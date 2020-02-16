Покарання за менструації: студенток змусили зняти і показати білизну

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дискримінація жінок під час місячних глибоко вкорінена в деяких регіонах Індії

Студентки коледжу в індійському штаті Гуджарат, які живуть у гуртожитку, поскаржились, що їх змусили зняти та показати спідню білизну вчителькам, щоб довести, що вони не мали менструації.

68 дівчат витягли з класів та відвели до туалету, де кожну з них попросили зняти білизну для огляду.

Інцидент стався у місті Бхудж. Молоді жінки є студентками бакалаврату в коледжі для дівчат Шрі Сахаджананд (SSGI), яким керує секта Свамінараян, заможна і консервативна індуїстська релігійна група.

Вони заявили, що чиновник гуртожитку поскаржився директору коледжу, що деякі студентки порушують правила щодо менструації, яких вони повинні дотримуватися.

Згідно з цими правилами, жінкам заборонено входити до храму та на кухню і не можна доторкатися до інших учнів під час місячних.

У час обіду їм доводиться сидіти якомога далі від інших, вони повинні самі прибирати свій посуд, а в класі сидять на останніх рядах.

Копирайт изображения BBC GUJARATI Image caption Жінки-студентки

Одна із студенток сказала BBC, що гуртожиток веде реєстр, куди мають вносити імена дівчат з місячними. Це має допомагати керівництву навчального закладу їх контролювати.

Але за останні два місяці жодна студентка не внесла свого імені до реєстру. Це не дивно, враховуючи обмеження, які вони мають дотримуватись у разі виконання правил.

Тож чиновник гуртожитку поскаржився директору, що студентки, що мають місячні, заходять на кухню, підходять до храму та спілкуються з іншими мешканцями гуртожитку.

Студентки описали те, що сталося з ними, як "дуже болісний досвід", який "травмував їх" і став справжніми "психічними тортурами".

Батько однієї студентки сказав, що коли він приїхав до коледжу, його дочка та кілька інших студенток прийшли до нього і почали плакати.

"Вони шоковані", - сказав він. У четвер група студенток провела акцію протесту на кампусі, вимагаючи дій проти чиновників коледжу, які "принизили" їх.

Опікун коледжу Правін Піндорія заявив, що інцидент був "невдалим" й розпорядився розслідувати та покарати винних у вчиненні неправильних дій.

Але Даршана Долакіа, віцеканцлер університету, з яким афілійований коледж, покладає провину на студенток.

Вона сказала, що ті порушили правила, і додала, що деякі з них вибачились.

Копирайт изображения AFP Image caption У Непалі жінок іноді відселяють на час місячних у такі сараї. Трапляються випадки, коли вони там просто вночі помирають

Однак деякі студентки сказали BBC, що зараз на них чинять тиск, щоб замовчати інцидент і не говорити про їхні проблеми.

Державна жіноча комісія в Гуджараті наказала розслідувати цю "ганебну практику" і попросила студентів "виступити і говорити без остраху за свої скарги".

Поліція також почала власне розслідування.

Це не перший випадок, коли жінок-студенток принизили через місячні. У дуже подібному випадку три роки тому 70 учениць роздягли до гола у школі на півночі Індії після того, як знайшли кров на дверях ванної кімнати.

Дискримінація жінок через менструації дуже поширена в Індії, де місячні є табу, а жінки у цей час вважаються "нечистими".

Їх часто не допускають до соціальних чи релігійних подій, відмовляють у доступі до храмів та святинь і тримають на кухні.

Міські освічені жінки намагаються боротись з такою дискримінацією. В останні кілька років активістки робили спроби показати менструації тим, чим вони є насправді - природною біологічною функцією.

Але успіх цих спроб був не надто великим.

У 2018 році суд відчинив двері святині Сабарімала жінкам різного віку, заявивши, що утримання жінок поза храмом у штаті Керала є дискримінаційним.

Але через рік судді погодилися переглянути рішення після масових протестів. У протестах проти лібералізації ставлення до жінок під час менструації беруть участь багато жінок. Це свідчення того, наскільки глибоко вкорінена дискримінація у суспільстві.

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