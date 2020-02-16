Коронавірус: Україна евакуює з Китаю аргентинців

Копирайт изображения ANTHONY WALLACE Image caption Влада обіцяє евакуацію за жорстких заходів безпеки. На фото - людина у костюмі біологічного захисту у Гонконзі

Український літак, який 19 лютого має евакуювати з Уханю громадян України, забере звідти й іноземців, зокрема, аргентинців.

Загалом Україна планує евакуювати з Китаю 56 людей, з яких 11 - іноземці.

Як повідомили ВВС News Україна в МОЗ, евакуацію проведе цивільний літак авіакомпанії SkyUp.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомляли, що літак полетить до Китаю для евакуації українців 18 лютого, а повернеться наступного дня.

Мова йде про здорових людей, які погодились пройти в Україні 14-денний карантин.

Влада України довго не могла знайти місце, де люди проходитимуть карантин. За словами керівника уряду, наразі готують чотири місця.

Допомога аргентинцям

15 лютого міністерство закордонних справ Аргентини повідомило, що влада України звернулась до посольства цієї країни в Києві й заявила про готовність забрати її громадян з Уханю.

Зробити це можна бортом, який 18 лютого полетить до Китаю і 19 лютого повернеться до Києва.

"Посольство у Пекіні домовляється про всі необхідні процедури для того, щоб евакуювати аргентинців, які цього забажають", - йдеться у заяві МЗС Аргентини.

Аргентина висловила подяку Україні за співпрацю та допомогу.

У пресслужбі МОЗ розповіли ВВС News Україна, що на українському борту буде 11 іноземців.

Копирайт изображения Zhang Peng Getty Image caption У Китаї дезінфікують вулиці

Загалом на літаку до України летітимуть 86 людей, з яких 58 є пасажирами (включно з 11 іноземцями), а решта - члени екіпажу, медики, представники МВС, Міноборони та ДСНС.

У міністерстві закордонних справ України наразі не змогли надати більше деталей щодо евакуації іноземців, пояснивши, що точніша інформація буде вже у понеділок.

Раніше МЗС України повідомляло, що у провінції Хубей є близько 100 українців, а попередньо погоджувались виїхати близько 50.

У МОЗ вказують, що особи, які погоджуються на евакуацію, мають пройти карантин.

Тому всі вони мають підписати форму інформованої згоди. Якщо хтось відмовиться підписувати, його не візьмуть на борт.

Як буде проходити евакуація

Раніше в.о директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін розповів, що у літаку після повернення замінять повітряні фільтри.

"Уся техніка, усе обладнання, яке використають для цього процесу, пройде дезінфекцію в посиленому режимі, вже через 3-4 години такий транспортний засіб або літак можна використовувати без будь-яких ризиків", - сказав пан Кузін.

У складі екіпажу буде бригада медиків. Планується, що під час евакуації з Китаю персонал літака використає одноразові костюми для біологічного захисту. Всі евакуйовані будуть у масках.

Після прильоту з Китаю українці не будуть заходити у термінал, всі перевірки митники проведуть на відкритому повітрі, розповіла пані Скалецька.

Після цього людей відразу посадять в автобус і відвезуть до місця карантину.

Водіїв автобуса, обслуговуючий персонал з літака також відправлять на карантин.

Пресу допускати до цього процесу не будуть.

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Де розмістять людей

Всі, хто прилетить, мусять провести два тижні на карантині в спеціальних приміщеннях. Зараз урядовці кажуть про три-чотири заклади, але не уточнюють, які саме.

У МОЗ говорили, що це будуть заклади "санаторно-курортного типу", можливий регіон - Київська область.

У будівлях, де мають розмістити українців, зараз перевіряють вентиляцію, каналізацію, охорону.

Під час карантину люди мають бути під наглядом у спеціальних закритих боксах.

"Ми продумуємо, як буде забезпечувати харчування, щоб якомога менше персоналу було залучено", - розповіла Зоряна Скалецька.

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