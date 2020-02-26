Феномен слайму: чому він популярний і чи безпечний для дітей
Саші 14 років і він професійно займається слаймами. У нього є свій інтернет-магазин та сторінка в Instagram, а його заробіток йде не лише на закупку інгредієнтів для нової порції слаймів, але й цілком покриває кишенькові витрати.
Слайм - популярна зараз іграшка. Їх роблять і ними граються не лише діти, але і дорослі. Це пластична тягуча маса, яка дає приємні тактильні відчуття. Слаймери переконують, що така іграшка допомагає зняти стрес і напругу.
Чому слайм став таким популярним серед дітей і підлітків? Як зробити слайм вдома і чи це безпечно? Та як правильно ним гратися?
Ми запитали дітей, їхніх батьків, поговорили з дитячою лікаркою та психологом і підготували для вас відповіді на найпопулярніші запитання про слайми.
"Тягучий" бізнес
"Зробити слайм досить просто. Для цього треба взяти косметичну буру, клей - канцелярський або ПВА, додати ароматизатор, барвник, різні добавки й гліцерин", - розповідає Саша. У семикласника 39 тисяч підписників в Instagram і власний сайт.
"У миску виливаємо клей, додаємо трошки гліцерину, краплю барвника, ароматизатор. Розводимо косметичну буру — на пів літра води 2 ч.л. бури. Вона має розчинитися, усе перемішуємо", - описує процес виготовлення слайму Саша.
Побудова такого бізнесу зайняла у старшокласника понад рік. Його заробітку зараз вистачає на кишенькові витрати та розвиток власної справи.
"Усе почалося з того, що я знайшов кілька відео про слайми на Youtube. Вирішив спробувати. Потім мені прийшла думка: а чому б їх не продавати раз усі цим цікавляться. Так все і почалося", - розповідає Саша.
Каже, батьки спочатку скептично ставилися до його бізнесу, але тепер підтримують.
"А потім я влипла"
Слайми бувають різних видів і текстур. Ось лише назви деяких різновидів: Clear, Snow, Icy, Cloud, Butter, Floam, Slushie, Fluffy, Jiggly, Bingsu, Crunchy.
Від текстури і додатків залежить і ціна слайму. Найдорожчі ті, де використовується штучний сніг. Ціна 150 г готового слайму може коштувати 100 гривень. А от його собівартість значно дешевша, особливо, якщо закуповувати усі складові гуртом, каже Саша.
Семирічна Валерія залюбки грається слаймами. Вона навчилася робити їх самостійно і навіть спробувала продавати. "Його можна жмакати, коли нічого робити або хтось на роботі", - каже Лера.
"Один раз я гралася слаймом, поклала його на стіл і пішла. Коли повернулася, був жах. Мама сварила", - згадує школярка.
Оксані подобається слайм, тому що він кольоровий і тягнеться. "Ще у мене був ананасовий слайм, такий оранжевий. А потім я влипла…", - розповідає другокласниця.
Святослав пробував робити слайми вдома, але не дуже вдало.
"Я люблю слайми, тому що вони прикольні, липкі і слизькі", - пояснює хлопець і додає: "Якщо тобі заборонили грати в телефоні або в тебе поганий настрій, ти можеш взяти слайм і пожмакати".
Валерія, Оксана і Святослав вчилися робити слайми на спеціальних майстер-класах, які зараз також набувають популярності. Батькам така ідея подобається, тому що діти працюють зі слаймами в спеціальному одязі, в безпечному просторі та під наглядом дорослих.
Псує меблі, одяг, килими?
Дар'я дізналася про слайми від доньки Лери. "Слайми - це круте заняття, особливо, якщо робиш їх сам", - розповідає мама другокласниці.
"Я купую інгредієнти та добавки - штучний сніг, блискітки, камінці - у великій кількості й завчасно, щоби потім видавати доньці, коли їй цікаво цим займатися", - каже Дар'я.
Вона зізнається, що купувала готові слайми в магазині, але у тому, що зробили вдома, більше впевненості. "Ще на жодному з придбаних слаймів ми не бачили опису його складу".
У Лери був неприємний досвід, коли слайм зіпсував поверхню столу. Тепер Дар'я дозволяє гратися слаймом лише у своїй кімнаті та на спеціальній підставці.
Мама восьмирічного Святослава Юля не вважає слайми забороненою чи небезпечною іграшкою. "Це питання техніки безпеки та відповідальності батьків. Перед використанням будь-якої іграшки - чи то конструктор, чи слайм — ми проговорюємо з дітьми, як нею можна гратися", - додає вона.
