені у користі "штучних" добавок, що містять вітамін D.

Систематичний огляд досліджень, опублікований у журналі Lancet у 2018 році, стверджує, що "вживання біодобавок з вітаміном D для підтримки чи покращення здоров'я м'язів і кісток мало виправданий з наукової точки зору".

Вітамін D розчиняється у жирах, а значить, може накопичуватися в організмі, що своєю чергою може призводити до передозування.

Як пише у науковому інтернет-журналі Conversation професор генетичної епідеміології Тім Спектор з Королівського коледжу Лондона, "у моїй практиці та практиці інших лікарів зростає кількість пацієнтів з критично підвищеним рівнем вітаміну D (понад 100 нмоль/л). Дедалі частіше зустрічається токсичне передозування. Кілька окремих досліджень показали, що у пацієнтів з високим рівнем вітаміну D у крові, а також у тих, хто наразі приймає його у високих дозах (понад 800 МО, або 20 мкг), неочікувано зростає ризик падінь і переломів".

У статті з Британського журналу клінічної фармакології за 2018 р. автори дійшли висновку, що випадки токсичного передозування цим вітаміном, схоже, частішатимуть. Це пов'язано з посиленням інтересу до нього і тенденцією серед лікарів виписувати пацієнтам біодобавки.

Автори рекомендують законодавцям у медицині гарантувати адекватне дозування вітаміну D у різних видах біодобавок, а також обмежити продаж препаратів з надто високим його вмістом.

Якщо ви вирішите приймати вітамін D, сумлінно поставтесь до визначення дозування, адже багато препаратів містять більш ніж рекомендовану денну дозу в 10 мкг.

На думку фахівців, прийом понад 100 мкг вітаміну D на день може завдати вам шкоди.

Зважайте, що важко точно підрахувати, яку його кількість ви отримуєте з харчових продуктів.

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Хто найчастіше має дефіцит вітаміну D?

Деякі категорії людей частіше за інших потерпають від нестачі вітаміну D. Ось фактори ризику:

Годування груддю

Темна пігментація шкіри

Ожиріння

Похилий вік

Кілька вагітностей з невеликим інтервалом між ними

Надмірне користування кремом від засмаги

Носіння одягу, що майже не лишає шкіру відкритою

Мальабсорбція

Недостатнє перебування на сонці

Основне, що треба знати про препарати з вітаміном D

Свої поради щодо вибору біодобавок пропонує Баї Ван де Бор, дієтолог і речниця Британської дієтологічної асоціації.

Який вітамін краще приймати - D2 чи D3?

За даними досліджень, D3 краще засвоюється організмом, хоча вони обидва засвоюються непогано. Вітамін D3 (холекальциферол) можна отримати з продуктів тваринного походження, наприклад, жирної риби. Наша шкіра також має здатність виробляти D3.

D2 (ергокальциферол) - рослинна версія цього вітаміну. Якщо ви дотримуєтесь веганської дієти, D2 лишається вашим надійним вибором.

Що краще - спреї чи пігулки?

Якщо вам важко ковтати пігулки, можна обрати спрей. Це питання індивідуальних уподобань. Щодо засвоєння вітаміну D організмом, ці форми випуску рівною мірою ефективні.

Чи слід приймати вітаміни у певний час доби або разом із певною їжею?

Оскільки вітамін D розчиняється у жирах, він найкраще засвоюється разом з їжею, особливо такою, що містить жири.

Зважайте також, що люди зазвичай краще пам'ятають про необхідність прийому ліків чи біодобавок уранці, ніж наприкінці дня; тому рекомендуємо приймати вітамін D за сніданком (або раннім обідом, якщо ви не снідаєте).

Втім, якщо зранку ви зазвичай заклопотані, не біда! Головне - щоб ви не забували прийняти вітамін протягом дня. Час можна обрати той, який для вас найзручніший.

Чи можна отримати достатньо вітаміну D з їжею, що його містить або штучно ним збагачена?

Лише близько 28% населення споживає рекомендовану кількість риби - дві порції на тиждень.

Тому краще отримувати вітамін D додатково.

Якщо тільки ви не мешкаєте у дуже сонячній країні, приймайте 10 мкг щодня восени та взимку.

Якщо у вас темна шкіра, або ви майже весь час ходите із закритими руками чи обличчям, або проводите переважну частину дня удома - рекомендуємо приймати препарати з вітаміном D цілий рік.

Стежте за своїми звичками

Як висновок: важко точно визначити, скільки вітаміну D ви отримуєте.

Як свідчать дослідження, багато хто з нас не отримує рекомендовані 10 мкг/день протягом осені та зими, тому варто приймати ці 10 мкг у формі біодобавки, щоб запобігти проблемам з кістками, м'язами та зубами.

Водночас стежте, щоб не приймати забагато цього вітаміну, адже це теж шкідливо.

Ця стаття містить лише загальну інформацію і не заміняє консультації лікаря чи іншого фахівця у галузі охорони здоров'я. Завжди звертайтеся до лікаря, якщо вас турбує ваше здоров'я.

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