Image caption Саша розповідає, як зробити слайм вдома

Саші 14 років і він професійно займається слаймами. У нього є свій ‎інтернет-магазин та сторінка в Instagram, а його заробіток йде не лише на ‎закупку інгредієнтів для нової порції слаймів, але й цілком покриває кишенькові витрати.‎

Слайм - популярна зараз іграшка. Їх роблять і ними граються не лише діти, але і дорослі. Це пластична тягуча маса, яка дає приємні тактильні відчуття. Слаймери ‎переконують, що така іграшка допомагає зняти стрес і напругу.‎

Чому слайм став таким популярним серед дітей і підлітків? Як зробити слайм вдома і чи це ‎безпечно? Та як правильно ним гратися? ‎

Ми запитали дітей, їхніх батьків, поговорили з дитячою лікаркою та психологом і підготували для ‎вас відповіді на найпопулярніші запитання про слайми.‎

‎"Тягучий" бізнес

‎"Зробити слайм досить просто. Для цього треба взяти косметичну буру, клей - ‎канцелярський або ПВА, додати ароматизатор, барвник, різні добавки й гліцерин", - ‎розповідає Саша. У семикласника 39 тисяч підписників в Instagram і власний сайт.‎

‎"У миску виливаємо клей, додаємо трошки гліцерину, краплю барвника, ароматизатор. ‎Розводимо косметичну буру — на пів літра води 2 ч.л. бури. Вона має розчинитися, усе ‎перемішуємо", - описує процес виготовлення слайму Саша.‎

Побудова такого бізнесу зайняла у старшокласника понад рік. Його заробітку ‎зараз вистачає на кишенькові витрати та розвиток власної справи.‎

Image caption Оксані подобається слайм, тому що він кольоровий і тягнеться

‎"Усе почалося з того, що я знайшов кілька відео про слайми на Youtube. Вирішив ‎спробувати. Потім мені прийшла думка: а чому б їх не продавати раз усі цим цікавляться. ‎Так все і почалося", - розповідає Саша.

Каже, батьки спочатку скептично ставилися до ‎його бізнесу, але тепер підтримують.

‎"А потім я влипла"‎

Слайми бувають різних видів і текстур. Ось лише назви деяких різновидів: Clear, Snow, ‎Icy, Cloud, Butter, Floam, Slushie, Fluffy, Jiggly, Bingsu, Crunchy.‎

Від текстури і додатків залежить і ціна слайму. Найдорожчі ті, де використовується штучний сніг. ‎Ціна 150 г готового слайму може коштувати 100 гривень. А от його собівартість значно дешевша, ‎особливо, якщо закуповувати усі складові гуртом, каже Саша.‎

Копирайт изображения Getty Images Slime вперше випустила компанія Mattel у 1976 році. Це в'язка ‎желеподібна речовина. Оригінальний слайм був ‎зеленого кольору і продавався в пластиковій баночці.‎

Семирічна Валерія залюбки грається слаймами. Вона навчилася робити їх самостійно і навіть ‎спробувала продавати. "Його можна жмакати, коли нічого робити або хтось на роботі", - каже ‎Лера.‎

‎"Один раз я гралася слаймом, поклала його на стіл і пішла. Коли повернулася, був жах. Мама ‎сварила", - згадує школярка.‎

Оксані подобається слайм, тому що він кольоровий і тягнеться. "Ще у мене був ананасовий ‎слайм, такий оранжевий. А потім я влипла…", - розповідає другокласниця.

Image caption Майстер-клас від Святослава: слайм можна взяти і пожмакати

Святослав пробував робити слайми вдома, але не дуже вдало.

"Я люблю слайми, тому що ‎вони прикольні, липкі і слизькі", - пояснює хлопець і додає: "Якщо тобі заборонили грати в ‎телефоні або в тебе поганий настрій, ти можеш взяти слайм і пожмакати".‎

Валерія, Оксана і Святослав вчилися робити слайми на спеціальних майстер-класах, які зараз ‎також набувають популярності. Батькам така ідея подобається, тому що діти працюють зі ‎слаймами в спеціальному одязі, в безпечному просторі та під наглядом дорослих.

Псує меблі, одяг, килими?‎

Дар'я дізналася про слайми від доньки Лери. "Слайми - це круте заняття, особливо, якщо ‎робиш їх сам", - розповідає мама другокласниці. ‎

‎"Я купую інгредієнти та добавки - штучний сніг, блискітки, камінці - у великій кількості й ‎завчасно, щоби потім видавати доньці, коли їй цікаво цим займатися", - каже Дар'я. ‎

Вона зізнається, що купувала готові слайми в магазині, але у тому, що зробили вдома, більше ‎впевненості. "Ще на жодному з придбаних слаймів ми не бачили опису його складу". ‎

У Лери був неприємний досвід, коли слайм зіпсував поверхню столу. Тепер Дар'я дозволяє ‎гратися слаймом лише у своїй кімнаті та на спеціальній підставці.

Image caption Мама восьмирічного Святослава проговорила з сином, як можна ‎гратися слаймом, а як - ні

Мама восьмирічного Святослава Юля не вважає слайми забороненою чи небезпечною ‎іграшкою. "Це питання техніки безпеки та відповідальності батьків. Перед використанням ‎будь-якої іграшки - чи то конструктор, чи слайм — ми проговорюємо з дітьми, як нею можна ‎гратися", - додає вона. ‎

З одягом, за її словами, проблем не було, а от на килимі або на підлозі від слайму можуть ‎залишитися плями.‎

Юля хоче бачити, з чого робить слайм її син, обирати безпечні складники, тому виступає за те, ‎аби слайм робити самостійно, під наглядом дорослих, аніж купувати в магазині, де навіть не ‎вказано склад.‎

Що каже лікар

Дитяча лікарка Анастасія Шелевицька визнає: слайми популярна зараз іграшка, ‎часто діти граються ними навіть в її кабінеті.