З одягом, за її словами, проблем не було, а от на килимі або на підлозі від слайму можуть залишитися плями.
Юля хоче бачити, з чого робить слайм її син, обирати безпечні складники, тому виступає за те, аби слайм робити самостійно, під наглядом дорослих, аніж купувати в магазині, де навіть не вказано склад.
Що каже лікар
Дитяча лікарка Анастасія Шелевицька визнає: слайми популярна зараз іграшка, часто діти граються ними навіть в її кабінеті.
За її словами, слайм може бути небезпечним, особливо, якщо його неправильно використовувати. "Якщо слайм вдихати, запхати собі в ніс або проковтнути, звичайно, наслідки можуть бути серйозними", - каже вона.
Лікарка нагадує: слайм складається з хімічних речовин, тому варто пам'ятати про техніку безпеки - як при його виготовленні, так і в грі. Коли робите слайм, дотримуйтеся вказаних пропорцій і не перевищуйте концентрацію його компонентів, таких як тетраборат натрію, бура чи клей ПВА.
"Якщо дитина грається слаймом - дорослі повинні бути біля неї. Навіть дитина 7-8 років, яка вам може здаватися достатньо дорослою, може бездумно робити якісь випадкові речі. Слайм дуже приємний, його хочеться понюхати, скуштувати. Цього робити не можна", - застерігає пані Шелевицька.
Якщо дитину після гри зі слайом починає нудити, вона в'яла, її болить живіт, вона починає кашляти - зверніться за допомогою до лікаря. Адже, за словами експертки, дитина не завжди зізнається вам, що запхала слайм у ніс.
Якщо дитина проковтнула слайм, треба викликати блювотний рефлекс і викликати швидку. Інакше може бути серйозний хімічний опік, додає лікарка. Вона також категорично не радить роздувати слайми: "Це хімічні речовини і вони не мають бути в такому близькому контакті зі слизовою".
Також іноді можуть виникати алергічні реакції, тоді варто припинити гру і промити шкіру.
"Після гри зі слайом - обов'язково мити руки. Також не треба гратися слайдом під час їжі. Погралися, відклали, помили руки і займаємося своїми справами", - додає пані Шелевицька.
Розвивалка чи небезпечна забавка?
Олена Науменко дитячий психолог, арт-терапевт і саме та доросла, яка добре знається на дитячих іграшках. Слайм - модна зараз іграшка, яку одні вважають корисною і такою, що розвиває дрібну моторику, а інші, навпаки, переконані, що вона небезпечна, каже пані Олена.
А дитячі психологи завжди знаходять золоту серединку.
"Безпека дитини - це відповідальність батьків. Якщо купуєте слайм, дивіться, чи прописаний склад іграшки. Якщо ні - краще не купуйте", - переконана Олена Науменко.
"Чому слайми - це добре? Сучасні діти відчувають тактильний голод. Кажуть, що мозок дитини живе на кінчиках пальців. Йдеться про вплив різних матеріалів на розвиток мозку дитини. Діти потребують таких відчуттів, які дають їм слайми - розтягувати, відривати, моделювати" - пояснює психолог.
Вона згадує випадки зі своєї практики, коли слайми допомогли дітям з певними проблемами себе проявити і стали тим місточком, через який відбувався їхній контакт.
"Коли ми щось тримаємо в руках, це справді знімає напругу. Подивіться на відомих людей: часто вони тримають в руках ручку, щоби зменшити хвилювання", - додає психолог.
Водночас арт-терапевт підкреслює, що не тільки слайми можуть зняти напругу та бути антистресом. "Було б бажання і фантазія" - додає Олена Науменко і показує альтернативу. Це як різні матеріали для творчості (тісто для ліплення, пластилін, кінетичний пісок, вовна), так і звичайні підручні засоби (мішечки з крупами, шишки, кульки з фольги, шматочок пакувальної плівки з бульбашками та інші).
Сьогодні слайм можна придбати майже в кожному магазині іграшок чи кіоску або приготувати самостійно. Інгредієнти для слаймів продаються в аптеці, магазині канцтоварів та є в кожному домі.
Водночас слаймер Саша не радить починати на цьому бізнес. Зараз ця ніша в Україні вже зайнята. "Слайми для продажу - не раджу. А для себе - експериментуйте", - додає він.
"Якщо слайми перестануть бути популярними, я на основі свого сайту продаватиму щось інше", - каже семикласник.
Подяка за допомогу в підготовці матеріалу Клубу юних хіміків "Фарадей", м. Київ.
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