Копирайт изображения Costfoto/Barcroft Media via Getty Images Image caption Медсестра готується увійти в палату з хворими на коронавірус в провинції Янчжоу

Яо працює в клініці в окрузі Цзінчжоу за 300 кілометрів від міста Ухань, де почався спалах коронавірусу.

Щодня до неї направляють десятки пацієнтів з підвищеною температурою та іншими симптомами інфекції.

Яо бере аналізи крові у людей з підозрою на вірус і робить тести, щоб виявити нових хворих. На початку епідемії в клініці не вистачало всього найнеобхіднішого, однак зараз ситуація покращилася.

Завдяки приватним компаніям і допомозі держави там є необхідні ліки та обладнання.

Однак лікарям як і раніше не вистачає захисних масок і костюмів, їм доводиться їх економити.

"Керівництво клініки сказало нам, що ми як солдати на лінії фронту. Ми не можемо воювати без зброї", - розповіла Яо ВВС.

У цій клініці медпрацівники працюють практично без перерв на їжу або туалет. Багато лікарів сплять прямо тут, адже у них немає сил дістатися додому.

Коли Яо знімає з себе кілька захисних костюмів в кінці робочого дня, одяг під ними весь мокрий від поту.

У жінки навіть з'явилися рани і відмітини на обличчі від постійного носіння захисної маски.

Як і багато співробітників клініки, Яо дуже хотіла, але не поїхала на новорічні канікули до родини, адже, по-перше, боялася їх заразити, а по-друге, їй пояснили, що зараз вона потрібніша тут.

Всі на боротьбу з коронавірусом!

У відповідь на критику в китайських соціальних мережах за спробу приховати епідемію на початках, а потім за повільність реакції, керівництво Китаю зробило те, що у них виходить найкраще: мобілізувало націю.

Цього разу - на боротьбу з вірусом. Китайські державні канали розповіли, що співробітників військових медичних інститутів відправили в Хубей - провінцію, де почалася епідемія - на боротьбу з вірусом.

У соціальних мережах повідомляли, що разом з колегами в Хубей поїхали і студенти-медики.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейський охороняє портрет Мао Цзедуна

Телеграм-канал Коронавірус/2019 nCoV опублікував відео, де імовірно студентам кажуть: "Експедиція починається завтра, обладнання вже готове, всього 160 чоловік їдуть підтримати Хубей".

Журнал Economist повідомив, що в деяких селах знову запрацювали динаміки, які за часів колгоспів використовувалися для трансляції політичних слоганів і закликів працювати старанніше.

Зараз вони безперестанку транслюють останні новини про хід боротьби з коронавірусом, кількість хворих і правила поведінки в умовах епідемії.

Керівництво китайської комуністичної партії називає боротьбу з коронавірусом "Народною війною". А яка ж війна може обійтися без гімнів і танців?

Офіційний канал газети "Сімейний лікар" в китайській соціальній мережі Weibo опублікував відео з міста Ухань, на якому пацієнти і медперсонал лікарні співають гімн під назвою "Без комуністичної партії не було б нового Китаю".

Газета повідомила, що таким чином вони відзначають одужання одного з пацієнтів.

Державний канал CCTV показав, як пацієнти і медичні працівники іншого тимчасового госпіталю в провінції Хубей танцюють для підняття духу. Згідно зі статтею в журналі Economist, в селі Фукіншан неподалік від міського округу Чанде волонтери-дружинники відправляють назад всіх приїжджих з провінції Хубей.

І стежать за тим, щоб місцеві фермери, які вирощують полуницю, "менше блукали без потреби".

У кількох регіонах активісти комуністичної партії доповідають наверх про незговірливих сусідів, які попри заборону вирішують вийти з дому.

У місті Таншань в провінції Хебей місцева влада заборонила жителям вигулювати собак.

Копирайт изображения Reuters Image caption Китайський уряд моніторить та видаляє негативні коментарі в соцмережах

Батькам однієї з журналісток ВВС з провінції Шаньдун два тижні забороняли виходити на вулицю. На відміну від сіл, там не знадобилася допомога місцевих активістів-інформаторів. За дотриманням заборони влада стежила за допомогою камер спостереження.

Чи призведе коронавірус до політичної кризи?

Багато експертів побоюються, що нинішня криза може призвести до посилення влади комуністичної партії в країні.

Інші вважають, що партія в Китаї вже настільки всесильна, що "закручувати гайки" далі нікуди.

Більшість експертів погоджується в одному - нинішня криза ще більше консолідує владу в руках керівника КНР Сі Цзіньпіна.

Адже члени партії і державні канали повідомляють, що чиновники на місцях винні в спробі приховати інформацію про новий вірус і сповільненій реакції.

Копирайт изображения EPA Image caption Лідер Китаю уникав камер з початку епідемії, але 10 лютого відвідав лікарню в Пекіні

На їхню думку, Сі Цзіньпін виправив становище, змістивши двох ключових чиновників в провінції Хубей.

В результаті секретар комуністичної партії провінції Цзян Чаолян втратив посаду - його змінив колишній мер Шанхая Ін Юн, близький соратник Сі.

За даними інформаційного агентства Сіньхуа, глава комуністичної партії міста Ухань Ма Гоцян також втратив свій пост.

Сам Сі Цзіньпін в Ухань не поїхав, за що його знову жорстко розкритикували в соціальних мережах. Замість цього він нещодавно відвідав лікарню в Пекіні, де йому виміряли температуру.

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