Image caption Лікарка Анастасія Шелевицька нагадує: в першу чергу безпека, а вже потім гра

За її словами, слайм може бути небезпечним, особливо, якщо його неправильно ‎використовувати. "Якщо слайм вдихати, запхати собі в ніс або проковтнути, ‎звичайно, наслідки можуть бути серйозними", - каже вона.‎

Лікарка нагадує: слайм складається з хімічних речовин, тому варто пам'ятати про ‎техніку безпеки - як при його виготовленні, так і в грі. Коли робите слайм, ‎дотримуйтеся вказаних пропорцій і не перевищуйте концентрацію його ‎компонентів, таких як тетраборат натрію, бура чи клей ПВА.‎

Тривожні симптоми:‎ • Нудота • В'ялість ‎ • Біль в животі • Головний біль • Висип на шкірі ‎ • Кашель

‎"Якщо дитина грається слаймом - дорослі повинні бути біля неї. Навіть дитина 7-8 ‎років, яка вам може здаватися достатньо дорослою, може бездумно робити якісь ‎випадкові речі. Слайм дуже приємний, його хочеться понюхати, скуштувати. Цього ‎робити не можна", - застерігає пані Шелевицька. ‎

Якщо дитину після гри зі слайом починає нудити, вона в'яла, її болить живіт, вона ‎починає кашляти - зверніться за допомогою до лікаря. Адже, за словами експертки, ‎дитина не завжди зізнається вам, що запхала слайм у ніс. ‎

Якщо дитина проковтнула слайм, треба викликати блювотний рефлекс і викликати ‎швидку. Інакше може бути серйозний хімічний опік, додає лікарка. Вона також ‎категорично не радить роздувати слайми: "Це хімічні речовини і вони не мають ‎бути в такому близькому контакті зі слизовою".‎

Також іноді можуть виникати алергічні реакції, тоді варто припинити гру і промити ‎шкіру.‎

‎"Після гри зі слайом - обов'язково мити руки. Також не треба гратися слайдом під ‎час їжі. Погралися, відклали, помили руки і займаємося своїми справами", - додає ‎пані Шелевицька.‎

Розвивалка чи небезпечна забавка?‎

Image caption Арт-терапевт Олена Науменко пояснює, що слайми - один з способів втамувати тактильний голод

Олена Науменко дитячий психолог, арт-терапевт і саме та доросла, яка добре ‎знається на дитячих іграшках. Слайм - модна зараз іграшка, яку одні ‎вважають корисною і такою, що розвиває дрібну моторику, а інші, навпаки, ‎переконані, що вона небезпечна, каже пані Олена. ‎

А дитячі психологи завжди знаходять золоту серединку. ‎

‎"Безпека дитини - це відповідальність батьків. Якщо купуєте слайм, дивіться, чи ‎прописаний склад іграшки. Якщо ні - краще не купуйте", - переконана Олена Науменко.‎

Дозволяти гратися слаймом чи ні - вибір за дорослими, які відповідають за життя і ‎здоров'я своєї дитини. Олена Науменко, дитячий психолог, арт-терапевт

‎"Чому слайми - це добре? Сучасні діти відчувають тактильний голод. Кажуть, що ‎мозок дитини живе на кінчиках пальців. Йдеться про вплив різних матеріалів на ‎розвиток мозку дитини. Діти потребують таких відчуттів, які дають їм слайми - ‎розтягувати, відривати, моделювати" - пояснює психолог.‎

Вона згадує випадки зі своєї практики, коли слайми допомогли дітям з певними проблемами ‎себе проявити і стали тим місточком, через який відбувався їхній контакт. ‎

‎"Коли ми щось тримаємо в руках, це справді знімає напругу. Подивіться на відомих ‎людей: часто вони тримають в руках ручку, щоби зменшити хвилювання", - додає ‎психолог.‎

Водночас арт-терапевт підкреслює, що не тільки слайми можуть зняти напругу та ‎бути антистресом. "Було б бажання і фантазія" - додає Олена Науменко і показує ‎альтернативу. Це як різні матеріали для творчості (тісто для ліплення, пластилін, ‎кінетичний пісок, вовна), так і звичайні підручні засоби (мішечки з крупами, шишки, ‎кульки з фольги, шматочок пакувальної плівки з бульбашками та інші). ‎

Image caption Для Саші слайми - не лише розвага, але і бізнес

‎Сьогодні слайм можна придбати майже в кожному магазині іграшок чи кіоску або приготувати ‎самостійно. Інгредієнти для слаймів продаються в аптеці, магазині канцтоварів та є в кожному ‎домі. ‎

Водночас слаймер Саша не радить починати на цьому бізнес. Зараз ця ніша в Україні вже зайнята. ‎‎"Слайми для продажу - не раджу. А для себе - експериментуйте", - додає він.‎

‎"Якщо слайми перестануть бути популярними, я на основі свого сайту продаватиму щось інше", - ‎каже семикласник.

Подяка за допомогу в підготовці матеріалу Клубу юних хіміків "Фарадей", м. Київ.

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